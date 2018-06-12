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 Общество
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Все про:работа (399) трудовая миграция (129)

 За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса

Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.

Об этом сообщает Обозреватель в своей аналитической статье "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".

Так, по словам HR-директора сети ресторанов "Сушия" Дарьи Белозеровой, главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране - практически невыполнимая задача.

"За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные. К примеру, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и предпримет для этого усилия", - рассказывает Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине.

В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньше, чем в соседней Польше.

Для примера, по словам менеджера одной из столичных служб, простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, - пишет издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3071034
 
 
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там получает а тут обещают вот и вся разница
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Пётр Олексеич Поршенка , в простонародье-ПОПа, уже может докторскую степень получить по обещаниям. Скоро в универах будет новая кафедра-"Обещанец".
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А ресторан " Сушия" разве не имеет руцькие корни?
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а шо тут не имеет этих долбаных корней..?
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Знаю что все рестораны с суши - из раши. Им легче получать сырье. " Евразия " в том числе.
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Не совсем. Евразия - то да, это рашка.
А владельцы Сушии - американцы Майкл Дон, Бенджамин Голани и Геннадий Медведев. Медведев, если шо - коренной киевлянин с Печерска.
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что имеем не ценим... потерявши... начинаем врать
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ага, толковые рабы решили продать свою робочую силу подороже на Западе, а украинские рабовладетели тепереча репу чешут, могут падлы и границы закрыть....
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" простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн,"-как в анекдоте :-"съесть, то он съест. А кто ему даст?"
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и че людям с вашего карьерного роста ? Ещне рымляне говорили: хлеба и зрелищ, но хлеб стоял впереди....Людей интересует прежде всего из быт сегодня, а не грамоты совковые или карьерный рост.
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Кадровый голод он не тётка..Можно теперь звиздеть что угодно, но пипл больше не готов работать только на еду и коммуналку..А когда он проест все сбережения - начнётся самое "весёлое"..
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89,77 тыс. украинцев хранят на депозитах в банках суммарно 161,83 млрд грн. что более 6 млрд.$!
Об этом возмущенно посетовал заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070477
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Это не правда. Рост одинаковый везде (при наличии документов и языка). А вот то, что можна должность выше в своей сфере иметь в Украине - это да, меньше качественной конкуренции.
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"Папа, когда я вырасту, я стану полковником?
- Конечно, ты же сын полковника.
- А генералом?
- Нет, сынок. У генерала есть свои сыновья..."
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в Австрии работа повором из Украины легко - 1,5 тыс зарплата.
В Германии на автозаводах зарплата 4000 евро
УЧИТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ВСЕ БУДЕТ ОК.
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перспектива роста карьерного за границей для украинцев явно недооценена - пройти трудовой путь от сборщика ягод до мойщика унитазов в принципе достижимо и почетно
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Без знания английского за бугром делать нечего....на рюсскам наречии можно получить диплом Бурситета и вперед,строить БАМ или ГУЛАГ За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса - Цензор.НЕТ 2380
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Senator S 01a656ec Наші їдуть саме більше у Польшу,там знання мови не так вже й потрібно.
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Шото начало рвать украинских работодателей... Вчера вечером показывали как же плохо в Польше, как там греют. Рассказчики с такими довольными лицами об этом вещали, что закрадывалась мысль о неплохом гонораре за это кино...
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Кактусы или хамон не так уж и важно. Настоящее бегство начнется после выборов в 2019. Когда народ осознает, что перспектив ноль. Так шо , граждане, оставшиеся на родине, включайте мозги, потому что может произойти то, что произошло с армянами. Их за границей живет во много раз больше чем в самой Армении.
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Серьезно? А зачем туда ехать работать? Я и здесь без документов, и без языка (испанского) себя нормально чувствую в плане заработков. А туда на отдых...
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Торговля с Польшей в 2017 году возросла до 2 миллиардов долларов,это очень мало,надо минимум 10...
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Простой таксист может, конечно, получать 25 тыщ гривен.
Но только:
1) В Киеве
2) Имея свою машину
3) Работая с 1 выходным в неделю
3) Без учёта расходов на топливо и ремонт авто.
Чистыми у него если тыщ 15 останется - то хорошо. И то, это если он налогов не платит.

