 За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса

Об этом сообщает Обозреватель в своей аналитической статье "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".

Так, по словам HR-директора сети ресторанов "Сушия" Дарьи Белозеровой, главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране - практически невыполнимая задача.

"За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные. К примеру, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и предпримет для этого усилия", - рассказывает Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине.

В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньше, чем в соседней Польше.

Для примера, по словам менеджера одной из столичных служб, простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, - пишет издание.