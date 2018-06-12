 90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - рассказал Климкин.
Что это за электронные записи в посольство за месяц? Паша, вы совсем сдурели? Жто при зарплате в 1,5 тысячи евро ( которую платят работникам посольства украинцы из налогов) ТРУДНО ЛЮДЕЙ ПРИНИМАТЬ В ДЕНЬ ПРИХОДА?
ЗА МЕСЯЦ!!!!! Только представьте этот цирк. Ни одно посольство так не работает
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
Когда то я столкнулась в Киеве с вопросом приватизации офиса- так юлькины деятели содрали 40 тысяч долларов за бумажку с решением о приватизации. Зато под исполкомами у все бьютовских депутатов стали лексусы появляться
1. Запись в посольстве Украины за месяц ???? Для граждан Украины? Как правило украинцы обращаются в посольство по важным вопросам.
2. Украинцы начнут отказываться от гражданства при таком отношении. К вашему сведенью, украинцы, живущие на западе более 10 лет могут подавать на гражданство. НО МНОГИЕ НЕ ПОДАЮТ. И когда вдруг возникает проблема с документами - сталкиваются с украинскими посольствами и матерятся. И это бывает решающим фактором в смене гражданства.
Доверенность в украинском посольстве стоит например 70 евро - это с какого дива? Если в Украине жто 500 гривен