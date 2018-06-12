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 В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Индии при попытке дать 400 евро взятки пограничнику для незаконного проникновения в Украину

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту предложения иностранцем неправомерной выгоды в сумме 400 евро офицеру Государственной пограничной службы, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуре Центрального региона.

В тексте отмечается: "Установлено, что 12.06.2018 в 14:19, гражданин Индии пытался подкупить украинского пограничника - начальника группы паспортного контроля 4 отдела инспекторов государственной пограничной службы "Борисполь". Иностранец предложил старшему лейтенанту неправомерную выгоду в сумме 400 евро за проникновение на территорию Украины при отсутствии оснований.

Гражданин Индии задержан сотрудниками отделения Национальной полиции аэропорта "Борисполь" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что 27.05.2018 военной прокуратурой Центрального региона Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Нигерии, который пытался за 300 долларов США незаконно проникнуть на территорию Украины, а 31.05.2018 - за такую ​​же попытку и сумму в 1200 долларов США - гражданина Пакистана".

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Справка: ч. 3 ст. 369 УК Украины "Предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершенные повторно, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой ".

Также читайте: Пограничники целую ночь держали в аэропорту "Борисполь" кенийских спортсменов, приехавших на марафон по приглашению Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3071093
 
 
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Сколько летаю по свету.....Ну как это должно выглядеть? Под ТВ фиксацию...нате 400 Евро???
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Оскорблять украинского пограничника мизерностью взятки??? Да его расстрелять мало!
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От тупі ті індуси! Йому ж казали, шо такса - 500. )))
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Ну а шо тут удивляться --- нормальное дело, в Индии/Пакистане/Бангладеш народ слыхал шо на Батькивщине "усё" продается --- вот с ходу и прилетел и прдложил так "на паспортном-контроле"... А шо --- казалы-ж шо можно... А тут сразу "труба-гроза" --- ну наверное надо-было-бы как удвоить/утроить сумму... Но нашему брату идуссу такого нихто не подсказал, вот и приняли его "ничтоже сумнящеся" с ходу и сразу.... А вёл-бы себя нормально, правильные цифры сказал-бы сходу --- так и гулял-бы сейчас по Батькивщине...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Индии при попытке дать 400 евро взятки пограничнику для незаконного проникновения в Украину
 
 
 
 
 
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