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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2515) Донбасс (16376) деоккупация (320)

 Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Текст стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" с детальным описанием Аваков обнародовал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий - ключевая стратегическая задача, стоящая перед Украиной", - акцентировал Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков

"Эти материалы - не политическая конъюнктура. Это философия решения проблемы, без принятия которой мы не можем двигаться дальше, развиваться, реализовывать стратегические планы будущего Украины. ... Украине придется принимать непростые решения и прилагать огромные усилия на границе активной войны и туманного компромисса. Поэтому необходима ЧЕСТНАЯ общественная дискуссия, результатом которой станет "дорожная карта" с четкими, признанными украинским обществом и международными партнерами, определениями нашей позиции, целей и механизмов деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Мы все должны быть государственниками, отбросив собственные эмоции или политические интересы, - должны думать о стратегии для Украины. Это только один из вариантов возможного решения важнейшей проблемы, стоящей перед нашей страной, на базе которого можно и крайне необходимо выработать план действий для каждого участника процесса восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - пояснил министр.

Согласно обнародованной стратегии выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса из которого выводятся все военные формирования - создается демилитаризованная зона безопасности. Затем в этом районе реализуется предложенный детальный план по деоккупации из 11 пунктов. В итоге, "в результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности". 

Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса Механізм малих кроків 01

"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом, каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей. Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины", - говорится в стратегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

Более детально ознакомиться с обнародованной Аваковым стратегией восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" можно в его блоге: "СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ."МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ".

Источник: https://censor.net.ua/n3071095
 
 
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Что бы там ОНИ не нарисовали....Это всё отрыжка перед Выбоами , которые на носу. До этого просто по схемам и потокам грабили страну во время войны. Аваков, Яценюк, Бурбак, Парубий.....скотьё ...пена-дерьмо на волне Революции. Ответят!!!!
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коцабчик, не дери горло. отвечать будешь перед своим куратором
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Путлер Хуйло тебе на ЛОБ порохоботное! Аваков оприлюднив стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 1856
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сама перше стратегія - це апетити буржуїв зменшити, а далі наладиться....бо всі стратегії з апетитами бариг - коту під хвіст....
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это как после штурма зимнего шоле?тогда то все как раз и началось,а не закончилось.
закончится,когда буржуа,средним классом станет хотя бы половина населения украины.
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Канал ЗІК ..зараз ..*Ціни на газ -підвищать !*..
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.Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 372..........По старому (цінах ).. вже не можливо !.. Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 4394
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В ман.......драх . Аваков оприлюднив стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 6305...Та де повинні бути *баригі * (якщо не на *каштанах * )
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а канал зик чей? не садового ли? он спит и видит себя императором украины а не может и львову ладу дать))))) ты только послушай его шестерку добродумова, просто смех
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чемоданы оставить............кто успел тот свалил, а так лет по 5 с полной конфискацией. и возвратов долгов МВФ...они брали...........
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газовые скважины в чемодан не влезут
и украинской земли в них много не увезешь
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ну хоть чем-то занят. картинки рисует.
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Все ублажения местной голоты за счёт оккупанта. Предатели не заслуживают что бы из бюджета Украины их ублажали.
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Нет, вы только послушайте этих нелогичных недорослей, прилюдно наплевавших на логику... "Эти материалы - не политическая конъюнктура. Это философия решения проблемы, без принятия которой мы не можем двигаться дальше, развиваться, реализовывать стратегические планы будущего Украины"... Але, убогие, что такое Украина, как не страна поколений украинского народа? А народ Украины - кто, что поколения его объединяет? Может скажете, что этот ваш напыщеный бред, лишенный здравого смысла?
Без того, чтобы определить кто украинский народ и предложить всем тем, кто ценности этого народа разделяет вести себя как полагается украинцам вы фигеле-мигеле устроили из расчета, что либо падишах передумает, либо ишак сдохнет. Вы хоть понимаете, что время человеческих жизней идет, которое надо жить в условиях ясных определений, а не с дулей в кармане? Не, не понимают, им все равно, ведь жирного меньше жрать не станут.
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4 года уже втюхивают это фуфло, под видом минских соглашений...
Но теперь запахло жаренным на скорых выборах для шоколадных воров, вот опять начинают придумывать стратегии и впихивать фуфло людям...
Но конец приближается для ворья неумолимо. Вот и вертятся как уж на сковородке.

А реальная деоккупация Донбасса и Крыма, произойдёт не в результате авковских мантр, стратегий или минских договорняков Порошенко, а в результате военного решения, когда ВСУ силой освободят Донбасс и Крым от пуйловских оккупантов.
Но это будет не при нынешней власти шоколадных воров и предателей.
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>>А реальная деоккупация Донбасса и Крыма, произойдёт не в результате авковских мантр, стратегий или минских договорняков Порошенко, а в результате военного решения, когда ВСУ силой освободят Донбасс и Крым от пуйловских оккупантов.
Но это будет не при нынешней власти шоколадных воров и предателей.

А при ком будет, дурен ты вышиватный?

При Хрюценке, который уже потирает потные ручонки - как бы раздербанить ВСУ?
Или при газовой Барыге - которая ждет как бы лохам коммуналку на 3 копейки скостить и своим хозяевам опять дать наживаться на дешевом газе за счет бюджета?

