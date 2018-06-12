 90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - рассказал Климкин.

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