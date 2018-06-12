EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  888  102
Все про:медицина (1599) врачи (573) реформы (3016) Супрун Ульяна (294)

 Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача. ИНФОГРАФИКА

Уже более 8 млн украинцев выбрали семейного врача.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Twitter.

"Уже более 8 млн украинцев выбрали врача. Работаем дальше, несмотря на атаки врагов изменений", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав хочет отменить выдачу лицензий на занятие народной медициной

Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача 01

Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.

Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071010
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Корчинский с женой своей порохоботы?
 показать весь комментарий
 
может хоть так узнаем

сколько в стране

после 144 рыгошаКАЛадных рехформ
осталось граждан
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх