EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1046  56
Материалы по теме:
Все про:дискриминация (75) Россия (69595) терроризм (17875) Климкин (1715) Международный суд ООН (66)

 90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин

Украина подает в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - рассказал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко

90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071026
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
На вид 120кг у него
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
осталось дописать геноцид украинцев от гной см а на и пе т и
 показать весь комментарий
 
 
То есть у нас не война? А финансирование терроризма?
 показать весь комментарий
 
 
Думай , что говоришь (добрый совет) .
 показать весь комментарий
 
 
нужно было 3 тонны подать,что бы их только 100 лет читали
 показать весь комментарий
 
Перемоги над рашей нужно подавать в виде метража освобожденных от кацапов территорий, а не в килограммах.
 показать весь комментарий
 
 
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС
Что это за электронные записи в посольство за месяц? Паша, вы совсем сдурели? Жто при зарплате в 1,5 тысячи евро ( которую платят работникам посольства украинцы из налогов) ТРУДНО ЛЮДЕЙ ПРИНИМАТЬ В ДЕНЬ ПРИХОДА?
ЗА МЕСЯЦ!!!!! Только представьте этот цирк. Ни одно посольство так не работает
 показать весь комментарий
 
 
Запись для граждан Украины ОТМЕНИТЬ. Иначе люди начнут отказываться от гражданства Украины. КАКРЙ ИДИОТ ЭТО ПРИДУМАЛ? Для своих граждан запись за месяц?
 показать весь комментарий
 
 
какая вы наивная девушка,я заметил что в польских государственных органах,ко мне отношение в 1000 раз лучше,чем в украинских
 показать весь комментарий
 
 
Это Вы еще в Держгеокадастре не были, во где рассадник и питомник зажравшихся дибильных идиотов с манией величия...
 показать весь комментарий
 
 
Самое интерестное, что в Польше (не знаю как в Чехии) аналога нашего Держгеокадастра нет, там это намного рациональнее организовано и ничего, живут и земельные вопросы решают отлично. Вот спрашивается, нахрена нам этот монстр?
 показать весь комментарий
 
 
когда жил в Новой Зеландии,зарегистрировал купленную машину на простой почте,заняло это 3 минуты и примерно 5 евро по курсу NZD,там страна для людей,а Украина для чиновников
 показать весь комментарий
 
 
Вот вот, развелось бюрократов, инспекций всяких, а по факту наступила полная безответственность, Вот ко мне на ремонт иногда такое гнилье заезжает, что аж страшно, как они вообще ездят, не то что грузы тягают. Наша перевозчика - оченя экономная чукча, потому ездит на резине до последнего, пока та не начинает крошится и вылазит корд... Эти машины ездили по Украине... А как Вам порепанные тормозные диски??? Лихой, крайне рисковый и пофигистичесский народец. И это при том, что куча фсяких транспортных ынсекций. И где они, чем заняты???
 показать весь комментарий
 
когда я приехал с Украины ,я сам был такой,но после двух аварий,теперь не превышаю скорость и езжу по правилам и уделяю внимание техническому состоянию автомобиля,просто тут в совдепии все построено на обдирании людей,а люди в свою очередь хотят увильнуть от этой обдираловки,в результате никто уже не понимает сути правил ,законов и вообще нормальной жизни в социуме,все извращенно ,что бы мозги стали на место,нужно несколько лет прожить в нормальной стране
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и ездят тягачи с не просто лысой, а крошащейся резиной, репнутыми тормозными дисками и всех все устраивает, а то что аварийность зашкаливает уже давно, так всем ынспекциям насрать...
 показать весь комментарий
 
такой же подход и в образовании и медицине и вообще во всем,поэтому Украина живет,так как живет
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Я за то, чтобы ни МВФ, ни любая другая иностранная структура нашим щикаладным крысам ни копейки ни под каким видом не давала больше. Может, тогда, прожрав весь бюджет и сожрав друг друга что то в стране и изменится!
 показать весь комментарий
 
Просто надо чиновникам побольше ездить по малым городкам восточной Европы и смотреть организацию . Не боги горшки обжигают. А чиновники по ОАЕ та Мальдивах.
 показать весь комментарий
 
 
Да оно бестолку, щиколадные только красть умеют, и то херовато, везде их уши торчат. Работать они точно не умеют!
 показать весь комментарий
 
 
и когда устраивался на работу,помню не спросили в отделе кадров ни рабочую визу,ни диплом,просто на слова поверили,я предложил показать,а они удивились,зачем же показывать,вы же нам сказали что они у вас есть,вот такая страна
 показать весь комментарий
 
 
В Словакии тоже нет такого абсурда. Оформляла землю - зашла в офис, заплатила через банковский аппарат 8 евро , получила документ . Пошла с ним к нотарю , заплатила 28 евро - получила документ собственности . Все легко и просто . Никаких очередей.
 показать весь комментарий
 
 
Вот, вот. А мне понадобилось дачу оформить, так если охвициально - решение сельрады получи, подай заяву на дозвіл на розроблення проекту технічної документації, потом пойди в прикрученній к ним же институт розроби, потом подай ее на затвердження, потом получи наказ про затвердження і надання у власність, потом получи у реєстратора держгеокадастра витяг про земельну ділянку а с ним уже - до реєстратора мінюсту, зареєструй майнові права і получи уже другой, окончательній витяг.... Ну не тріндец???? Без взятки - процедура на год. Со взяткой - ДВА МЕСЯЦА!!! По моему это клиника, господа!
 показать весь комментарий
 
