 Львовская учительница Батюк, уволенная за поздравление Гитлера, подала в суд на школу и горсовет, - ZAXID.NET

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

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В исковом заявлении Батюк указано, что она требует отменить приказ директора школы №100 о ее увольнении "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы" и восстановить ее в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работы с 25 апреля. Также она требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Шевченковский районный суд Львова уже принял это исковое заявление и назначил слушания на 25 июня.

Получить комментарий самой Марьяны Батюк по этому поводу изданию не удалось, поскольку она сменила номер телефона.

Напомним, на Facebook-акаунте депутата львовской "Свободы" Батюк появилось поздравление Гитлера с днем рождения. Позже она заявила о взломе страницы.

В ходе расследования этого инцидента управлением образования Львовского горсовета Марьяну Батюк попросили предоставить специалистам доступ к архиву ее страницы в Facebook, чтобы подтвердить версию о взломе, но она отказалась это сделать. В результате комиссия управления образования Львовского горсовета рекомендовала уволить ее из школы.