 С начала суток двое украинских воинов получили боевые травмы в зоне ООС, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С полуночи до 9 утра уже зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник активно применял минометы 120-мм калибра, вооружения БМП и гранатометы на обоих направлениях.

В частности, в течение ночи и утром боевики обстреляли из запрещенных минометов 120-мм калибра наши позиции вблизи Новотошковского и Новотроицкого", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, всего под обстрелы из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали опорные пункты украинских защитников в районах н.п. Новотошковское, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Ломакино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС

"Вследствие активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали огонь.