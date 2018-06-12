 За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные, - представители украинского бизнеса

Об этом сообщает Обозреватель в своей аналитической статье "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".
Так, по словам HR-директора сети ресторанов "Сушия" Дарьи Белозеровой, главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране - практически невыполнимая задача.
"За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные. К примеру, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и предпримет для этого усилия", - рассказывает Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине.
В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньше, чем в соседней Польше.
Для примера, по словам менеджера одной из столичных служб, простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, - пишет издание.
А владельцы Сушии - американцы Майкл Дон, Бенджамин Голани и Геннадий Медведев. Медведев, если шо - коренной киевлянин с Печерска.
Об этом возмущенно посетовал заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070477
- Конечно, ты же сын полковника.
- А генералом?
- Нет, сынок. У генерала есть свои сыновья..."
В Германии на автозаводах зарплата 4000 евро
УЧИТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ВСЕ БУДЕТ ОК.
Новый Канал врать не будет. Нужно в Испанию ехать, там без документов можно собирать кактусы, резать хамон и быть гидом в незнакомой стране и без знания языка.
Но только:
1) В Киеве
2) Имея свою машину
3) Работая с 1 выходным в неделю
3) Без учёта расходов на топливо и ремонт авто.
Чистыми у него если тыщ 15 останется - то хорошо. И то, это если он налогов не платит.
Не надо слушать менеджеров одной из столичных служб, вы лучше у простых таксистов спросите.
Только большинство граждан уезжает на запад и мечтают там обосноваться.
А как вы думали? Приехал из ..опы и начал учить всех как надо жить правильно?
до кого? до шеф-повара?
особенно про таксистов смешно было "по словам менеджера одной из столичных служб", ))
Как страшна жидь..