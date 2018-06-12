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 Политика Украины, За рубежом
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 Подача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко

Представление в Международный суд ООН Меморандума по делу Украины против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ понесет ответственность.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - день России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написал он.

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По его словам, документ содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств.

"Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доказательству правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - добавил глава государства.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.

12 мая 2017 года состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама.

По итогам заседания было решено, что Украина должна подать до 12 июня 2018 года свой письменный меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации со времени начала агрессии, а Российская Федерация свой контр-меморандум – до 12 июля 2019 года.

Подача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071014
 
 
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ватка там вже ваши газпром нагибають в судах а ви і далі тут тявкаєте що вам тільки на користь все
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...так экономят даже на методичках для ботни! Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у День Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9868
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а ты какой в очереди к ху#ловскому заду, "настоящий немецкий бюргер"?
Или ты уже отлизался?
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Шо за пуйло? Правильно будет: Хуйло. Повтори.
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да ты шо!
да за такое, старшой его враз сапогом забанит !

Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5843
:
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С каких это пор кондитер переключился на грабеж немцев?
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Нулевая затея. Спонсор терроризма, так никто в мире не признал ДНР и ЛНР террористами. И какая расовая дискриминация? Все равно что подать, главное прпиариться.
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кто такие днр и лнр?их никто в мире не признал.так за каким их признавать террористами,если их не существует? Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4135
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Этот всё за символами гоняется...
Про солдатика из почетного караула вспомнил бы, да про ребенка на линейке на солнцепеке.
Символист, ##############...
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да уж, Порох детей в живот не целует, как ху#ло, тут ты прав...
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Вот этот вас корежит! Береги пукан, чудило ольгинское.
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Что вы за люди такие - подумайте о дне россии!
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собака был псом.а вот герасим оказался сукой Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8258
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"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации" . А на самом деле у Европы в голове - Nord Stream 2, Nord Stream 3, Nord Stream 4, ..........
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Не переживай , всі Nord Stream (не залежно від номера) заберуть за борги Газмяса і передадуть Україні ! Але то таке ...
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Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.Источник: https://censor.net.ua/n3071014
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Читай новость полностью, а не только заголовки.
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Поясни, що ти мав на увазі.
Не зрозумів тебе.
Прочитай, про що Клімкін сказав.
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Алекс рошенко,якщо суд повірив , що танки були сховані в шахтах , то це проблеми дибильного суду і таких як ти.
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Таки да. Россоссія здійснила вторгнення на Дамбас на день Незалежності і тепер отримає неприємний нежданчик на день своєї нізавісімасті. (тільки від кого? хз)
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від розуму, від совісті, від честі, від гідності....
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Это круглогодичный день с 1 января по 31 декабря...
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Так гидность возникла 20 февраля 2014 или уже в ноябре 2013 она вовсю цвела и пахла горелыми покрышками?
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Как от кого? Статус союзных республик СССР был одинаков? Или кто-то был выше других?
Статус РСФСР значит был равен статусу Киргизии. Поэтому праздник День России-это праздник выхода из СССР. Где союзные органы власти были по своему статусу выше республиканских.
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Петя- поменше символізму, а побільше щоденної клопіткої роботи на результат..
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ти шо з дуба впав чи тобі про свинарк мало інфо дали за 4 роки
шо це за погань на погані
д.б. (с)
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Петиция о признании В.В.Путина военным преступником. Подписываемся!

https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
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*/* (простите не по теме)
В румынском городе Сибиу карманный вор вытащил бумажник у посла РФ Валерия Кузьмина, сообщили ТАСС в дипмиссии.
Посол гулял 9 июня вечером с женой по Сибиу, когда почувствовал "легкое прикосновение к области груди", а затем обнаружил, что его кошелек исчез из кармана рубашки, сообщает News.rom/
Добычей преступника стали 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также дипломатическая карточка - документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса
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С перемогой!
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ну будет теперь без статуса Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1183.и без части денех
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зато ... кое-кто... будет и с тем и с другим (пусть даже не долго)
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 23 мин.23 минуты назад
Михайлина Трач в своїй кімнаті.
В її руках - повстанська світлина, на якій вона з братом І. Хомином - "Чумаком"

Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у День Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5273
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Природа зрадофілії така, що якщо, наприклад, почати давати її адептам по 500 євро на місяць просто так, приблизно за два місяці почнеться - "інтєрєсно, пачіму не 600?", а за півроку "скільки ж вони беруть собі, раз нам по 500 просто так? вставааай!"
На цій рисі добрих українців прекрасно навчились грати наші та підсажені політичні маніпулятори, які вже скоро добрих тридцять років щось "відроджують", прокладають "нові курси", "перемагають корупцію" і встановлюють "народовладдя".
Проте з 2014 року якимось дивом Україна отримала більше можливостей ніж за 350 попередніх років своєї історії як нації.
Але загроза їх втратити через такі спотворені пріоритети нікуди не зникла - бо занадто високий відсоток як посполитих, так і "еліти" продовжує вірити в прості рецепти з бігбордів.
І при цьому абсолютно безтурботно відноситься до неприхованої загрози Кремля знищити нашу державність.
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Во всех постсоветских странах день независимости празднуется в ознаменования освобождения от российского ига. А в Раше, в честь чего?
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Сбросили нахлебников
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каких нахлебников вы сбросили кацап - давай уже поподробней Во-Во...)
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Всех, кроме казахов и туркмен
Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у День Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6681
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и что кацапчик вы стали вЯликими это всем ясно - только кто вас тварей теперь за людей считает...?)
а ну расскажи...
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та да... Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2272
при ельцине курили и бухали
при хуйле пилят и стучат
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плять такого уебана країна ще не знала
мало того - нахабне барижне чмо
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У рыгоаналов и кацапов агония !!
А ведь Порох прав !! 👍😀
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в блоці патріотів панами ригі почувають себе досить непогано.Про кацапів не обізнаний.
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Не по темі, але приємно. Щойно повернулась з ринку. Йдучи повз прилавки, побачила італійську пару, яка, разом з іншою зелениною, продавала наші огірки (хто живе в Італії одразу збагне де наші і де не наші Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у День Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5441). Попросила кілограм. Дядько дивиться на мене і каже ламаною українською: огірки! Потім дістає пучок кропу (в Італії його не вирощують і не знають, принаймні в регіоні Абруццо) і каже, знову ж таки українською: кріп! А потім показує на в'язку червоних, знову ж таки наших! буряків і каже: буряк! І пояснює, що насіння йому привезли з України. Купила і огірки, і кріп, і буряк. Сьогодні розкошую.
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в мене укроп на балконі разом з базиліком и розмарином росте... а на рахунок буряків то напряг знайти нормальні один раз купив здається червоний а борщ вийшов оранжевий...до сих пір жінка згадує
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У мене подруга в господарскому саду зробила невеличку грядочку, де посіяла кріп, щавель. Італійським господарям дуже подобався зелений борщ. Я якось теж пробувала сіяти, але зійшло якихось пара стеблин. А з буряками часто напряг, де б не купував, то таке...
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Символикой у нас озабочен на всю голову больной северный сосед. Пора отходить от символизма совка.
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Порошенко остаточно порвал с ссср-ом, в надцатый раз, перерезая красные ленточки на открытии очередной отремонтированной школы, предприятия инвестора, и даже фап. Наголошую: це остаточно! Да слышим-слышим, и верим-верим. В следующий раз, при "открытии" очередного завода, очередной фабрики, или цеха нового собственника-рейдера, смены вывески, придумайте что- то новенькое. Ведь креативщиков- море. Вот только те, что сейчас есть, и ваши советники, и ваши ручные блогеры, и ...- они вас, порошенко, круто подставляют. И это видно по рейтингу: если бы в ближайшее воскресенье были выборы президента.
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Президент Порошенко поставил Хуйлу очередной пистон.
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Да ни одного раза не поставил)) Что они могут сделать с Путиным ?
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Как что? Создать международную коалицию против Хуйла!
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Який жеж ти ПОПа дебілоїд!!! Ця хрєнь має пришвидчити звільнення твоїм спермодонором )(уйлом Сенцова? Тиждень+-, яка різниця? Все робить так ,щоб ніхто не повернувся... Або обколеною як савченко, або ніяк.
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кацапа,а ты чего не бухаешь?тебе чо низависимасть не по нраву?
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Символы, знаки, письмена(огненные), знамения и предзнаменования.
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Каббалист.
порчу на страну навел, что ли? Или только на соевых лохотуров, которые до сих пор в себя придти не могут?
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Дурачёк думает что он мелкими гадостями кому то насолит, просто уровень, надо бы ещё Петру на страничке фотожабу запостить смешную и радоваться как мощно он россии проблем создал
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Даже не буду спрашивать кто кроме Пороха и кацапов знает, что сегодня день россии.....
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Рашка пышно празднует годовщину Цусимского сражения
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что то вид у преза на фото явно невыспавшийся Подання до Гаазького суду меморандуму у справі проти РФ у день Росії - дуже символічне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7196
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодача в Гаагский суд меморандума по делу против РФ в день России - очень символична, - Порошенко
 
 
 
 
 
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