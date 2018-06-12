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 Политика Украины
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Все про:Алиев (68) Порошенко (14949) энергетика (1001)

 Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО

В рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

В сообщении отмечается: "Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинского-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной Украинской-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Ильхам Алиев выразил благодарность Главе Украинского государства за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.

Было засвидетельствовано готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Главы государств отметили обоюдную неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Стороны обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украине".

Также читайте: Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3071090
 
   
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Вірмені прогнулися під Путіна, тож айзери для нас друзі.
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Президент Порошенко разрулит все вопросы, дайте срок.
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Срок? Первая ходка? Да свалит...Израиль своих с баблом не выдаёт....Тут вот ишо и Лихтенштейн. В Испанию с мымрой вот ездило. за госсчёт проветрится имения своё и подельников проверить.
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был уже один с двумя...........трижды судимый, дважды сидевший сексот кгб...янучара енакиевский.
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Януковичу как личности до президента Порошенко как до Луны пешком.
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по грабежу страны??? а что и так можно было на войне и на крови????? Ты это падла на Крещатике людям скажи, убожество.
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Смысл этих разговоров??? Через 9 месяцев совсем другой человек будет решать и договариваться. А это так дембельская отрыжка перед большими проблемами властной ОПГ,
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я тебя и мин твоих порохоросрак увольняю........ Порошенко обговорив з президентом Азербайджану Алієвим питання енергетичної співпраці - Цензор.НЕТ 1347
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лицемеру и лжецу очень привычно маски переодевать.
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А не пригласил бы турок Офшорника на открытие трубы, то не було б углубления Порошенко обговорив з президентом Азербайджану Алієвим питання енергетичної співпраці - Цензор.НЕТ 3300. Вот шо значит всегда иметь с собой ножыци для перерезания ленточек
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один ты тут работаешь в поте лица...)))\или ....)\
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Петро "обсудил" там шо-то с Ильхамом --- ото я не знаю как в Азербайджане или в "турецком Эскишехире" принимают гостей --- всё красиво, сначала "пойдём перекусим, а потом покушаем", потом бухаловка до 4-х утра, потом в 6-утра "итиговое коммюнике".... Обсудили, обрыгали, обтерели... А на хер было надо???
Та я б лучше в Баку к друзьям слетал лишний раз --- и принимали-б не хуже чем Петра и "по домам" в гости сходил и вкусностей жены Рашада Айши отведал-бы --- как она "печёт" --- кода-то её пахлаву привез в Сан-Франциско, меня там "местные бакинцы" сразу спросили --- "хто тебя в Баку так любит" --- "вбок" пахлавы смотришь, количество закатанных коржей посчитать нельзя, сливаются --- там-же труд какой... Так шо Петру не завидую --- его в "турецком Эскишехире" принимали, а меня у уважемого Рашада в доме!!! А вопросы "энергетического сотрудничества" меня мало волнуют....
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Шарікови все про все знають...
"Был милейший пес и кто перед нами ? Кто он? Клим, Клим! Клим Чугункин! Вот что-с: две судимости, алкоголизм, "все поделить", шапка и два червонца пропали. - Хам и свинья... ( Собачье сердце ...
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Милейший, то Вы шо-то попутали "поутру" --- то не Шариковы "всё про всех знают..." --- то был профессор Преображенский (в бессмертной роли Евстигнеева)"...
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Та невже...
"...потом бухаловка до 4-х утра, потом в 6-утра "итиговое коммюнике".... Обсудили, обрыгали, обтерели... А на хер было надо??? " (С)
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Apparently уважаемый, Вы никогда не бывали на Закавказье (я имею ввиду за большим Кавказским хребтом...). А если даже и были, то не поняли ничего. Не принимали Вас там как "гостя", не водили "по домам", чужой Вы как были так там и остались, не понять Вам, видно не дано... Ну дело конешно наживное --- лет через 10-15 поговорим поподробнее....
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Що тебе розсмішило, дурачок соєвий? Назви користь від цих зарубіжних покатушок (нашим коштом) пердзидента?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО
 
 
 
 
 
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