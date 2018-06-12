 Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским террористам Безлеру и Кулыгиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым и Главным управлением Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины еще двум участникам "Самообороны Крыма". Во время проведения следственных действий один из пострадавших узнал среди лиц, причастных к его похищению, незаконному удерживанию и проведению допросов с угрозой применения оружия, активного участника этого формирования и его сообщницу - гражданку Российской Федерации", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Вместе с тем, по данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о российских наемниках Игоре Безлере и Ольге Кулыгиной.



Игорь Безлер



Ольга Кулыгина

"Как ранее сообщалось, в ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 г. члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям. Принимаются меры по получению разрешения на задержание подозреваемых и объявление их в розыск", - добавили в ведомстве.

"На сегодняшний день более сорока членам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Эти подозрения основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск", - прокомментировал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

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Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".

Ольга Кулыгина - террорист, наемник РФ, участница операций ФСБ в Приднестровье, Грузии, Крыму и на Донбассе, личный друг террористов полковника ФСБ Игоря Гиркина и генерал-майора ФСБ Александра Бородая, и много лет она участвовала в операциях спецслужб РФ в Приднестровье, Грузии, помогала подавить антиельцинское восстание в Москве в 1993 году, внедрившись в руководство отрядов Баркашова, выполняла задания по поддержке террористического режима Асада в Сирии и была одним из планировщиков и организаторов вторжения в Украину, лично с оружием в руках входила в состав диверсионной группы Гиркина, захватившей Славянск. В мае 2014 г. была задержана в ходе боя украинскими пограничниками в районе пропускного пункта "Бирюково". В сентябре 2014 года в обмен на группу пленных Украина выдала Ольгу Кулыгину России.