 В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Индии при попытке дать 400 евро взятки пограничнику для незаконного проникновения в Украину

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуре Центрального региона.

В тексте отмечается: "Установлено, что 12.06.2018 в 14:19, гражданин Индии пытался подкупить украинского пограничника - начальника группы паспортного контроля 4 отдела инспекторов государственной пограничной службы "Борисполь". Иностранец предложил старшему лейтенанту неправомерную выгоду в сумме 400 евро за проникновение на территорию Украины при отсутствии оснований.

Гражданин Индии задержан сотрудниками отделения Национальной полиции аэропорта "Борисполь" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что 27.05.2018 военной прокуратурой Центрального региона Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Нигерии, который пытался за 300 долларов США незаконно проникнуть на территорию Украины, а 31.05.2018 - за такую ​​же попытку и сумму в 1200 долларов США - гражданина Пакистана".





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Справка: ч. 3 ст. 369 УК Украины "Предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершенные повторно, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой ".

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