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 Происшествия, Общество
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 Спецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС

В АП РФ, в контексте перспективы предоставления Вселенским Патриархом Томоса об афтокефалии Украинской Православной Церкви, в ближайшее время принято решение активизировать подготовительные мероприятия для дальнейшего проведения деструктивных действий уже на этапе создания и становления Украинской единой поместной церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы ИС, нардеп (НФ) Дмитрий Тымчук. 

"Используя возможности российских спецслужб (ФСБ и СВР РФ) и пятой колонны в Украине, планируется активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе.

При этом, конфликты между прихожанами (сторонниками и противниками Украинской единой поместной церкви) также планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период, на чем будет играть соответствующее пророссийское крыло, и формирование соответствующего фона - противостояние в Украине на религиозной основе", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко. ФОТО

Кроме того, по словам Тымчука, на данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с дальнейшей стратегической линией - формирование вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом Православии.

Спецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071005
 
 
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как они мне напоминают детей...при чем из ясельной группы
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Фигня это все. Чего нам бояться? У нас же есть диакон-киллер....
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На світлині два психопата, від яких залежить доля чергової світової війни і доля усього людства.
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спокойно кацап - мы знаем что столько лет назад от вас произошли обезьяны...\это уже не оригинально...)))\
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Дай Бог здоровья Вселенскому патриарху и НАШЕМУ православному духовенству!
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Вот настоящий священник (Киевского патриархата, разумеется).
Спецслужбы РФ при помощи "пятой колонны" готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС - Цензор.НЕТ 141
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Гм, а що скажете про парад гоміків в Києві, як це вписується в церковні канони? Спецслужби РФ за допомогою "п'ятої колони" готують провокації для зриву української автокефалії, - ІС - Цензор.НЕТ 5261
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Зачем им это?
Патриарх заявил, что автокефалия будет на базе УПЦ МП.
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Что это а Патриарх? Небось Кирилл-Гундяев.
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С каких пор гундяй стал Вселенским Патриархом?
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Вот база УПЦ МП. Только памятник своему "богу" им восстановить осталось.

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Если враги Украины в ВР, то что вы хотите?
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а кто их туда заводит за 200грн ? жадность а не бедность!
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В Кремле после всего .наверное начнут строить самую большую гибридную Мечеть . Московия непонятна по вере,но больше азиатская.
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Кроме того, по словам Тымчука, на данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с дальнейшей стратегической линией - формирование вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом Православии. Источник: https://censor.net.ua/n3071005

Помню скрепоносцы ещё с года так десятого, втерали всем, что станут Центром Мирового Православия... ))
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А рашки такая технология- СНАЧАЛА ЗАТОРМАЖИВАЮТ ПРОЦЕСС ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ , а потом усиленно ищут пути остановки процесса .
Вопрос- кто сейчас тормозит и откладывает процесс?
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попЬі кацапські знову старух з хоругвами проженуть по Києву
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Русь в Х столітті охрестив Володимир Великий. Поняття Русь охоплювала землі майбутньої України, не Московії майбутньої Росії. Деякі з них були охрещені ще до Володимирового хрещення. А у землях майбутньої Московщини ще кілька віків по тому залишалось безліч нехристиянських територій і племен. Про це й розповідають історики Російської Церкви.
Єдине, що світло Христової віри просіяло на всі майбутні російські територіі саме з Києва. Єпархіі, які створювалися в землях майбутньої Московщини підлягали Київській митрополії. Тобто Московські землі були канонічно територією Київської митрополії, як усі й Українські. А Московські землі - були канонічною територією Царгородського ( Константинопольського) патріархату, якому юридично підлягала Київська митрополія.
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на історію потягнуло, а ще розкажи про холопів, смердів, які на князів вкалували, вартість їх життя прирівнювалась до ціни коня.....не було справедливості ні тоді, ні нині.
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чесно кажучи, мені більш до вподоби римокатолики, можливо такий священник попався, а то чи московської чи нашої єпархії- бізнесмени в рясі.....як і гарант....
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Так Новинский в Раде сидит. С Гарантом целуется... Пятую колонну всё ищем. Придурки...
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У 1948 р. єпископи Московського царства, очолюваного в той час Василем Васильовичем, названим Темним, розривають канонічну єдність із Київською митрополією, самочинно, без благословення патріарха Царгородського висвятивши собі окремого митрополіта Іону.
Саме ця дата 5грудня 1448 р. і вважається офіційною датою утворення Московської (пізніше Російської) Церкви. Існувала вона цілком автономно, мала свою ієрархію, виробила свої особливості в управлінні та обряді, отже ні на яку тяглість від Володимирських часів, ні на яке правонаступництво щодо давньої Київської митрополії претендувати не могла і не претендувала до ХVП століття. Голосно ці претензій прозвучали в 1988 році, під час відзначання 1000-ліття прийняття християнства у Київській Русі. Не могла ж Москва дозволити, щоб всі урочистості відбулися в Києві. Ще світ почує, що окрім «Великої Росії», існує якась там Україна, яка виявляється ту «Велику Росію» християнізувала. Отут пішла тотальна пропаганда тисячолітньої історіі «Русской Церкви- наследници Владимирова крещения».
В московських газетах та журналах, особливо в видання Московською патріархією в грудні 1948 року, де кожен може прочитати повідомлення про помпезне святкування Московською (Російською) Церквою свого 500-ряччя за участю Східних Патріархів та представників численних автономних Церков. То що ж могло статися,щоб за якісь 40 років, що збігли від 1948 до 1988 року Московська Церква враз «постаріла» на півтисячоліття?».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС
 
 
 
 
 
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