 Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Текст стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" с детальным описанием Аваков обнародовал в своем блоге на Цензор.НЕТ.
"Восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий - ключевая стратегическая задача, стоящая перед Украиной", - акцентировал Аваков.
"Эти материалы - не политическая конъюнктура. Это философия решения проблемы, без принятия которой мы не можем двигаться дальше, развиваться, реализовывать стратегические планы будущего Украины. ... Украине придется принимать непростые решения и прилагать огромные усилия на границе активной войны и туманного компромисса. Поэтому необходима ЧЕСТНАЯ общественная дискуссия, результатом которой станет "дорожная карта" с четкими, признанными украинским обществом и международными партнерами, определениями нашей позиции, целей и механизмов деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Мы все должны быть государственниками, отбросив собственные эмоции или политические интересы, - должны думать о стратегии для Украины. Это только один из вариантов возможного решения важнейшей проблемы, стоящей перед нашей страной, на базе которого можно и крайне необходимо выработать план действий для каждого участника процесса восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - пояснил министр.
Согласно обнародованной стратегии выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса из которого выводятся все военные формирования - создается демилитаризованная зона безопасности. Затем в этом районе реализуется предложенный детальный план по деоккупации из 11 пунктов. В итоге, "в результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности".
"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом, каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей. Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины", - говорится в стратегии.
Более детально ознакомиться с обнародованной Аваковым стратегией восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" можно в его блоге: "СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ."МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ".
закончится,когда буржуа,средним классом станет хотя бы половина населения украины.
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...........По старому (цінах ).. вже не можливо !..
.Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко | Терминал | НТЦ "Психея"..............
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31.03.2019
и украинской земли в них много не увезешь
Без того, чтобы определить кто украинский народ и предложить всем тем, кто ценности этого народа разделяет вести себя как полагается украинцам вы фигеле-мигеле устроили из расчета, что либо падишах передумает, либо ишак сдохнет. Вы хоть понимаете, что время человеческих жизней идет, которое надо жить в условиях ясных определений, а не с дулей в кармане? Не, не понимают, им все равно, ведь жирного меньше жрать не станут.
Но теперь запахло жаренным на скорых выборах для шоколадных воров, вот опять начинают придумывать стратегии и впихивать фуфло людям...
Но конец приближается для ворья неумолимо. Вот и вертятся как уж на сковородке.
А реальная деоккупация Донбасса и Крыма, произойдёт не в результате авковских мантр, стратегий или минских договорняков Порошенко, а в результате военного решения, когда ВСУ силой освободят Донбасс и Крым от пуйловских оккупантов.
Но это будет не при нынешней власти шоколадных воров и предателей.
Но это будет не при нынешней власти шоколадных воров и предателей.
А при ком будет, дурен ты вышиватный?
При Хрюценке, который уже потирает потные ручонки - как бы раздербанить ВСУ?
Или при газовой Барыге - которая ждет как бы лохам коммуналку на 3 копейки скостить и своим хозяевам опять дать наживаться на дешевом газе за счет бюджета?
Какое будущее для нашей страны , армии и Донбасса с Крымом вы , тупые зубожилые зраднюки, ждете , что для этого делаете и кого видите в роле проводников в это самое будущее?
Аваков, ты хоть представляешь, что там эти "местные" в 3-м пункте "в нынешнем составе" навыбирают?
Рух "Визволення" 8 червня о 4:05 ·
Спеціальний доповідач ООН з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження Нільс Мельцер підсумовує свій двотижневий візит в Україну.
Они это рашкованам пишут? Оно им нахрен не надо.
Нам війська відводити? Так на скоко отведём, на стоко они и подведут.
Ничо я не пойму.
тому
до поки хуйло не здохне і забере із собою парашу нічого не буде.
всі ці мульки нічого не варті.
Пункт 1 - відвести війська.
Відвели вже , тепер знову сіру зону завойовуємо.
саме головне хто дав сАбакову право давати такі заяви?
Може в презики навострився? Так не виберуть.
да и Крым туда же
Это просто небеса послали киевскому ворью презент
никто от этого в Киеве не откажется, да и не сможет -- амеры еще не готовы газовый бизнес у РФ отжать в ЕС.
А вот эта возня с АТО и прочим
это просто возня для занятости пассионариев.
Кому и нужен этот Донбасс
Так только донбасским феодалам, которые сами это организовали, а теперь слоняются по Киеву
Ждут, чтобы вуйки им Донбасс освободили.