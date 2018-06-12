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 Политика Украины
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Все про:ВР (22055) депутат (2541) кнопкодавство (4)

 В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование народных депутатов.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радио Свобода, законопроект 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей "неличное голосование народного депутата Украины, то есть голосование народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан". Автором является депутат "Народного фронта" Леонид Емец.

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"К сожалению, такое явление как "кнопкодавство", то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в парламенте уже регистрировали законопроекты, предусматривающие ответственность за неличное голосование. В частности, в июне 2015 года депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за неличное голосование. Документ, который не был принят в целом, предусматривал, что "кнопкодавов" должны наказывать лишением права участвовать в заседаниях парламента, потерей руководящих должностей в комитетах или невключением в официальных парламентских делегаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3071006
 
   
Источник: нв
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не примут...
ну разве что... накнопкодавят... для голосов В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 4913
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За цей законопроект кнопкодавити не буде ніхто, навіть за себе - 100%.
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Почему же не примут? Пка неприкосновенность в силе, вполне могут по приколу принять расстрельную статью за громкий пук.
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Це було б добре, але краще - рубати руки, тоді б у Раді були б одні інваліди.
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Кролі не прохідні, їм втрачати нічого.
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кнопки посадят? ибо давящих - не посадить, у них аммунитет.
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Секира. Помогает. Кардинально и быстро.
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Сейчас технологии - копеечные, любой айфон блокируется отпечатком пальца - в чем проблема сделать головосание по отпечаткам?
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Якщо депутат принциповий, він може відрізати пальця. Уявляєте: один дипутат з фракції з пакетом пальців для голосування (пакетне голосування). В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 6998
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Сделать не проблема, проблема принять такое решение, ибо депутаты будут против.
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Ага. Где то я уже это слышал. Никаких кортежей, кнопкодавста. Сокращение числа чиновников.Отмена неприкосновенности. Короче, тысяча и одна ложь Шоколадного и компании.
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Закон об уголовной ответственности за кнопкодавство был провален на заседании Рады общим количеством 350 голосов проголосовавших против его принятия. При голосовании в зале присутствовало 25 депутатов.

))))
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В Японии депутат с позором ушел в отставку за то, что проголосовал за двоих https://www.kramatorsk.info/view/86105
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Наші депутати про цього японця подумали б лише: "Ох і лошара.."
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Звичакйно. Для них незрузомілі будь які нормальні, людські с моральной сторони вчинки.
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Почти 4 года заедают негодяи. Когда бежали агитировать на Выборы, все ОРАЛИ что без пианистов кнопкадавов......А как только плюхнулись в кресла...Всё ...выше только Господь Бог. Уроды.....
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Да , звездежа было ...Поменяли . Шило на мыло .
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а еще за прогулы (без уважительной причины)
и бродение между рядов (ну тут можно по почкам... и в креслице)
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дешевле ноги поотрубывать. Во-первых,не надо будет лечить почки регулярно. Во-вторых на тележке завезли,по местам рассадили. И в конце рабочего дня забрали. Или не забрали,если непродуктивно работали. Или забыли,как они за народ забывают.
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Елена, ох, Елена!
страшные вещи говорите (но до того правильные... что оторопь берет!) У Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 937
и как раньше до этого не додумались???
даже если ничего не ломать-рубать, можно просто пристегивать цепью и отбирать гаджеты - а в 17.00 отстегнули - вытолкали... до утра!
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цепью - это ограничение свободы. А так - собрали ,рассадили,в конце дня забрали. И пусть хоть кто-то скажет,что у нас не заботятся о "людях с ограниченными возможностями"
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Та тобі бути замісником Кровавого Пастора, а бо замість його.
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министром экономики))))) Смотри: даже зарплаты им платить было бы не надо - пособие по инвалидности. А теперь посчитай,какая бы была экономия. Плюс - ратычки на холодец для представителей Новой Зеландии и кто там еще им подобный. Вроде и национальным блюдом накормили - и гостей уважили))))
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Предлагаю ввести уголовную ответственность за незаконное введение "результатов голосования" народных депутатов в эл. систему голосования ВРУ до самого голосования (например: за законопроект об Антикоррупционном суде Украины до голосования "за" были не более 100 депутатов, НО эл. табло ВРУ показало"почему-то" 315 голосов "за", в итоге: ПРЕКРАСНО что прошел очередной этан эволюции и АКСУ создан, НО возникает закономерный вопрос - а зачем вообще ВРУ, если Кто-то просто заранее вводит нужные цифры в эл. табло ВРУ ???)
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ЗАЧЕМ??? Основное занятие депутатов совсем в другом заключается. И это всем известно.

Законы страны принимаются чинно.
С хрустальной душой голосуют мужчины.
И женщины с чистыми очень руками.
Мы по телевизору видим все с вами.
Их сотни четыре всего с половиной.
Вершат святодействие над Украиной.
Для счастья народа ломают препоны.
Десятками в день принимают законы.
Работа святая, почетная, вроде,
Но, сотня из них на работу не ходит.
А те, кто приходит - бредут в кулуары.
Две капли воды - как баранов отары.
Бодаются, блеют, дерутся и скачут -
Закон для страны не родится иначе.
Подумайте сами, своей головой -
Затем, чтоб родить, нужен акт половой.
И секс ежедневный мы смотрим упорно.
Нет-нет, не эротику - грубое порно!
От зависти губы кусает Всевышний -
О новых законах от Бога не слышно.
Всего только десять он нам заповетил.
И только за них христианство в ответе....
полностью стих: Про депутатов и народ ...
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Вже давно існує кримінальна відповідальність за корупцію, крадіжку в ОВР та державну зраду.
І кого з депутатів вже посадили?
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надо ввести членовредительную ответственность за енто "давство")))
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А еще в 2014 году новая коалиция обещала в ПЕРВУЮ очередь снять детапупскую неприкосновеннось! Все забыли? А как же так?!
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зато не забыли уточнить,что предвыборные обещания выполнять не обязательно.
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ШУТЫ предлагают нам посмеяться. Правда за это хорошо зарабатывают и что хотят, то и делают.
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Порох поддержит, но только со следующего созыва, как и с неприкосновенностью. Но не факт, что примут. У Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 1452
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У наступній ВР не повинно бути ЖОДНОГО теперішнього депутата.
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При входе надо сканировать сетчатку , а при голосовании - отпечаток пальца . Проблема ?
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Конечно проблема.
Только не техническая. Проблема за это все проголосовать.
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При таком низком экономическом уровне Украине достаточно 100 народных депутатов для работы ВР. Что сегодня имеем ВР - прогульщиков, дебошир и забияк таких там вообще не должно быть .Необходима жесткая фильтрация сокращение "избранников народа" . Вперед!
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Какая ответственность? Они же не прикосновенны.
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Забыли о нынешнем спикере-говоруне. Нарушать регламент можно? Он же видет, что не все паны зашли под купол проголосить: прошу, подтягивайтесь; це важливо, прошу-прошу. Кнопкодавов не видит в упор со своей "горЫ", особенно летающую жену прокурора, пианистку БПП. У иры одна мысль: как бы не забыть за лёху порошенко надавить кнопочку, а то его морду, лёхи, видно, только, когда папа на спецкресле в зраде очередную свою победу оглашает, и букетики дарят тем, кого папа выбрал в свою команду.
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Проблема парламентаризма как такового состоит, в отсутствии конкретного ответственного лица за то или иное политическое решение, которое принимает некая группа лиц.

Кто написал ?
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И шо? Прямо так усех слуг народа и в тюрьму???? Обезглавить Государство?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство"
 
 
 
 
 
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