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 Издание Deutsche Welle извинилось за слова о "гражданской войне" на Донбассе, - Беца

Немецкое издание Deutsche Welle извинилось за использование термина "гражданская война" для обозначения вооруженного конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере.

"На обращение МИД @dwnews извинилось и скорректировало статью о ситуации на Донбассе. Маленькая, но важная победа", - отметила Беца.

Читайте также: "Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел выразила протест немецкому изданию Deutsche Welle из-за использования термина "гражданская война" для обозначения вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, издание употребило дважды это словосочетание - в статье "Интересы Украины и России существенно различаются. В Берлине восстанавливаются мирные переговоры" на сайте, а также в Twitter-сообщении, в котором говорится, что представители России и Украины встречаются впервые за больше чем год для "перезагрузки усилий по урегулированию гражданской войны на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый может совершить ошибку", - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

Источник: https://censor.net.ua/n3071011
 
   
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Аж щелепа випала.
Молодці Дойче Велле.
Здатні. Вибачатися.
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как-то все ошибки в одни ворота.
Видно, немецкие руки аж чешутся санкции снять...
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да мы тоже извинимся за выражение "возрождение гитлеровского фашизма в Германии", потом, как попросите нас
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ложечка нашлась - но осадочек остался
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"На обращение МИД @dwnews извинилось и скорректировало статью о ситуации в Донбассе. Маленькая, но важная победа", - отметила Беца. Источник: https://censor.net.ua/n3071011
А Беца не хочет извиниться за В Донбассе?)))
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В оригинале Беца писала на украинском языке и у нее "НА Донбасі".
Это убогое ОстроВ упорно лепит кацапскую кальку "В".

@Mariana_Betsa

На звернення МЗС @dwnews вибачилось і скоригувало статтю щодо ситуації на Донбасі. Маленька, але важлива перемога
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"Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным
стандартам - мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - говорится в сообщении.В новой редакции из текста исчезла формулировка "гражданская война", а ситуация в Донбассе теперь названа "конфликтом на Украине"

Хрен редьки не слаще.
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Неправда. Понятие "гражданская" война определяет, что это чисто внутренний конфликт.
И приучает читателей DW именно к такой мысли.
А просто "конфликт" если и не называет однозначно россию агрессором, все таки не отрицает участие другой страны в военном противостоянии на Донбассе.
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Я и говорю, конфликт не идентифицирован.
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А в предыдущей версии о "гражданской войне" как раз был четко идентифицирован, отмазывая агрессора россию.
Разница очевидна.

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Разница очевидна, только в новой редакции агрессор не указан, участники событий не указаны, каждый додумывает в меру своей информативности. То есть оценки событий нет, каждый остался при своих. Надеюсь те 30 стран думают как в Украине.
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Судя по заявлению глав G8 и готовности продолжить введение санкций против россии, они думают как в Украине.
Не собиралась специально напоминать Вам о несбывшемся прогнозе, но раз уж Вы решили продолжить общение на эту тему в этой ветке, процитирую:

"DW отреагирует. Ответ будет в стиле:" Мы понимаем озабоченность Украины, но в Германии свобода СМИ"."
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Вы считаете я сильно ошибся. Ожидал нейтральную реакцию, мне кажется я её получил.
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Напомнить высказаное вами ранее "пророчество"? Видання Deutsche Welle вибачилося за слова про "громадянську війну" на Донбасі, - Беца - Цензор.НЕТ 8158 Mikola Tishkivskiy
DW отреагирует. Ответ будет в стиле:" Мы понимаем озабоченность Украины, но в Германии свобода СМИ". Узнаёте руку и стиль? Готовы съесть шляпу?
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Цензору не стоит переносить это в свои материалы.
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Я каждый раз захожу на цензор, надеясь прочитать - украиская армия дошла до китайской границы.
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А зачем украинцам чужое? Они же не ка@@пы кровожадные.
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это ж сайт новостной, а не "сводки из имперского дурдома" - где как не дядя Вова зовет Аляску возвращать в родную гавань, то Россия не имеет границ.....
А учитывая реальное состояние с жизнью в приамурье - уже скоро российская армия будет мечтать дойти до китайской границы.
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... и попросить там политического убежища. Видання Deutsche Welle вибачилося за слова про "громадянську війну" на Донбасі, - Беца - Цензор.НЕТ 1333
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Всё чаще и всё более значимые страны и издания начинают так "ошибаться"... То война гражданская, то Крым "случайно" рашке дорисуют... Проверяют периодически реакцию сообщества на такие "ошибки".
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Дойче Велле попала под влияние пропаганды кремлёвской орды.Таймс опубливало карту с ордынским крымом.Надо обязательно бузить,чтобы нивелировать влияние орды.
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Коли наці загарбали Норвегію у 40му році, в країні теж "почалася громадянська війна" - з'явився такий собі Квіслінг. Його потім розстріляли благодарні громадяни і на цьому "громадянська війна" якось зчухла.
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гражданская, как в Афгане - кроме репортажей Лещинского местную армию никто нигде не видел на реальных боевых операциях.
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на каждое такое выражение нужно молча, без нервов, просто показывать памятники, мемориальные доски рашистским ублюдкам в России.
Кстати - у нас в Луганске установили памятник русским солдатам "добровольцам". Они бы хоть или крестик сняли, или трусы б одели, что ли - то их нет, то памятники ставят....
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даже если они трижды агрессор - они не отрицают присутствие россиян
они отрицают присутствие регулярных войск
а пямятник «Российским добровольцам»
даже не сомневайтесь - крестик им не жмёт и трусы не трут
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да, логика гопника тут процветает. Когда отобрать тысячу - грабёж, а заставить купить за тысячу кирпич - это всё нормально.
Так и тут - шевронов нет, знамени части нет - всё, привет, это не армия Рашки!
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как-то так
на то она и гибридная война
думаю изначально нужно предъявить претензии себе (государству)
А то гражданской войны нет, с Россией войны нет, но есть российская агрессия
Ну не бред ли или кому-то так выгодно ?!
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Доче Велле - нормальное агенство.
Некоторые конкретные работники продались - это жизнь.
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МИД ФРГ цыкнуло на Дойче Велле, и на выходе столь желанное:

"CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards - we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention".

Свобода слова, говорите...
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"извинились" ? А статью перепечатки с правильной терминологией !? за такое наказывать нужно, что бы следующий раз внимательными были !
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Ай-ай-ай, Беца!
Плохо смотришь, рано извиняешься! )))
Текст ниже так и не исправлен...

Вот что еще писала та же Дойче Велле в своей статье "Ukraine: The forgotten victims of Donbass"

Wives and mothers are fighting for the return of soldiers who went missing in the conflict between the Ukrainian military and separatists in the Donbass. Florian Neuhof reports on their desperate search for answers.Жирн: " конфликт между украинскими военными и сепаратистами"
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да уж, если бы им не тыкали каждый раз на ошибки, они бы уже давно и Крым "российским" признали, и агрессию рф "граждаским конфликтом"
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Новая методика Запада - сначала сделать (показать позицию), потом типа извиниться.
Чему удивляться?
Ведомство убогого кагтавого недоразумения украинские интересы защищать не способно...
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Нам МИД чуть ли не каждый день просит кого то что то исправить.. то Крым российским сделали то гражданской войной назвали.. кстати исправили немцы термин "гражданская война" на украинский конфликт- по моему это тоже самое.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИздание Deutsche Welle извинилось за слова о "гражданской войне" на Донбассе, - Беца
 
 
 
 
 
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