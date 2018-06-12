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Все про:Гитлер (121) иск (435) Львов (3212) суд (21001) увольнение (1436)

 Львовская учительница Батюк, уволенная за поздравление Гитлера, подала в суд на школу и горсовет, - ZAXID.NET

Уволенная за хвалебный пост об Адольфе Гитлере учительница истории львовской школы №100 Марьяна Батюк подала иск в суд на школу и департамент гуманитарной политики Львовского горсовета. В судебном иске она требует признать приказ о ее увольнении незаконным и выплатить зарплату за вынужденный прогул.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

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В исковом заявлении Батюк указано, что она требует отменить приказ директора школы №100 о ее увольнении "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы" и восстановить ее в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работы с 25 апреля. Также она требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Шевченковский районный суд Львова уже принял это исковое заявление и назначил слушания на 25 июня.

Получить комментарий самой Марьяны Батюк по этому поводу изданию не удалось, поскольку она сменила номер телефона.

Напомним, на Facebook-акаунте депутата львовской "Свободы" Батюк появилось поздравление Гитлера с днем рождения. Позже она заявила о взломе страницы.

В ходе расследования этого инцидента управлением образования Львовского горсовета Марьяну Батюк попросили предоставить специалистам доступ к архиву ее страницы в Facebook, чтобы подтвердить версию о взломе, но она отказалась это сделать. В результате комиссия управления образования Львовского горсовета рекомендовала уволить ее из школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071076
 
   
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После 2 лет НКВД во Львов пришли немцы и были они как ангелы.
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Ангелы которые сделали Бабий Яр и Львов летом 41 года, когда зверски убили столько евреев... Ну таки ангелы...Хочешь таких ангелов-хранителей и твою родню в положении лета 41 года или в бабьем Яру?
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Ты вообще молчи за Львов, вы варвари 1939 года сентября месяца по июнь 1941 убили каждого десятого жителя западной Украине.
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А за что там так зверски евреев поубивали?
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відкрию тобі тайну страшну вбивали не тільки євреїв, а ще польську інтелігенцію, українських патріотів з ОУН. чи тебе хвилюють тільки євреї?
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Євреїв не убивали в Бабиному Яру. Там НКВС убивало українців (і інших "ворогів народу") з 1937 по 1941.
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А что плохого в словах Гитлера? Что в них, кроме правды?
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Все в них правда - быть бы твоей родне хозяйственным мылом по этой правде, а ты бы и не родился вовсе.
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раніше вона відмазувалась ніби то в неї зломали сторінку. тепер навіть не знаю вірити їй чи ні
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Kto xoroso govoryt pro Stalina toze dolzny uvolniat,Gitler jevrejev unictozal i komunistov,a Stalin vsex podriad ,celyje narody
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Маладец. Правильно. Не увольнять должны были, а уголовное дело на нее завести.
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а какая крамола в этих двух цитатах Алоизыча? в чем именно?
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в том що він словян вважав за скот та рабів?
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я х.з,,конечно,знаю четыре языка,но про славян в этих цитатах ни слова не нашел..
еще раз - что крамольного в этих двух предложениях?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовская учительница Батюк, уволенная за поздравление Гитлера, подала в суд на школу и горсовет, - ZAXID.NET
 
 
 
 
 
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