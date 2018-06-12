 Спецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы ИС, нардеп (НФ) Дмитрий Тымчук.
"Используя возможности российских спецслужб (ФСБ и СВР РФ) и пятой колонны в Украине, планируется активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе.
При этом, конфликты между прихожанами (сторонниками и противниками Украинской единой поместной церкви) также планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период, на чем будет играть соответствующее пророссийское крыло, и формирование соответствующего фона - противостояние в Украине на религиозной основе", - написал он.
Кроме того, по словам Тымчука, на данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с дальнейшей стратегической линией - формирование вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом Православии.
Патриарх заявил, что автокефалия будет на базе УПЦ МП.
Помню скрепоносцы ещё с года так десятого, втерали всем, что станут Центром Мирового Православия... ))
Вопрос- кто сейчас тормозит и откладывает процесс?
Єдине, що світло Христової віри просіяло на всі майбутні російські територіі саме з Києва. Єпархіі, які створювалися в землях майбутньої Московщини підлягали Київській митрополії. Тобто Московські землі були канонічно територією Київської митрополії, як усі й Українські. А Московські землі - були канонічною територією Царгородського ( Константинопольського) патріархату, якому юридично підлягала Київська митрополія.
Саме ця дата 5грудня 1448 р. і вважається офіційною датою утворення Московської (пізніше Російської) Церкви. Існувала вона цілком автономно, мала свою ієрархію, виробила свої особливості в управлінні та обряді, отже ні на яку тяглість від Володимирських часів, ні на яке правонаступництво щодо давньої Київської митрополії претендувати не могла і не претендувала до ХVП століття. Голосно ці претензій прозвучали в 1988 році, під час відзначання 1000-ліття прийняття християнства у Київській Русі. Не могла ж Москва дозволити, щоб всі урочистості відбулися в Києві. Ще світ почує, що окрім «Великої Росії», існує якась там Україна, яка виявляється ту «Велику Росію» християнізувала. Отут пішла тотальна пропаганда тисячолітньої історіі «Русской Церкви- наследници Владимирова крещения».
В московських газетах та журналах, особливо в видання Московською патріархією в грудні 1948 року, де кожен може прочитати повідомлення про помпезне святкування Московською (Російською) Церквою свого 500-ряччя за участю Східних Патріархів та представників численних автономних Церков. То що ж могло статися,щоб за якісь 40 років, що збігли від 1948 до 1988 року Московська Церква враз «постаріла» на півтисячоліття?».