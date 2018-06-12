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 Происшествия
  2001  11
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 Командование российско-оккупационных войск на Донбассе отменило ограничения на применение наемниками оружия на передовой, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений. Таким образом противник создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения", - сказано в сообщении.

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При этом, как отметили в ГУР, оккупанты увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют т.н. нарушение режима прекращения огня украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов и распространение российскими федеральными и подконтрольными российской оккупационной власти СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071033
 
 
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в предверии очередной "олимпиады" у козломордых наступает шизофреническое обострение. Может и нашим разрешат применять оружие без ограничения.
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Украина забьёт на ЕС и возьмёт пример с Израиля .
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если тымчук агент ее, то такой развидке можно верить
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То ли дело конашенков из минВойны россосии? Скажи ж, козломордое? Гнать такого беса, как гонит тот укурок на своих прессухах может только его товарищ по руССкемиру наркоман пЭдик басурин из дырынды.
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а ты кто-аркадий воскресший или пророк его? Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі скасувало обмеження на застосування найманцями зброї на передовій, - ГУР - Цензор.НЕТ 705
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тсссс! никому... только вам
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Підрозділи Об'єднаних сил комплектуються штатним озброєнням та відповідно до потреб. Нині маємо сучасні вітчизняні протитанкові засоби - ПТРК "Стугна", "Корсар", які ефективно застосовуємо в бойових умовах", - повідомив командувач ООС.
Він розповів, що новітніми та модернізованими зразками озброєння і військової техніки військові частини забезпечуються планово та згідно з економічними спроможностями держави.
"Значний бойовий досвід наших військовослужбовців дозволяє їм швидко навчитися застосовувати будь-який сучасний зразок озброєння - від стрілецької зброї до новітніх автоматизованих комплексів", - зазначив С.Наєв.
За його словами, інтенсивна бойова підготовка підрозділів триває не тільки на полігонах пунктів постійної дислокації, а також і в районі проведення операції Об'єднаних сил.
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Старая новость... уже больше пол года. А вот наличие ольхи это дело серьезное)
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Так в первую очередь нужно херячить тех кто снимает, а потом козломордных лишенцев. Последние никуда не денутся. А вот для "херовых режисеров" будет время подзадуматься, после того как груз-200 кацапских журнашлюх в мордор караваном пойдет. В ответ на обвинение кацапии и их друзей, в Украине должно быть несколько слов нех....й шастать без намордника, а тем более приглашения, по святой земле Киевской Руси.
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То, что РФ развалится - не вызывает сомнения. Она приближается к тому порогу, когда центробежные силы начнут развивать этот пережиток истории на куски. И тут, как и во всех предыдущих империях, встанет вопрос конфигурации этих кусков. Как водится, административно-территориальное деление РФ, выполнено в лучших имперских традициях и имеет мало общего с местом фактического проживания тех или иных этнических или конфессональных групп. Это значит, что после формального разрушения РФ, сразу же начнется переформатирование условных границ и огромная территория бывших колоний, погрузится в междоусобные войны.

Это должно было случиться в 1991 году, но Запад приложил усилия для того, чтобы погасить естественные центробежные силы. Но теперь никто этого не станет делать, ибо единственная функция, предназначенная РФ мировым сообщество - военный противовес Китаю, Путиным провалена и теперь уже в таком формате РФ, никто и не заинтересован.

Таким образом, россиян можно поздравить с тем, что уж дефицита веселья и развлечений им боятся нечего.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование российско-оккупационных войск на Донбассе отменило ограничения на применение наемниками оружия на передовой, - ГУР
 
 
 
 
 
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