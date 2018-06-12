 В современной демократической Украине антисемитские настроения недопустимы, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером.

"В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-либо дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал Аваков.

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Директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер выразил свои надежды на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.