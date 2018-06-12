 Командование российско-оккупационных войск на Донбассе отменило ограничения на применение наемниками оружия на передовой, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений. Таким образом противник создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения", - сказано в сообщении.

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При этом, как отметили в ГУР, оккупанты увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют т.н. нарушение режима прекращения огня украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов и распространение российскими федеральными и подконтрольными российской оккупационной власти СМИ.