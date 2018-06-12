 Издание Deutsche Welle извинилось за слова о "гражданской войне" на Донбассе, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере.
"На обращение МИД @dwnews извинилось и скорректировало статью о ситуации на Донбассе. Маленькая, но важная победа", - отметила Беца.
Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел выразила протест немецкому изданию Deutsche Welle из-за использования термина "гражданская война" для обозначения вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, издание употребило дважды это словосочетание - в статье "Интересы Украины и России существенно различаются. В Берлине восстанавливаются мирные переговоры" на сайте, а также в Twitter-сообщении, в котором говорится, что представители России и Украины встречаются впервые за больше чем год для "перезагрузки усилий по урегулированию гражданской войны на востоке Украины".
Молодці Дойче Велле.
Здатні. Вибачатися.
Видно, немецкие руки аж чешутся санкции снять...
А Беца не хочет извиниться за В Донбассе?)))
Это убогое ОстроВ упорно лепит кацапскую кальку "В".
@Mariana_Betsa
На звернення МЗС
@dwnews вибачилось і скоригувало статтю щодо ситуації на Донбасі. Маленька, але важлива перемога
стандартам - мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - говорится в сообщении.В новой редакции из текста исчезла формулировка "гражданская война", а ситуация в Донбассе теперь названа "конфликтом на Украине"
Хрен редьки не слаще.
И приучает читателей DW именно к такой мысли.
А просто "конфликт" если и не называет однозначно россию агрессором, все таки не отрицает участие другой страны в военном противостоянии на Донбассе.
Разница очевидна.
Не собиралась специально напоминать Вам о несбывшемся прогнозе, но раз уж Вы решили продолжить общение на эту тему в этой ветке, процитирую:
"DW отреагирует. Ответ будет в стиле:" Мы понимаем озабоченность Украины, но в Германии свобода СМИ"."
DW отреагирует. Ответ будет в стиле:" Мы понимаем озабоченность Украины, но в Германии свобода СМИ". Узнаёте руку и стиль? Готовы съесть шляпу?
А учитывая реальное состояние с жизнью в приамурье - уже скоро российская армия будет мечтать дойти до китайской границы.
Кстати - у нас в Луганске установили памятник русским солдатам "добровольцам". Они бы хоть или крестик сняли, или трусы б одели, что ли - то их нет, то памятники ставят....
они отрицают присутствие регулярных войск
а пямятник «Российским добровольцам»
даже не сомневайтесь - крестик им не жмёт и трусы не трут
Так и тут - шевронов нет, знамени части нет - всё, привет, это не армия Рашки!
на то она и гибридная война
думаю изначально нужно предъявить претензии себе (государству)
А то гражданской войны нет, с Россией войны нет, но есть российская агрессия
Ну не бред ли или кому-то так выгодно ?!
Некоторые конкретные работники продались - это жизнь.
"CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards - we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention".
Свобода слова, говорите...
Плохо смотришь, рано извиняешься! )))
Текст ниже так и не исправлен...
Вот что еще писала та же Дойче Велле в своей статье "Ukraine: The forgotten victims of Donbass"
Wives and mothers are fighting for the return of soldiers who went missing in the conflict between the Ukrainian military and separatists in the Donbass. Florian Neuhof reports on their desperate search for answers.Жирн: " конфликт между украинскими военными и сепаратистами"
Чему удивляться?
Ведомство убогого кагтавого недоразумения украинские интересы защищать не способно...