 Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Twitter.

"Уже более 8 млн украинцев выбрали врача. Работаем дальше, несмотря на атаки врагов изменений", - отметила Супрун.

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Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.