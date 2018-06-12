 Спецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы ИС, нардеп (НФ) Дмитрий Тымчук.

"Используя возможности российских спецслужб (ФСБ и СВР РФ) и пятой колонны в Украине, планируется активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе.

При этом, конфликты между прихожанами (сторонниками и противниками Украинской единой поместной церкви) также планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период, на чем будет играть соответствующее пророссийское крыло, и формирование соответствующего фона - противостояние в Украине на религиозной основе", - написал он.

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Кроме того, по словам Тымчука, на данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с дальнейшей стратегической линией - формирование вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом Православии.