 Украина потеряла до 90% рыболовецких ресурсов в Черном море из-за оккупации Крыма Россией, - Госрыбагентство

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе.
"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - отметил чиновник.
Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:
"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - заключил Кравченко.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
Вторник , 12 июня 2018, 14:07
Российские войска в Сирии проводят планомерные зачистки сторонников иранцев.
В то время как в Азии один "миротворец" задабривал креветками местного тирана, на Ближнем Востоке, в Сирии, разворачивалась настоящая драма, демонстрирующая то, как хрупки союзы в наше время.
Так, с начала июня военный контингент россиян в Сирии стал планомерно и настойчиво вытеснять из ряда населенных пунктов и стратегических объектов своих братьев и однополчан - иранцев, а так же их шестерок, боевиков "Хезболлы".
В частности, российская военная полиция заняла объекты вдоль границы с Ливаном на перекрестке Хасия (в районе Хомса), в городе Аль-Акрабия (район Тартуса), заняла водную станцию в Аль-Кусайре и в Аль-Масрия. Город Эль-Кусайр и вовсе в одностороннем порядке россиянами был передан армии сирийского режима. И все это, без какого либо согласования с иранцами и Хезболлой.
В данном случае Россия действовала исключительно в интересах Израиля, явно выполняя достигнутые ранее договоренности, по обеспечению зоны безопасности на юге Сирии и недопущения в данной районе присутствия иранских войск, либо их прихвостней. Но, дальше - больше.
Как стало известно, в столице Сирии российская военная полиция принялась зачищать иранскую агентуру, а так же взяла под свой контроль ряд объектов, таких как здание телевиденья, аэропорт, Центробанк и правительственные здания.
Создается впечатление, что в ближайшее время мы с вами станем свидетелями непередаваемого светопреставления, когда недавние союзники сойдутся в схватке на далеких, сакральных песчаных просторах. А кто сомневался? Ведь ИГИЛ в Сирии как таковой задавлен, но территориальная целостность страны не восстановлена и поделена она на множество анклавов и зон влияния. Россия же претендует на львиную долю сакральной сириюшки, но такие же аппетиты и у Тегерана. А потому, столкновение шатуна и льва просто неизбежно.
После написания Богуцкой петиции на сайте Белого Дома о признании ввпути международным преступником, ольгинское крыло пэпосворы взвоет на нее с новой силой. Наблюдаем.. Кстати, подписать петицию
можно(зачеркнуто) НУЖНО тут https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal …
За рівнем життя Україна посіла 112 позицію, впевнено обігнавши таких монстрів як Зімбабве, Буркіна-Фасо, Лесото та Уганду
"Как оказалось, после аннексии Крыма долларовый миллионер, собственник предприятия, которое владеет ТМ «Аквамарин», Вячеслав Верходанов решил уничтожить украинские рыбоконсервные заводы-конкуренты.
Предприятие, что производит продукцию ТМ «Аквамарин», - ООО «Интеррыбфлот» - было перерегистрировано в Киеве. А на территории, захваченной Россией, были созданы клоны с несколько измененной формой собственности и названием - ОАО «Интеррыбфлот» и ООО «Интеррыбфлот-продукт». Именно эти фирмы, а не украинская материнская компания, стали правопреемниками и собственниками двух мощных рыбоконсервных заводов в Севастополе.
В то же время киевский бизнес Верходанова развернул кампанию по дискредитации украинского рыбоконсервного производства.
Коммерсант как владелец ТМ «Аквамарин» начал размещать заказы у сомнительных производителей консервной продукции в Одесской и Житомирской областях. Качество произведенной тут консервы умышленно не контролируется и в большинстве случаев не отвечает государственным стандартам, о чем свидетельствуют результаты исследований независимых лабораторий, выводы инспекций прав защиты потребителей и метрологические экспертизы.
Одновременно Верходанов импортирует консервы под той же торговой маркой из Крыма, где по-прежнему соблюдаются высокие стандарты качества. Более того, он с помощью стабильного производства на территории полуострова, целенаправленно презентует продукцию по заниженной цене.
Верходанов с помощью внушительного производственного и финансового ресурса (его состояние оценивается в сумму порядка 300 млн дол) активно продвигает на украинский рынок продукцию, произведенную только собственными предприятиями в Крыму. И, оставаясь в тени, убивает доверие к украинскому производителю. Материковым рыбоконсервным заводам наносится продолжительный репутационный и материальный ущерб, чем они доводятся до банкротства.
Интересной является политическая позиция Верходанова. Она дает понять истинные мотивы недобросовестной конкуренции коммерсанта. Крымский миллионер и его управляющий Владимир Негар активно позиционируют себя как оплот экономического развития именно «русского Крыма». Они на пару финансируют издание книг «Русская весна», а также заявляют в интервью о своей поддержке правительства РФ и участии в поставках продовольствия боевикам «ДНР» в рамках так называемых «гумконвоев».
При этом Негар входит в состав совета при губернаторе Севастополя, а его «правая рука» Владимир Гельвановский являлся и является депутатом городского совета и весной 2014 года активно поддерживал проведение референдума о присоединении Крыма к России.
Помимо утраты значительной доли промышленного потенциала в оккупированном Крыму и на Донбассе, украинская экономика продолжает страдать от лже-патриотов, которые, с одной стороны, регистрируют бизнес в Украине, а с другой, снаряжают российские «гумконвои» и тем самым поддерживают военное напряжение в стране. Вызывает удивление, что подобная ситуация до сих пор не стала предметом внимания правоохранительных органов".
https://antikor.com.ua/articles/57223-krymskij_sobstvennik_tm_akvamarin_unichtohaet_ukrainskie_zavody-konkurenty