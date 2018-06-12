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 Политика Украины
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 Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе

Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнёрами, чтобы все-таки иметь эту возможность", - сказала она журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент Украина имеет наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.

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Она напомнила, что президент Украины приглашен на саммит НАТО.

Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

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Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3071040
 
 
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Главарь международной терорестической мафии.
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Ответ, по-моему, ясен: виноваты хуйловские подстилки в Венгрии на зарплате у хуйла. Без вариантов.
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Возможно нужен просто закон о лишении гражданства в случае наличия двойного?
Проблема венгров в Украине - в том, что они пополучали и тут и там паспорта и теперь живут на два стула и воду каламутят, как это уже было в Севастополе???
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Напрасно Орбан набил себе карманы пакетами акций Газпрома. Как бы они его на дно не утянули.
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Не зря путин-Хуйло в 2017 году Венгрию два раза посещал.
Но до тебя это туго доходит?
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Тот "немец" из Ненецкого АО на работе. Ему не платят за "доходит". Ему платят за высеры согласно разнарядке.
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И "что делать"- вопрос разумного человека. А "кто виноват"- провокатора, читай- рогатого.
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Надо организовать коридор Раша - Венгрия .
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Как утомили эти импотенты от НАТО, больше толку создать военный союз с США и Канадой, с размещением американских бригад, ПРО (Корея и Япония) и ядерного оружия, как в Турции...
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закон суров, но это закон Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2930
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Чи то мені здається, чи то США сипатись почало: "У нас дуже великий торговий дефіцит з Канадою. Вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію", - критикував Трамп торговельну політику Канади. "Інші країни не можуть використовувати нас в торгівлі", - додав глава американської держави. "Він думав, що я в літаку і що я не дивлюся. Він отримав урок. Це буде коштувати чимало грошей народу Канади", - сказав Дональд Трамп. -ua.korrespondent.net/world/3979669-zaiava-truido-doroho-koshtuvatyme-kanadi-tramp Мабуть більш ніж півстолітній гегемонії США приходить кінець. ТО з Китаєм торгові війни, то з Європою, тепер з Канадою. Щось не по плану іде в дяді Сема......
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Здалось, домовляться, все буде нормально.
Штати це ж не пуйловці, які вбивають сусідів.
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Дональд Фредович очень зол на всех этих союзников: сидят под американским ядерным зонтиком, но разыгрывают из себя "самостоятельность".
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да, начали сыпаться. Набиулина обещает крах доллара к годовщине ВОСР.
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Вот йоббики неугомонные... Дождутся, что рыжий клоун пояснит им почем в Нуйорке рубероид... Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 56
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Канада - це вам не Кадафі, якого замочили за його язик.....бо в ООН виступив за рівність всіх країн, засуджував право вето Росії, США, Британії та Франції.
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Шо за поток подсознания? Не опохмелился?
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орбан пользуется тем, что Помпео занят сейчас.
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Ну вот зачем было на мадьяров наезжать? А потом удивляться ответочке от Будапешта
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Ой, а кто это на них наехал, когда ? Типа, ВСУ стрельнули по территории Венгрии ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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