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 Украина потеряла до 90% рыболовецких ресурсов в Черном море из-за оккупации Крыма Россией, - Госрыбагентство

После оккупации Крыма Россия захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Киева в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе.

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"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - отметил чиновник.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - заключил Кравченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3071062
 
 
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Всё "на карандаш" и в международные профильные суды!
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Так в суде скажут, там крымчане свободно рыбачат, а Крым это Украина. Какие проблемы?
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быдловласть есть хлеб журналистов, они информируют
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ну, если учесть, что Черное море - одна из самых больших клоак на планете...
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клоака Балтика, хим кладбище...Но все кушают шпроты и не только.
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мабуть, со всеми внутренними морями такая проблема, но в Черном водосброс (не самый очищенный) в шесть раз превышает его объем, да еще и сероводород... хотя в Мировом океане уже есть континент из пластика... а последний находят даже в рыбе(((
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Химическое оружие с Первой и Второй мировой просто сброшено в бочках в Балтике.....тут уже не об очищенных стоках.
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возле побережья Крыма, насколько наслышан - тоже...
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рыба ху..ловская а я т смотрю на базаре вид кишмар цены Космос обкацапилась значит..ну ничего воды соленой целое море и океян а вот питьевой да и урожай минус 200 тонн с гектара засуха у Крыму шось не так решили в Небесной канцелярии и закрыли вопрос по Крыму...
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Там той рыбы херня осталась. Пусть подавятся крохами.
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Кстати, там россосиянам на день россосии сделали подарок. Украина подала документы в суд ООН на россосию, как спонсора терроризма.
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Кремль принял решение зачистить Сирию от иранцев
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
Вторник , 12 июня 2018, 14:07
Российские войска в Сирии проводят планомерные зачистки сторонников иранцев.

В то время как в Азии один "миротворец" задабривал креветками местного тирана, на Ближнем Востоке, в Сирии, разворачивалась настоящая драма, демонстрирующая то, как хрупки союзы в наше время.
Так, с начала июня военный контингент россиян в Сирии стал планомерно и настойчиво вытеснять из ряда населенных пунктов и стратегических объектов своих братьев и однополчан - иранцев, а так же их шестерок, боевиков "Хезболлы".
В частности, российская военная полиция заняла объекты вдоль границы с Ливаном на перекрестке Хасия (в районе Хомса), в городе Аль-Акрабия (район Тартуса), заняла водную станцию в Аль-Кусайре и в Аль-Масрия. Город Эль-Кусайр и вовсе в одностороннем порядке россиянами был передан армии сирийского режима. И все это, без какого либо согласования с иранцами и Хезболлой.
В данном случае Россия действовала исключительно в интересах Израиля, явно выполняя достигнутые ранее договоренности, по обеспечению зоны безопасности на юге Сирии и недопущения в данной районе присутствия иранских войск, либо их прихвостней. Но, дальше - больше.
Как стало известно, в столице Сирии российская военная полиция принялась зачищать иранскую агентуру, а так же взяла под свой контроль ряд объектов, таких как здание телевиденья, аэропорт, Центробанк и правительственные здания.
Создается впечатление, что в ближайшее время мы с вами станем свидетелями непередаваемого светопреставления, когда недавние союзники сойдутся в схватке на далеких, сакральных песчаных просторах. А кто сомневался? Ведь ИГИЛ в Сирии как таковой задавлен, но территориальная целостность страны не восстановлена и поделена она на множество анклавов и зон влияния. Россия же претендует на львиную долю сакральной сириюшки, но такие же аппетиты и у Тегерана. А потому, столкновение шатуна и льва просто неизбежно.
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Максимальный репост! Шокомрази обнаглели совсем! Кто-то слил имена 5000 бойцов Правого сектора которые под видом футбольных больщиков едут в РФ для организации беспорядков. Все эти люди теперь под угрозой ареста, аж сьози течуть!
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что тебе смешно ватник, ничего они всё равно прорвутся! Слава Украине!
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человек ты написал путинососу что он ватник... это похвально...
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Вообще-то, если иметь память, то именно зрада предлагала именно это сообщить, а ещё предлагала - слать СМСки с сообщением - Бомбу передам или что-то вроде этого...
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теперь уже карты на столе, соевое СБУ продало патриотов!
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ncognito‏ @Neyaihatanemoya 21 ч.21 час назад
После написания Богуцкой петиции на сайте Белого Дома о признании ввпути международным преступником, ольгинское крыло пэпосворы взвоет на нее с новой силой. Наблюдаем.. Кстати, подписать петицию можно (зачеркнуто) НУЖНО тут https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal …
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 20 ч.20 часов назад
За рівнем життя Україна посіла 112 позицію, впевнено обігнавши таких монстрів як Зімбабве, Буркіна-Фасо, Лесото та Уганду
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Так того, побільше петлюрівських отаманів та білогвардійських упирів вихваляйте - чиї герої, так і живе простий народ.....
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а про петлюрівських, а особливо білогвардійських упирів, можна детальніше, чи не з парашою переплутав, там Денікин у х..ла фпачотє.
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Там Денікіна та Колчака буржуї російські хвалять, у нас - петлюрівських отаманів, і там і тут буржуазія із хламу історії тяне собі героїв
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Уже все международные суды завалены исками от шЫкалаТников, да?
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Можно еще вспомнить Черноморское морское пароходство и Речфлот Украины, раздерибаненные и уничтоженные еще в 90х - 2000х, при Кучме и его ставленниках нью олигархах. Но про это никто не вспоминает, говорят, ... Данилыч крепкий хозяйственник ...
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Кучма- это кто? Носильщик портфЕлей медведчука в написаном карамелькой по хуйловскому сценарию Минске?
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А скільки художніх цінностей втратила Україна у музеях Криму? Одна картина художніка Айвазовського біля 1 млн $ коштує, а там таких картин залишилось дофіга у різних музеях і різні художники.
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Де позов про компенсацію щорічну до повернення Криму і таке інше? Треба все майно кацапів по саду заарештовувати, щоб у кацапів залишилося лише хуйло та мацквабад
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Зато говна произведённого в оккупированном Крыму на наших прилавках навалом. Но говно это зарегистрировано в Киеве (наверняка регистрировали его марсиане Україна втратила майже 90% риболовецьких ресурсів у Чорному морі через окупацію Криму РФ, - Держрибагентство - Цензор.НЕТ 4863 ):

