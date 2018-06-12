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 Происшествия
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 Автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Херсоне, - полиция

Сегодня утром в Корабельном районе Херсона произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Херсонской области.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль скорой помощи, который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

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Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Проводятся первоочередные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3071017
 
 
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Шкода жінку але навіть не знаючи ПДР інстинкт самозбереження мав би їй підказати що не варто лізти під колеса авто з миготливими вогнями та сиреною.Це могла бути і пожежна і поліцейська машина-неважливо.
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У мого товариша був такий випадок. Жінка переходила дорогу не на зебрі. Каже я сигналю, а вона іде і поки машина зупинилась її відкинуло вбік. Правда, без значних травм. Як потім вияснилось, вона була глуха.
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У нас теж такий випадок був. Їхали з сином, зима, мороз, ожеледиця. Раптом просто перед носом якась жінка починає переходити дорогу. Син намагається гальмувати, сигналить, але жінка наче не чує. Хто водить машину, знає, що таке гальмувати в ожеледицю, навіть якщо їдеш повільно і маєш добрі шини. Ледве встигли зупинитися. Ви би бачили з яким подивом дивилася на нашу машину жінка - наче на якесь НЛО. Ми повискакували з машини: бабцю, з вами все добре? Думали, що то вона з переляку. А вона, виявляється, коли почала переходити дорогу, думала про щось своє, на дорогу навіть не дивилася, нас не бачила, сигналу не чула і була дуже здивована, коли побачила впритул машину і нас переляканих.
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Якщо глуха, то потрібно по сторонах дивитись. Я з народження погано чую. Хоч і не зовсім глухий, але дивлюсь на дорогу справа і зліва. Бо жити хочу
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Водії спецтранспорту з включеними спецсигналами мають перевагу в русі, але тільки впевнившись, що інші учасники руху ці сигнали сприйняли. Тому воділє два бала і буде відповідати
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проезжал мимо.. там палочка лежала. бабулька не успела пройти. а водила даун..
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а хіба ПДР виправдовують наїзд автомобіля з маячками на пішохода, який переходить на зелене? Маячок це, не індульгенція.
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Вообще-то когда едет скорая, то все автомобили ее пропускают какой бы свет ни горел на светофоре, и никто не переходит дорогу, опять же независимо от сигнала светофора.
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Накажут водителя. Хотя он был прав. Женщина должна хотя бы периодически пользоваться мозгами, не полагаясь только на примитивное правило для одноклеточных: "зеленый - можно двигать ногами, красный - нужно ноги держать за поребриком".
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Він був неправий. Спецмашини мають перевагу, але при забезпеченні безпеки дорожнього руху і впевнившись, що їх сигнали сприйняли інші учасники дорожнього руху
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Докажите, что его сигнал пешеход НЕ принял. У водителя есть презумпция невиновности - он ехал с сигналом экстренной помощи, он имел право считать, что НЕ глухой и НЕ слепой эти сигналы гарантированно усвоит. Иначе в приоритетах для скорой помощи нет никакого смысла - всегда найдется тот, кто скажет "ой, а я не заметил его сирены!"
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мда... в правилах переходить дорогу на зелёный свет бывают исключения.
ребёнок то хоть жив остался?
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Если попадать под машину, то только под скорую.
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Ну-у-у-у... Вот тут женщина попала именно под скорую. Не сильно ей это помогло.
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Лучше сразу под похоронный катафалк. А так мороки потом...
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пешеходы смотрите не только на светофор,но и по сторонам,светофоры еще никого не сбили
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Це вам не кортеж Самого Гаранта. Тим можна вбивати старих, дітей з велосипедами на переходах. А потім "раптом" виявляється, що водій авто нікого не супроводжував, вальц-мана бачив тільки на іконі.
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3.1 Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Херсоне, - полиция
 
 
 
 
 
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