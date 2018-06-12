 Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Текст стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" с детальным описанием Аваков обнародовал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий - ключевая стратегическая задача, стоящая перед Украиной", - акцентировал Аваков.

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"Эти материалы - не политическая конъюнктура. Это философия решения проблемы, без принятия которой мы не можем двигаться дальше, развиваться, реализовывать стратегические планы будущего Украины. ... Украине придется принимать непростые решения и прилагать огромные усилия на границе активной войны и туманного компромисса. Поэтому необходима ЧЕСТНАЯ общественная дискуссия, результатом которой станет "дорожная карта" с четкими, признанными украинским обществом и международными партнерами, определениями нашей позиции, целей и механизмов деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Мы все должны быть государственниками, отбросив собственные эмоции или политические интересы, - должны думать о стратегии для Украины. Это только один из вариантов возможного решения важнейшей проблемы, стоящей перед нашей страной, на базе которого можно и крайне необходимо выработать план действий для каждого участника процесса восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - пояснил министр.

Согласно обнародованной стратегии выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса из которого выводятся все военные формирования - создается демилитаризованная зона безопасности. Затем в этом районе реализуется предложенный детальный план по деоккупации из 11 пунктов. В итоге, "в результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности".

"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом, каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей. Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины", - говорится в стратегии.

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Более детально ознакомиться с обнародованной Аваковым стратегией восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" можно в его блоге: "СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ."МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ".