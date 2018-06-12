 Подача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - день России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написал он.
По его словам, документ содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств.
"Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доказательству правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - добавил глава государства.
Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.
19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).
Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.
Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.
12 мая 2017 года состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама.
По итогам заседания было решено, что Украина должна подать до 12 июня 2018 года свой письменный меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации со времени начала агрессии, а Российская Федерация свой контр-меморандум – до 12 июля 2019 года.
Или ты уже отлизался?
да за такое, старшой его враз сапогом забанит !
:
Про солдатика из почетного караула вспомнил бы, да про ребенка на линейке на солнцепеке.
Символист, ##############...
Не зрозумів тебе.
Прочитай, про що Клімкін сказав.
Статус РСФСР значит был равен статусу Киргизии. Поэтому праздник День России-это праздник выхода из СССР. Где союзные органы власти были по своему статусу выше республиканских.
шо це за погань на погані
д.б. (с)
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
В румынском городе Сибиу карманный вор вытащил бумажник у посла РФ Валерия Кузьмина, сообщили ТАСС в дипмиссии.
Посол гулял 9 июня вечером с женой по Сибиу, когда почувствовал "легкое прикосновение к области груди", а затем обнаружил, что его кошелек исчез из кармана рубашки, сообщает News.rom/
Добычей преступника стали 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также дипломатическая карточка - документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса
Михайлина Трач в своїй кімнаті.
В її руках - повстанська світлина, на якій вона з братом І. Хомином - "Чумаком"
На цій рисі добрих українців прекрасно навчились грати наші та підсажені політичні маніпулятори, які вже скоро добрих тридцять років щось "відроджують", прокладають "нові курси", "перемагають корупцію" і встановлюють "народовладдя".
Проте з 2014 року якимось дивом Україна отримала більше можливостей ніж за 350 попередніх років своєї історії як нації.
Але загроза їх втратити через такі спотворені пріоритети нікуди не зникла - бо занадто високий відсоток як посполитих, так і "еліти" продовжує вірити в прості рецепти з бігбордів.
І при цьому абсолютно безтурботно відноситься до неприхованої загрози Кремля знищити нашу державність.
а ну расскажи...
при ельцине курили и бухали
при хуйле пилят и стучат
мало того - нахабне барижне чмо
А ведь Порох прав !! 👍😀
порчу на страну навел, что ли? Или только на соевых лохотуров, которые до сих пор в себя придти не могут?