 Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, - Климпуш-Цинцадзе

"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнёрами, чтобы все-таки иметь эту возможность", - сказала она журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент Украина имеет наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.

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Она напомнила, что президент Украины приглашен на саммит НАТО.

Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

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Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.