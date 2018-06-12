 Командование российско-оккупационных войск на Донбассе отменило ограничения на применение наемниками оружия на передовой, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений. Таким образом противник создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения", - сказано в сообщении.
При этом, как отметили в ГУР, оккупанты увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют т.н. нарушение режима прекращения огня украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов и распространение российскими федеральными и подконтрольными российской оккупационной власти СМИ.
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Підрозділи Об'єднаних сил комплектуються штатним озброєнням та відповідно до потреб. Нині маємо сучасні вітчизняні протитанкові засоби - ПТРК "Стугна", "Корсар", які ефективно застосовуємо в бойових умовах", - повідомив командувач ООС.
Він розповів, що новітніми та модернізованими зразками озброєння і військової техніки військові частини забезпечуються планово та згідно з економічними спроможностями держави.
"Значний бойовий досвід наших військовослужбовців дозволяє їм швидко навчитися застосовувати будь-який сучасний зразок озброєння - від стрілецької зброї до новітніх автоматизованих комплексів", - зазначив С.Наєв.
За його словами, інтенсивна бойова підготовка підрозділів триває не тільки на полігонах пунктів постійної дислокації, а також і в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Это должно было случиться в 1991 году, но Запад приложил усилия для того, чтобы погасить естественные центробежные силы. Но теперь никто этого не станет делать, ибо единственная функция, предназначенная РФ мировым сообщество - военный противовес Китаю, Путиным провалена и теперь уже в таком формате РФ, никто и не заинтересован.
Таким образом, россиян можно поздравить с тем, что уж дефицита веселья и развлечений им боятся нечего.