 Без Службы защиты свидетелей Антикоррупционный суд попросту не заработает в полную силу, - Геращенко

Об этом нардеп заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект начал готовиться в феврале 2017 года, сразу после того, как он сам стал объектом интереса российских спецслужб.

"На меня было организовано покушение, которое было предотвращено СБУ. И два киллера, которые приехали по мою душу, уже полтора года находятся в СИЗО, по ним идет суд", - сообщил Геращенко.

По словам, нардепа очень важно, чтобы защита свидетелей была интеллектуальной.

"А интеллектуальная защита предусматривает создание специального агентства, которое будет заниматься исключительно защитой участников криминального производства – для всех правоохранительных органов страны... Во-первых, самим правоохранительным органам – и СБУ, и НАБУ – неудобно и не с руки заниматься защитой свидетеля... Представим себе, что какой-то правоохранительный орган ведет дело. Через год оно закончилось – а человека надо охранять 10 лет. Потому что его и через 10 лет убьют за то, что он дал показания против какого-то олигарха, бизнесмена или политика. Так почему же этот правоохранительный орган будет и дальше тратить на этого свидетеля время?" - заявил Геращенко, отметив, что именно поэтому судьбой таких свидетелей должен заниматься специальный правоохранительный орган, не привязанный ко времени расследования того или иного уголовного дела.

"И очень важно отметить: речь идет не только о физической охране; она нужна только, скажем так, публичным людям: политикам журналистам и другим фигурам, которым действительно угрожает опасность. А вот если это свидетелей в криминальном деле по бандитизму или крупной торговле наркотиками, то здесь основные усилия должны быть приложены для их укрытия из поля зрения криминалитета", - сказал Геращенко.

По словам депутат, законопроектом предусмотрено, что Служба будет отдельным центральным органом исполнительной власти. Руководителя Службы будет предлагать министр внутренних дел, утверждать станет Кабинет министров. Утверждение будет проходить по такой же точно процедуре, что и назначение начальника полиции.

"Среди методов обеспечения защиты свидетеля мы подразумеваем и смену документов, и смену места жительства. Сюда входит и пересечение границы под другими именами. Кстати, сейчас в Европе это – очень распространенная тема. Например, между Литвой, Латвией и Эстонией есть договор: они между собой перемещают защищаемых людей. То есть эстонцев селят в Вильнюсе, а латышей – в Таллинне. И вообще, высшая степень защиты – это когда человека переселяют в другую страну. И в рамках Евросоюза переселение свидетеля из одной страны в другую – обычное дело. Понятно, что в бюджете должны выделяться деньги на подобные вещи. Но что мы предлагаем? Во-первых, этот орган власти будет постоянно следить за тем, чтобы не происходило злоупотреблений", - заявил Геращенко.

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По его словам, со свидетелем, которого берут под защиту будет подписан договор.

"В договоре укажем: мы тебя берем под защиту, но ты обязуешься никогда не связываться и не общаться с таким-то перечнем лиц. Потому что твоя связь с ними будет означать возможность их выхода на тебя", - рассказал Геращенко, отметив, что если человек нарушит такой договор, то тогда охраняющая сторона за него больше ответственности не несет.

"Создание этого органа станет, я считаю, завершающим этапом всей структуры реформы уголовно-криминального и судебного устройства. Смотрите, у нас есть НАБУ, которое борется с топ-коррупцией; есть ГБР, которое независимо от прокуратуры будет бороться с коррупцией в правоохранительных органах; у нас будет Антикоррупционный суд для больших коррупционеров. И вот теперь нужен орган, который гарантирует безопасность свидетелей и других товарищей. Ну, не будет человек давать показания в Антикоррупционном суде, если не будет уверен в том, что государство сможет его защитить! Без Службы защиты свидетелей Антикоррупционный суд попросту не заработает в полную силу!", - заключил народный депутат.

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