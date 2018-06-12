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 С начала суток двое украинских воинов получили боевые травмы в зоне ООС, - Минобороны

С начала суток НВФ осуществили 6 прицельных обстрелов позиций объединенных сил на Донбассе, боевые травмы получили двое украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С полуночи до 9 утра уже зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник активно применял минометы 120-мм калибра, вооружения БМП и гранатометы на обоих направлениях.

В частности, в течение ночи и утром боевики обстреляли из запрещенных минометов 120-мм калибра наши позиции вблизи Новотошковского и Новотроицкого", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, всего под обстрелы из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали опорные пункты украинских защитников в районах н.п. Новотошковское, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Ломакино.

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"Вследствие активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали огонь.

Источник: https://censor.net.ua/n3071029
 
 
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