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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20159) прокуратура (3161) Безлер (15) наемники РФ (487) Мамедов Гюндуз (2)

 Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским террористам Безлеру и Кулыгиной

Двум наемникам РФ из "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым и Главным управлением Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины еще двум участникам "Самообороны Крыма". Во время проведения следственных действий один из пострадавших узнал среди лиц, причастных к его похищению, незаконному удерживанию и проведению допросов с угрозой применения оружия, активного участника этого формирования и его сообщницу - гражданку Российской Федерации", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Вместе с тем, по данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о российских наемниках Игоре Безлере и Ольге Кулыгиной.

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским террористам Безлеру и Кулыгиной 01
Игорь Безлер

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским террористам Безлеру и Кулыгиной 02
Ольга Кулыгина

"Как ранее сообщалось, в ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 г. члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям. Принимаются меры по получению разрешения на задержание подозреваемых и объявление их в розыск", - добавили в ведомстве.

"На сегодняшний день более сорока членам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Эти подозрения основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск", - прокомментировал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

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Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".

Ольга Кулыгина - террорист, наемник РФ, участница операций ФСБ в Приднестровье, Грузии, Крыму и на Донбассе, личный друг террористов полковника ФСБ Игоря Гиркина и генерал-майора ФСБ Александра Бородая, и много лет она участвовала в операциях спецслужб РФ в Приднестровье, Грузии, помогала подавить антиельцинское восстание в Москве в 1993 году, внедрившись в руководство отрядов Баркашова, выполняла задания по поддержке террористического режима Асада в Сирии и была одним из планировщиков и организаторов вторжения в Украину, лично с оружием в руках входила в состав диверсионной группы Гиркина, захватившей Славянск. В мае 2014 г. была задержана в ходе боя украинскими пограничниками в районе пропускного пункта "Бирюково". В сентябре 2014 года в обмен на группу пленных Украина выдала Ольгу Кулыгину России.

Источник: https://censor.net.ua/n3071012
 
   
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Безлеру который БЕС? А Герасимову тогда из БПП, который дружбан и подельника этого ублюдка?
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Если бы осудили в 14-ом, то на сегодня его бы уже в тех судах оправдали. Пока суд не изменится заводить дела против оккупантов и их пособников бесперспективно. Ещё и справку получит, о том что уже судили.
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Ух, ты! А указательный пальчик держит абсолютно верно! Не на спусковом крючке. Как для тёти- это странно... Такое молодым вколачивали, на КМБ. А туточки... как будто само получилось.
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Скорые вы какие, быстрые, не споткнитесь. Всего то прошло почти 4,5 года.
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православно-скрепонутая бабища в юбке до пяток, платке и с автоматом, - какая невероятная эклектика. Не хватает кокошника, балалайки иконы государЪя и медведя на роликах..
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Через четыре года после того как.... прокуратура Марса объявила подозрение. Где они сейчас? Сколько уйдет времени, чтобы их начали разыскивать.
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Ольга Кулыгина - террорист, наемник -Это для нее много титулов..Нужно говорить проще собутыльница и подельница фсб-шной ваты...
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