Вообще то, если смотреть на вещи объективно, то женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. А что касается внешнего вида - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
 показать весь комментарий
 
У нее нет профессионализма и кадров. А кадры решают все .
Когда то я столкнулась в Киеве с вопросом приватизации офиса- так юлькины деятели содрали 40 тысяч долларов за бумажку с решением о приватизации. Зато под исполкомами у все бьютовских депутатов стали лексусы появляться
 показать весь комментарий
 
Вы слово " наивная" ко мне применяете уже второй раз. Вам нравятся блондинки с голубыми глащами😀😀😀
 показать весь комментарий
 
мне нравятся приятные в общении девушки,не зависимо от цвета волос,а вы просто пишете наивные вещи
 показать весь комментарий
 
 
Во во, встретить нынче умную, толковую женщину, с которой поговорить можно, на берегу посидеть и вообще, а не только взять и оприходовать - большая редкость....
 показать весь комментарий
 
В чем наивность?
1. Запись в посольстве Украины за месяц ???? Для граждан Украины? Как правило украинцы обращаются в посольство по важным вопросам.
2. Украинцы начнут отказываться от гражданства при таком отношении. К вашему сведенью, украинцы, живущие на западе более 10 лет могут подавать на гражданство. НО МНОГИЕ НЕ ПОДАЮТ. И когда вдруг возникает проблема с документами - сталкиваются с украинскими посольствами и матерятся. И это бывает решающим фактором в смене гражданства.
Доверенность в украинском посольстве стоит например 70 евро - это с какого дива? Если в Украине жто 500 гривен
 показать весь комментарий
 
 
наивность в том ,что вас это удивляет,в Украине это не исключение,а норма жизни,вы еще не поняли в какой стране вы живете?Или вы думаете что кого то волнует то,что беспредел в посольствах или то,что украинцы начнут от гражданства отказываться,да всем наsraть на это,странно что вы этого не понимаете,сталкиваясь с этим постоянно
 показать весь комментарий
 
Просто я всегда переживаю за Украину . В Украине себя чувствуешь дома . Если бы не чиновники и идиоты- депутаты
 показать весь комментарий
 
 
КацаПсинскае Быдло и зеленые чилавечки послала в Украину кремлевская ГАДзилла типа кракадилла,песенку помните,По улице ходила большая кракадилла....Корнея Чуковского... 90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин - Цензор.НЕТ 4895
 показать весь комментарий
 
 
я тебя огорчу,без диет и спорта ты можешь только набрать вес
 показать весь комментарий
 
А, с диетами не знаю, а спорт тоже не помогает, вон на работе тягаю тяжеловесные детали, блок двигателя Рено Премиум DCI, детали коробки ZF 16 S 181, а много лет уже вес стабильно в районе 130 кг... Так что разводняк это все тупой с диетами и прочими хвитнесами, чистый маркетинг и надувательство, вес от породы зависит...
 показать весь комментарий
 
во время работы организм сжигает калории,если вес не падает,значит идет их пополнение,нужно создать дефицит хотя бы 500 калорий и вес будет снижаться,просто меньше кушать калорийной еды
 показать весь комментарий
 
 
Грузовой автосервис, шиномонтаж и разборка у нас без столиков, полки с самогоном, кеги с пивом и недорогих пирожков с капустой, картошкой, беляшей и шаурмы невозможен, в него просто никто не приедет.... А я еще и готовить умею, добрые служебные ведьмочки научили...
 показать весь комментарий
 
организм устроен таким образом,что если будет тратить энергии больше,чем ее получать он будет худеть,так как энергию из воздуха он брать не может
 показать весь комментарий
 
Не, ну понятно что без солярки в баке никто никуда не поедет, просто как же в течении дня не зайти на нашу же спецкафешку, не сожрать котлетку с пивом, не полапать за широкую жопу служебных ведьмочек? Это же не наш метод, хрен с ним, с весом тягача, жить надо по полной!
 показать весь комментарий
 
За преступления Никиты Хрущева 1-2 июня 1962 года на Майдане в Новочеркасске Иск никто не подаст....родственники расстрелянных рабочих глухонемые,незрячие и Грамоте не обучены...
 показать весь комментарий
 
зашибись, всего 4 строчки, а пуканы дымят до Лиссабона!
 показать весь комментарий
 
А я думал в суды иски подают. А то помните, как у нас с меморандумом получилось?
 показать весь комментарий
 
 
Ну щикаладным же надо что нибудь делать, умную вещь они сделать не способны из за их поголовной тупости и зажерливости, приходится трындеть то, на что мозгов хватает...
 показать весь комментарий
 
Для начала добейтесь признания в ООН организаций ЛДНР террористическими, без этого зто все макулатура.
 показать весь комментарий
 
Учитывая объем дела, очередь в изучении и постановка в очередь на рассмотрение, заявления об отводах и заменах судей, неявку заинтересованных лиц и ответчиков, ошибки при формировании иска... ДЕЛО НЕ БУДЕТ РАССМОТРЕНО НИКОГДА...
 показать весь комментарий
 
 
это вы практику наших судов вспомнили, там все по-другому... лет 10 займет...
 показать весь комментарий
 
Три года на чтение, затем выразят глубокую озабоченность. А бумага (90кг) в утиль. В ООН в электронном виде не принимают? А "зелёные лёгкие" планеты как? Или это наши чудят (аж 90 кг! 29 томов!).
 показать весь комментарий
 
 
уже само название талмуда внушает опасения, ну а объем можно внести в книгу рекордов гиннесса, а заодно и очередную пэрэмогу отпраздновать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх