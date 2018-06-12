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Все про:убийство (4878) дезертирство (184)

 Дезертир ВСУ Шпанагель, убивший сослуживца, осужден на 15 лет тюрьмы

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы прапорщика за дезертирство, убийство и расчленение трупа сослуживца в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и взыскал с него 1 млн гривен морального ущерба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 5 июня, сообщают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый Сергей Шпанагель с 13 апреля 2011 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах в звании прапорщик, при этом с 24 февраля 2016 года служил в 53-й отдельной механизированной бригаде, в которой был назначен на должность главного сержанта взвода.

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Суд установил, что 16 июня 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки с сослуживцами в блиндаже на взводном опорном пункте "Мостик" около Торецка (Донецкая область).

Распитие алкоголя закончилось тем, что прапорщик из-за возникшей неприязни выстрелил из автомата в солдата, а затем заколол его ножом.

В дальнейшем Шпанагель, намереваясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело убитого и сбросил мешки с частями трупа с террикона.

После совершения преступления прапорщик решил дезертировать и перейти на сторону боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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Он сбежал из расположения своего подразделения, но по ошибке вышел не к боевикам ДНР, а к украинским военным, которые его и задержали.

Подсудимый свою вину в убийстве признал, но заявил суду, что не имел намерения дезертировать.

Военный также подтвердил, что расчленил труп сослуживца.

"Точных действий и локализацию ранений не помнит, они носили хаотичный характер, поскольку он был в шоке, хотя в гражданской жизни обвиняемый имел определенный опыт обработки и забоя животных в частном хозяйстве", - указано в приговоре.

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Обвиняемый заявил, что сбежал из своего подразделения, так как другие военные, узнавшие о его преступлении, хотели его расстрелять.

Суд, допросив свидетелей и исследовав доказательства, признал военнослужащего виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 3 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

При этом экспертиза обнаружила у подсудимого психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления алкоголя.

Также было установлено, что ранее против Шпанагеля открывалось уголовное дело из-за избиения жены.

В итоге прапорщик приговорен к 15 годам тюрьмы, а кроме того, суд взыскал с него в пользу сестры убитого солдата 25 тыс. гривен материального ущерба и 1 млн гривен морального ущерба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071074
 
   
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Країна деградантів.
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И где прапор возьмет в тюряге лимон для моральной компенсации?
Дурдом...
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будет работать всю жизнь, шить мешки из стекловаты. За 40 лет или сколько там ему останется - все и выплатит, если от туберкулеза раньше не сгниет
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Фастумгель знаю, Шпанагель - как-то не дюже...
"Дал же Бог хвамилиё" (С)
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Прапора обидели старшим или каким там главным сержантом...
Шож вы еще хотели?
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прапорам пофиг звания, главное должность, шо охранять, шо учитывать
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Матиос ещё в 2015 году заявлял что из ВСУ в зоне АТО дезертировали 16 тысяч бойцов, тут уж или они погибших на дезертиров списывали или я даже не знаю откуда столько...
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Ютуб видео "Матиос мы расследовали 16 тысяч дел дезертиров..."
//youtu.be/xgXGo1Tqa5A
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15-ть маловато конечно за убийство с расчленением, минимум 25, или пожизненно.
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25 - це вже антисемітизм.... шпанагель все таки, а не якийсь там гой
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Не с той касты , чтобы безнаказанно убивать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДезертир ВСУ Шпанагель, убивший сослуживца, осужден на 15 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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