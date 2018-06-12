 Украина потеряла до 90% рыболовецких ресурсов в Черном море из-за оккупации Крыма Россией, - Госрыбагентство

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе.

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"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - отметил чиновник.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - заключил Кравченко.