 Подача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - день России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написал он.

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По его словам, документ содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств.

"Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доказательству правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - добавил глава государства.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.

12 мая 2017 года состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама.

По итогам заседания было решено, что Украина должна подать до 12 июня 2018 года свой письменный меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации со времени начала агрессии, а Российская Федерация свой контр-меморандум – до 12 июля 2019 года.