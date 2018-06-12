 Для приезда миссии МВФ в Киев необходимы решения вопросов по тарифам на газ и сбалансированию госбюджета, - Смолий

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.
- привееееет! как....
- привет.... дела идут нормально... ничего не делаю.... денег в долг не даю...
- ну.... и иди на хер!
Поймите такую вещь: они не фонд матери Терезы. Своими действиями они не стремятся к цели помочь вам. Они ЗАРАБАТЫВАЮТ на тех кому дают кредиты.
вывод:
1 Украина должна вытрусить оффшорников
2 западные кредиторы должны вытрусить оффшорников
Ги-ги-ги...