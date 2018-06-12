 Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе

"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнёрами, чтобы все-таки иметь эту возможность", - сказала она журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент Украина имеет наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.
Она напомнила, что президент Украины приглашен на саммит НАТО.
Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.
Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".
Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.
В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Проблема венгров в Украине - в том, что они пополучали и тут и там паспорта и теперь живут на два стула и воду каламутят, как это уже было в Севастополе???
Но до тебя это туго доходит?
и наоборот ... 3 раза
Штати це ж не пуйловці, які вбивають сусідів.