 Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
В сообщении отмечается: "Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинского-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.
В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной Украинской-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.
Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".
Ильхам Алиев выразил благодарность Главе Украинского государства за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.
Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.
Было засвидетельствовано готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.
Главы государств отметили обоюдную неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Стороны обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украине".
какая искренняя и располагающая улыбка
Та я б лучше в Баку к друзьям слетал лишний раз --- и принимали-б не хуже чем Петра и "по домам" в гости сходил и вкусностей жены Рашада Айши отведал-бы --- как она "печёт" --- кода-то её пахлаву привез в Сан-Франциско, меня там "местные бакинцы" сразу спросили --- "хто тебя в Баку так любит" --- "вбок" пахлавы смотришь, количество закатанных коржей посчитать нельзя, сливаются --- там-же труд какой... Так шо Петру не завидую --- его в "турецком Эскишехире" принимали, а меня у уважемого Рашада в доме!!! А вопросы "энергетического сотрудничества" меня мало волнуют....
"Был милейший пес и кто перед нами ? Кто он? Клим, Клим! Клим Чугункин! Вот что-с: две судимости, алкоголизм, "все поделить", шапка и два червонца пропали. - Хам и свинья... ( Собачье сердце ...
"...потом бухаловка до 4-х утра, потом в 6-утра "итиговое коммюнике".... Обсудили, обрыгали, обтерели... А на хер было надо??? " (С)