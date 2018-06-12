 Дезертир ВСУ Шпанагель, убивший сослуживца, осужден на 15 лет тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 5 июня, сообщают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый Сергей Шпанагель с 13 апреля 2011 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах в звании прапорщик, при этом с 24 февраля 2016 года служил в 53-й отдельной механизированной бригаде, в которой был назначен на должность главного сержанта взвода.

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Суд установил, что 16 июня 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки с сослуживцами в блиндаже на взводном опорном пункте "Мостик" около Торецка (Донецкая область).

Распитие алкоголя закончилось тем, что прапорщик из-за возникшей неприязни выстрелил из автомата в солдата, а затем заколол его ножом.

В дальнейшем Шпанагель, намереваясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело убитого и сбросил мешки с частями трупа с террикона.

После совершения преступления прапорщик решил дезертировать и перейти на сторону боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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Он сбежал из расположения своего подразделения, но по ошибке вышел не к боевикам ДНР, а к украинским военным, которые его и задержали.

Подсудимый свою вину в убийстве признал, но заявил суду, что не имел намерения дезертировать.

Военный также подтвердил, что расчленил труп сослуживца.

"Точных действий и локализацию ранений не помнит, они носили хаотичный характер, поскольку он был в шоке, хотя в гражданской жизни обвиняемый имел определенный опыт обработки и забоя животных в частном хозяйстве", - указано в приговоре.

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Обвиняемый заявил, что сбежал из своего подразделения, так как другие военные, узнавшие о его преступлении, хотели его расстрелять.

Суд, допросив свидетелей и исследовав доказательства, признал военнослужащего виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 3 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

При этом экспертиза обнаружила у подсудимого психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления алкоголя.

Также было установлено, что ранее против Шпанагеля открывалось уголовное дело из-за избиения жены.

В итоге прапорщик приговорен к 15 годам тюрьмы, а кроме того, суд взыскал с него в пользу сестры убитого солдата 25 тыс. гривен материального ущерба и 1 млн гривен морального ущерба.

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