"Как оказалось, после аннексии Крыма долларовый миллионер, собственник предприятия, которое владеет ТМ «Аквамарин», Вячеслав Верходанов решил уничтожить украинские рыбоконсервные заводы-конкуренты.
Предприятие, что производит продукцию ТМ «Аквамарин», - ООО «Интеррыбфлот» - было перерегистрировано в Киеве. А на территории, захваченной Россией, были созданы клоны с несколько измененной формой собственности и названием - ОАО «Интеррыбфлот» и ООО «Интеррыбфлот-продукт». Именно эти фирмы, а не украинская материнская компания, стали правопреемниками и собственниками двух мощных рыбоконсервных заводов в Севастополе.
В то же время киевский бизнес Верходанова развернул кампанию по дискредитации украинского рыбоконсервного производства.
Коммерсант как владелец ТМ «Аквамарин» начал размещать заказы у сомнительных производителей консервной продукции в Одесской и Житомирской областях. Качество произведенной тут консервы умышленно не контролируется и в большинстве случаев не отвечает государственным стандартам, о чем свидетельствуют результаты исследований независимых лабораторий, выводы инспекций прав защиты потребителей и метрологические экспертизы.
Одновременно Верходанов импортирует консервы под той же торговой маркой из Крыма, где по-прежнему соблюдаются высокие стандарты качества. Более того, он с помощью стабильного производства на территории полуострова, целенаправленно презентует продукцию по заниженной цене.
Верходанов с помощью внушительного производственного и финансового ресурса (его состояние оценивается в сумму порядка 300 млн дол) активно продвигает на украинский рынок продукцию, произведенную только собственными предприятиями в Крыму. И, оставаясь в тени, убивает доверие к украинскому производителю. Материковым рыбоконсервным заводам наносится продолжительный репутационный и материальный ущерб, чем они доводятся до банкротства.
Интересной является политическая позиция Верходанова. Она дает понять истинные мотивы недобросовестной конкуренции коммерсанта. Крымский миллионер и его управляющий Владимир Негар активно позиционируют себя как оплот экономического развития именно «русского Крыма». Они на пару финансируют издание книг «Русская весна», а также заявляют в интервью о своей поддержке правительства РФ и участии в поставках продовольствия боевикам «ДНР» в рамках так называемых «гумконвоев».
При этом Негар входит в состав совета при губернаторе Севастополя, а его «правая рука» Владимир Гельвановский являлся и является депутатом городского совета и весной 2014 года активно поддерживал проведение референдума о присоединении Крыма к России.
Помимо утраты значительной доли промышленного потенциала в оккупированном Крыму и на Донбассе, украинская экономика продолжает страдать от лже-патриотов, которые, с одной стороны, регистрируют бизнес в Украине, а с другой, снаряжают российские «гумконвои» и тем самым поддерживают военное напряжение в стране. Вызывает удивление, что подобная ситуация до сих пор не стала предметом внимания правоохранительных органов".
https://antikor.com.ua/articles/57223-krymskij_sobstvennik_tm_akvamarin_unichtohaet_ukrainskie_zavody-konkurenty
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НУЖНО В АЗОВСКОЕ МОРЕ ПАЭС ПОСТАВИТЬ ШТУКИ ТРИ, А ТО И ПЯТЬ, ЧТОБЫ МОСКАЛИ В КРЫМУ И СОЧАХ ДОХЛЫЕ ВСПЛЫВАЛИ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина потеряла до 90% рыболовецких ресурсов в Черном море из-за оккупации Крыма Россией, - Госрыбагентство
 
 
 
 
 
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