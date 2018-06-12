 Издание Deutsche Welle извинилось за слова о "гражданской войне" на Донбассе, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере.



"На обращение МИД @dwnews извинилось и скорректировало статью о ситуации на Донбассе. Маленькая, но важная победа", - отметила Беца.

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Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел выразила протест немецкому изданию Deutsche Welle из-за использования термина "гражданская война" для обозначения вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, издание употребило дважды это словосочетание - в статье "Интересы Украины и России существенно различаются. В Берлине восстанавливаются мирные переговоры" на сайте, а также в Twitter-сообщении, в котором говорится, что представители России и Украины встречаются впервые за больше чем год для "перезагрузки усилий по урегулированию гражданской войны на востоке Украины".

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