Не надо слушать менеджеров одной из столичных служб, вы лучше у простых таксистов спросите.
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забули ще одну умову "в хороший рік" За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 2181 Коли криза всі такі "професії" опиняються в задниці
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Якісь підозрілі статті на цензорі публікуються,про наших заробітчан. За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса - Цензор.НЕТ 4127
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рабы разбегаются, пора безвиз закрывать
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CNN опубликовало показало браццкий Договор Трампыч - Ынчик.Оченб интересный дАкумент скажу я вам... За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса - Цензор.НЕТ 400
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о как. фантастические сказки о карьерном росте нихрена не помогут. платите нормальную зарплату.
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Иди в помощники к моему внуку автослесарем на СТО За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 3964зарплата больше чем у газосварщика,кто на шо учился...
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ты же порохобот...и в таком престарелом возрасте?! За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 4832
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Украинский частный бизнес начал Леонид Макарович массово,кто в Турцию,кто в Польшу Италия Испанию Португалию...Перестроечные цеховики ССра Миши Горбатого не в счёт.... За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса - Цензор.НЕТ 8790
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Что же вы украинцы меняете например зарплату учителя в Украине 4 000 грн на зарплату помошника повара в кафешке в Баварии 2 000 евро? Ну ни какого патриотизма . Ганьба !
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Частные уроки нормального педагога стоят очень дорого Мадам...
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Чем то напоминает российскую пропаганду про загнивающую Гейропу. За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 1574
Только большинство граждан уезжает на запад и мечтают там обосноваться.
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да кто бы спорил ,но вопрос в другом ... после этого шикарного трудоустройства --- зарплата вовсе не такая шикарная как в Польше
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Зато перспективы жизни на много выше.
А как вы думали? Приехал из ..опы и начал учить всех как надо жить правильно?
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Проститутка в Киеве в среднем зарабатывает 500-1000 грн за ночь а в Германии 500-1000 евро..
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Мы с вами не знакомы и я ни на что не намекаю, только вы это написали под немецким флагом. Откуда такие познания ? Просто интересно. За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 433
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Приобретайте специальности и уезжайте. Старшее поколение тупо и жадно
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Рабочим Волгоградского завода Красный Октябрь не платят 4 месяца.забастовку объявили 3 дня назад... За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні, - представники українського бізнесу - Цензор.НЕТ 2672
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думаешь они составят нашим конкуренцию в Польше? Это конечно не хорошо.
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Ну, утешение с рабочего за 160 баксов дорасти до бригадира за 250 несколько преувеличено на фоне зарплаты рабочего в 1000 баксов без перспективы карьерного роста. Тут даже перспектива роста до старшего научного сотрудника начинает ставится под вопрос.
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повар в кафе "сделал карьеру", даже звучит смешно.
до кого? до шеф-повара?
особенно про таксистов смешно было "по словам менеджера одной из столичных служб", ))
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А в Украине просто всё в ажуре! Расхватывают с руками и ногами, очередь стоит работодателей с "достойными" зарплатами?!
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В 2003 окончила педучилище по профессии учителя начальных классов а в 2011 уехала на ПМЖ в Германию. Завидую я учителям в Украине. Жизнь в экстриме и приключениях а здесь скукотище то...денег много но что купить то-все имею от квартиры до хорошего немецкого "фольца" а скучновато...ни революций ни потрясений. Одно и тоже..Украинцы даю совет-зачем вам уезжать то с Украины-здесь скукота и одни геи и лесби...
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Мені цікаво,що робити людям із сіл і районих центрів,усі переїжджати у Київ? Бо навіть у цій статті йдеться про столицю.Це схоже на кацапську пропаганду,там теж полюбляють говорити за зарплати у столиці.А що буде з районими центрами і селами,ніхто напевно що не задумувався.Як був такий підхід у Европейських країнах,то зараз вони би були на дні.
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"Нема у батьки золотого запасу, хлопцы разбигаются, и правильно делают, если так дальше пойдет - я и сам разбегусь..."
Как страшна жидь..
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Досить скиглити, зарплатню треба підвищувати, і платити вчасно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса
 
 
 
 
 
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