Какое будущее для нашей страны , армии и Донбасса с Крымом вы , тупые зубожилые зраднюки, ждете , что для этого делаете и кого видите в роле проводников в это самое будущее?
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а ты пойдешь воевать, или так поп-здеть?))))) не забывай что кацапская армия в десятки раз мощнее и сколько украинского народу ляжет, таких как ты нужно садить за подстрекательство к насилию
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Як кажуть в старому анекдоті: з'їсти воно з'їсть, та хто ж йому дасть.
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"Стратегия малых шагов" - очередной бред зародившийся в голове барыги, хотя как посмотреть , ведь первый малый шаг уже сделан - рюкзаки, дальше больше будет!!!!!
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Років двадцять до виборів по цій стратегії після виконання першого пункту- от і добре.
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Значит, местные выборы 3-и по счёту, а возвращение переселенцев- 10-е. Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 5435
Аваков, ты хоть представляешь, что там эти "местные" в 3-м пункте "в нынешнем составе" навыбирают?
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вечный министр МВД .после такой стратегии )))))))
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Нолики ставятся по горизонтали есличё- 1 000 000 000. Десять шагов "освоить" лярд.
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враг Украины мертвечук принуждает украинскую власть выполнять просроченные минские договорняки. Кто то обещал что в законе о деоккупации не будет этих договорняков, но гибридная власть готова продолжать выполнять кацапский проект.
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А яким боком міністр МВД до цього всього? Його хтось вповноважував? )))
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У відомстві МВС все ok і Авакову більш зайнятися ні чим ?

Рух "Визволення" 8 червня о 4:05 ·



Спеціальний доповідач ООН з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження Нільс Мельцер підсумовує свій двотижневий візит в Україну.
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Шо это, для кого это, хто будет війська відводити?
Они это рашкованам пишут? Оно им нахрен не надо.
Нам війська відводити? Так на скоко отведём, на стоко они и подведут.
Ничо я не пойму.
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хуйло радше здохне ніж допустить голубі каски на всюююю окуповану територію
тому

до поки хуйло не здохне і забере із собою парашу нічого не буде.
всі ці мульки нічого не варті.
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Йобаний дитячий садок.
Пункт 1 - відвести війська.
Відвели вже , тепер знову сіру зону завойовуємо.
саме головне хто дав сАбакову право давати такі заяви?
Може в презики навострився? Так не виберуть.
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Не можна колорадам давати право голосу . Вони завжди , як не за комуняк то за пі4арасів , або ще за якусь гидоту . Це в них в крові .
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Гор, Аваков сколько летвы будите,,крокувать,, .Это обойдётся людям десятки тысяч исколеченый физически и морально. Это рубить хвост кошке по частям.
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План лет на 100. И пока лечится один больной орган, раковые клетки перемещаются на вновь оздоровленный. Бред сивой кобылы.
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"Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" - шото русскоговорящий совок Авакорюкзак стал часто рисоваться на политической арене, это же не его парафия, в то время, как свои прямые, профессиональные обязанности, игнорирует, или не знает, например обеспечить всех полицейских номерами на касках и бляхами, без которых они больше напоминают банду мародёров и уголовников, а львиную часть старых, воровских мусоров Главный Мусор Украины оставил для того, чтобы они обучали совковым, воровским методам работы, молодых, ещё не окрепших, морально не созревших, т.е. заведомо калечит будущее этих парней, и будущее Украины, и ещё можно многое вспомнить, по нём давно скучают нары,
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Відновлення інфраструктури тільки після того як московія репарації виплатить., виключно за гроші кацапів !!! А вибори тількі після того -- як всі сепарню посадять за зраду , населення складе іспит української мови і історії України . Або до виборів допускати тільки тих, хто скаде іспити з української , та історії України ,і Степана Бандеру, Шухевича , визнає Героями України .
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маршал Жуков штурмовал город Ржев 13 месяцев подряд....
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Ти штурмуєш "цензор" дебільними месагами набагато довше
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Миллион солдат уложил только под Ржевом..Ради чего?
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Кожен рюкзачок - це маленький крок до першого мільярда
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Оккупация Донбасса
да и Крым туда же
Это просто небеса послали киевскому ворью презент
никто от этого в Киеве не откажется, да и не сможет -- амеры еще не готовы газовый бизнес у РФ отжать в ЕС.
А вот эта возня с АТО и прочим
это просто возня для занятости пассионариев.
Кому и нужен этот Донбасс
Так только донбасским феодалам, которые сами это организовали, а теперь слоняются по Киеву
Ждут, чтобы вуйки им Донбасс освободили.
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Крысы кремлевские на Селигере "спалились" еще за 4 года до Майдана...,со знаменами ДНР-ДНР и прочей Туфтой...,кого вы лечите пацанва?
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Быдло Мавзолейное не отстанет от Украины кто бы не сидел в Кремле.Вбейте себе это в БАШКУ Тупую и детям своим...
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Сегодня генерал Наев заявил.если понадобится применим боевую авиацию... Аваков оприлюднив стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу "Механізм малих кроків" - Цензор.НЕТ 3823
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Оно ему надо? Тут досидеть то осталося годик, а он планы на столетия строит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"
 
 
 
 
 
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