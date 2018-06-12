EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1342  41
Все про:госбюджет (584) МВФ (2545) НБУ (4361) Смолий (34) Тарифы на газ (63)

 Для приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий

Источник: https://censor.net.ua/n3071028
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинская проституционная власть без денег МВФ не на что не способна !
 показать весь комментарий
 
 
Очередное тарифное (и конечно рыночное) покращення по-новому уже стучится в двери.
 показать весь комментарий
 
 
Жидам нужен транш! Не знаю на сколько он нужен Украине, но жидам позарез. И украсть нужно что-то, да и выборы не за горами!
 показать весь комментарий
 
 
Для приезда миссии МВФ, надо еще приготовить ключи от квартиры, где на рояле брюлики лежат. Для приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 708
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, продвигают северный поток-2 и требуют поднятия цены на газ. Европа помогает. Для приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 7432
 показать весь комментарий
 
 
***
- привееееет! как....
- привет.... дела идут нормально... ничего не делаю.... денег в долг не даю...
- ну.... и иди на хер!
 показать весь комментарий
 
 
Цикаво, а без поднятия (до рыночного ривня как всегда) тарифов на газ, у лиц реформаторской национальности сбалансировать бюджет никак не получается? Может пора выбирать экономистов во власть, а не липецких живодёров и двоечников с ПТУ на Сталинке?
 показать весь комментарий
 
 
Це ж не допомога МВФ, а кредит за який ще % треба буде сплачувати, чим скоріше Україна відмовиться від допомоги МВФ скоріше одужає, інакше це просто збільшення держборгу і розвиток в мінус, бо якщо збільшення ввп до 3 %, це в мінуси на обслуговування боргів. Приклад Аргентина. Греції теж мвф не допоміг, а тільки прямі транші ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь прямые транши ЕС, как Греция? Но только на тех же условиях. Легко. Но только прочти условия и потом не вой.
 показать весь комментарий
 
Іди попроси довомоги актора Кевіна Коснера, він тобі свій оскар подарує.
 показать весь комментарий
 
На мой взгляд - взять кредит у МВФ для того чтоб решить экономические проблемы, всё равно что на морозе нассать себе в штаны для согрева... В первый момент тебе потеплеет...
 показать весь комментарий
 
 
Это как давать в займы алконавту, который божиться, что не пропьёт..Потом он тихо сваливает в мир иной, а семья расплачивается с долгами..
 показать весь комментарий
 
 
А у кого лучше взять? Или предложи как решить экономические проблемы без кредитов? Для приїзду місії МВФ до Києва необхідне вирішення питань щодо тарифів на газ і збалансування держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 4101 Давай твой план, гений.
 показать весь комментарий
 
У РФ - предлагать не стану. Но только не у МВФ.
Поймите такую вещь: они не фонд матери Терезы. Своими действиями они не стремятся к цели помочь вам. Они ЗАРАБАТЫВАЮТ на тех кому дают кредиты.
 показать весь комментарий
 
 
Спросите у Саакашвили. Он знает. У него МВФ был только один год. Потом они от их кредитов избавились, и нашли другое решение. Ничего не надо выдумывать. Все уже придумано до вас. Нужно только хотеть что-то делать для страны, а некоторые только про офшоры думают.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно. Очень. ТОлько вопрос не решает.
 показать весь комментарий
 
те кто создал "экономические проблемы" те и за их счет, должны решать
вывод:

1 Украина должна вытрусить оффшорников

2 западные кредиторы должны вытрусить оффшорников
 показать весь комментарий
 
ресурс вен уже закончился, заставляют вводить шприц в прямую кишку
 показать весь комментарий
 
 
вернуть все наваровоное и больше не грабить порохобот конченый
 показать весь комментарий
 
 
Я Вам покажу, як керувати Державою, на позичені кошти. Так, прем'єр? Як і у ларьку на базарі...
 показать весь комментарий
 
 
А несколько дней назад Яшка говорил, что кредит у него уже почти в кармане. Бл..., неужели Рошенко будет поднимать пенсии из офшерных денег? Выборы стучатся в двери. Хочу другий термин!
 показать весь комментарий
 
Ниче, надо потерпеть, в 2030 году вступим в Ес, и там уже запануем!
 показать весь комментарий
 
Ну не мучте нас, піднімайте вже ті тарифи. Тільки ,щоб ринок газу був, бо інакше !!!!!
Ги-ги-ги...
 показать весь комментарий
 
А самое прикольное знаете что? Если вы сейчас позовете януковича и его команду назад, спасать страну, они откажутся. После того что тут наворотила злочынна влада пети шоколадного, тут уже никто не спасет.
 показать весь комментарий
 
Твої явнуховичі й навісили на Україну 36 млрд. боргу.
 показать весь комментарий
 
За 24 роки МВФових горе-реформ в Україні, вони не слабо заробили на Україні. На одних відсотках це мільярди і мільярди доларів.
 показать весь комментарий
 
Заработают, когда отдадут 100 млрд долга, а пока считай гуманитарную помощь оказывают
 показать весь комментарий
 
Опа, приехали.Четыре года мы делаем что-то или назло Путину или в угоду МВФ. Совсем нет времени сделать что-то для себя , без оглядки и по простой причине - нам так будет лучше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий
 
 
 
 
 
 вверх