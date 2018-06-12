 "Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в поездах. Стоимость завтрака - 30-50 грн, ланчбокса - 95-115 грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время презентации сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Есть несколько технологий внедрения горячего питания: сухие пайки, формат местной доставки на станциях, а также тот вариант, который мы презентуем сегодня – приготовление еды непосредственно в поездах. Мы запускаем тестовую эксплуатацию в течение следующего квартала, и по результатам определим подход для всех или большинства поездов в Украине. Кроме того, нужно проверить, насколько популярной будет такая услуга среди наших клиентов", - сообщил он.

По его словам, партнерами "Укрзализныци" в данном проекте выступили компании "Перша проба" и GFS, которые занимаются соответственно поставкой и производством еды.

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Предлагаемое меню включает завтраки, первые и вторые блюда, ланчбоксы, сандвичи, снэки, десерты и напитки. Стоимость завтрака составит 30-50 грн, первого блюда – 40 грн, второго – 40-70 грн, стоимость ланчбокса, в зависимости от его содержания, – 95-115 грн.

По словам Кравцова, пассажиры смогут заказать еду через специальных стюардов, а в дальнейшем "Укрзализныця" планирует внедрить заказы через мобильное приложение. Рассчитаться за услугу можно наличными или банковской карточкой. Готовить еду будут в отдельном вагоне либо в специально оборудованном купе.

По данным и.о. главы правления "Укрзализныци", все расходы по внедрению проекта взяли на себя компании, которые будут предоставлять питание. Он также отметил, что плата, которую "Укрзализныця" получает по договору с компаниями-поставщиками питания, намного превышает предыдущие доходы ПАО от услуг питания.

Как сообщил соучредитель компании GFS Борис Шестопалов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", производитель рассчитывает инвестировать в запуск проекта до 500 тыс. грн, однако точную сумму уже вложенных денег Б.Шестопалов не назвал.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" в ближайшем времени запустит еще несколько подобных проектов в сотрудничестве с другими компаниями.