 Пробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ

Об этом говорится в сообщении Официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Госсекретарь МинВОТ Сергей Злакоман представил международным партнерам Украины экологический отчет по ситуации на Донбассе.
"По инициативе МинВОТ проанализировано состояние воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона", - объяснил он.
"30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание. Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецкое на линии соприкосновения, где хранитсятся 270 т. химических отходов, которое заполненно на 90%.На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине", - говорится в экоотчете.
"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предотвращение негативного воздействия. Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях", - акцентировал Злакоман.
Там воду подавали из скважин глубиной около 20 м.
Уже тогда ее не пили. Только мылись.
Ветер гуляет в квартирах привычно.
Чёрными окнами мрачно взирают
Лики домов и про жизнь забывают.
Город уснул. Или в коме глубокой
Он вспоминает о жизни далёкой
Медленно, тихо теперь умирает.
Сколько осталось? Да Бог его знает...