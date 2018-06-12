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 Общество
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Все про:поезд (637) Укрзализныця (1361) еда (132) Кравцов Евгений (54)

 "Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в поездах. Стоимость завтрака - 30-50 грн, ланчбокса - 95-115 грн

ПАО "Укрзализныця" запускает пилотный проект по полноценному горячему питанию в четырех поездах, которые следуют по маршрутам №81 (Киев – Ужгород), №104 (Киев – Мариуполь), №7 и №749 (Киев – Ивано-Франковск).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время презентации сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Есть несколько технологий внедрения горячего питания: сухие пайки, формат местной доставки на станциях, а также тот вариант, который мы презентуем сегодня – приготовление еды непосредственно в поездах. Мы запускаем тестовую эксплуатацию в течение следующего квартала, и по результатам определим подход для всех или большинства поездов в Украине. Кроме того, нужно проверить, насколько популярной будет такая услуга среди наших клиентов", - сообщил он.

По его словам, партнерами "Укрзализныци" в данном проекте выступили компании "Перша проба" и GFS, которые занимаются соответственно поставкой и производством еды.

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Предлагаемое меню включает завтраки, первые и вторые блюда, ланчбоксы, сандвичи, снэки, десерты и напитки. Стоимость завтрака составит 30-50 грн, первого блюда – 40 грн, второго – 40-70 грн, стоимость ланчбокса, в зависимости от его содержания, – 95-115 грн.

По словам Кравцова, пассажиры смогут заказать еду через специальных стюардов, а в дальнейшем "Укрзализныця" планирует внедрить заказы через мобильное приложение. Рассчитаться за услугу можно наличными или банковской карточкой. Готовить еду будут в отдельном вагоне либо в специально оборудованном купе.

По данным и.о. главы правления "Укрзализныци", все расходы по внедрению проекта взяли на себя компании, которые будут предоставлять питание. Он также отметил, что плата, которую "Укрзализныця" получает по договору с компаниями-поставщиками питания, намного превышает предыдущие доходы ПАО от услуг питания.

Как сообщил соучредитель компании GFS Борис Шестопалов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", производитель рассчитывает инвестировать в запуск проекта до 500 тыс. грн, однако точную сумму уже вложенных денег Б.Шестопалов не назвал.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" в ближайшем времени запустит еще несколько подобных проектов в сотрудничестве с другими компаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3071042
 
 
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Ого. Дорого. Ну для Киева можем терпимо.
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115 грн за говно приготовленое в вагончике? Вы лучше сдела1те так, чтобы окна ч вагонах открывались или кондишины поставьте. уроды
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1/4 частина пенсіонерів живе на пенсію до 1500 грн., 500 грн - на компослуги і засоби гігієни, одежу з секондхенду, залишається 1000 грн на їжу в місяць, або 33 грн в день - якраз на сніданок в потязі хватить, а потім цілей день листям з дерев харчуватись.....
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меню состоит из трех видов блюд-сало размороженное, сало разогретое и сало комнатной температуры "Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в поездах. Стоимость завтрака - 30-50 грн, ланчбокса - 95-115 грн - Цензор.НЕТ 3879
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Вопрос состава меню, выход продукта граммы, свежесть.
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видно подзаебала их наша излюбленная привычка загаживать вагоны обьедками.
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не приживется... будут брать единицы (если не всучат потом насильно)... из дому бутер вкуснее, а большинство просто будет пить чаек по старинке до возможности полноценного питания в "стационаре"...
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смешно..., сколько они там идут, а поезд Днепр-Львов идет, например, 14 часов и никто тебя не накормит, не напоит, если торбинку с собой не возьмешь...
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Эх помню, вагоны-рестораны. Можно было и выпить и закусить.
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Ну вот все у нас прекрасно на ЖД. Ничего уже улучшать и не нужно.
Только вот горячего супа не хватало.
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гандольеры, лучше бы дополнительные поезда запустили на направления, сцука, из Луцка в Одессу билетов на месяц вперёд нет, такая же картина с Харьковом да ис другими также ...гарячие обеды, топить ещё начните, дебилы...
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Готовить еду будут в отдельном вагоне либо в специально оборудованном купе.

Тот же самый вагон-ресторан.... только через ж.пу. Приготовление в одном месте потребление в другом. Как в том случае... раздевалка, через дорогу баня.
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паралельно відкрийте проект по збільшенню кількості туалетів у вагоні, "Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в поездах. Стоимость завтрака - 30-50 грн, ланчбокса - 95-115 грн - Цензор.НЕТ 633 бо чото я очкую з приводу "гарячого питания"...
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Главное, чтобы в поезде всегда был чай, кофе и прочие горячительные напитки
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А как же Труба поезд от Омеляна притрушенного?
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лучше б кондиционеры поставили во все вагоны
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в поездах. Стоимость завтрака - 30-50 грн, ланчбокса - 95-115 грн
 
 
 
 
 
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