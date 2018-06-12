 Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

В сообщении отмечается: "Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинского-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной Украинской-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Ильхам Алиев выразил благодарность Главе Украинского государства за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.

Было засвидетельствовано готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Главы государств отметили обоюдную неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Стороны обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украине".

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