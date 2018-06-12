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Все про:Аваков (2515) антисемитизм (140) МВД (7550)

 В современной демократической Украине антисемитские настроения недопустимы, - Аваков

Антисемитские настроения недопустимы в современной демократической Украине. Этот вопрос находится на жестком контроле в МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером.

"В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-либо дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал Аваков.

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Директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер выразил свои надежды на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.

В современной демократической Украине антисемитские настроения недопустимы, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071060
 
   
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"В современной демократической Украине антисемитские настроения недопустимы", а геноцид проти українців саме те. І як це чмо проконтролює мій настрій?
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Еврейский вопрос в Украине раздувают как правило перед выборами совковые чиновники для того, чтобы прижать националистов. Места в Раде и кресло президента, вот цена "еврейского вопроса" в Украине. С его помощью украинский политический бомонд набивает себе цену на Западе мол, если не дадите "выбрать" нас то, Украину захлеснёт тот ужасный антисиметизм о котором так много говорили большевики. Это не что иное, как продолжение совковой пропаганды нацеленой на Запад.
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Та звісно що не припустимі...ну хіба трохи-трохи...
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