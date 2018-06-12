EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  1957  14
Все про:шахта (788) экология (952) Донбасс (16376) Министерство по вопросам оккупированных територий (272) вода (100)

 Пробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ

Пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная".

Об этом говорится в сообщении Официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Госсекретарь МинВОТ Сергей Злакоман представил международным партнерам Украины экологический отчет по ситуации на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По инициативе МинВОТ проанализировано состояние воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона", - объяснил он.

"30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание. Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецкое на линии соприкосновения, где хранитсятся 270 т. химических отходов, которое заполненно на 90%.На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине", - говорится в экоотчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария поставит на Донбасс 1,7 тыс. тонн химреагентов для очистки воды, - МинВОТ

"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предотвращение негативного воздействия. Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях", - акцентировал Злакоман.

Пробы показали, что вода на Донбассе грязная или очень грязная, - МинВОТ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071004
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да и черт с ними. "Хоть и вор, но зато свой" - пусть теперь живут в дерьме, хотя, они всю жизнь так жили - привыкли уже.
 показать весь комментарий
 
Был в 2000 году на Старобешевской ТЭС.
Там воду подавали из скважин глубиной около 20 м.
Уже тогда ее не пили. Только мылись.
 показать весь комментарий
 
 
Місцеві до такої звикли, а від чистої води мруть як мухи. )))
 показать весь комментарий
 
 
Пройдёт совсем не много времени, и проблема Донбасса решится сама - собой...
 показать весь комментарий
 
 
процент содержания отрезанных опочленских голов в воде на 18% выше нормы Проби показали, що вода на Донбасі "брудна" або "дуже брудна", - МінТОТ - Цензор.НЕТ 383
 показать весь комментарий
 
 
Холодно. Жарко. Уже безразлично.
Ветер гуляет в квартирах привычно.
Чёрными окнами мрачно взирают
Лики домов и про жизнь забывают.
Город уснул. Или в коме глубокой
Он вспоминает о жизни далёкой
Медленно, тихо теперь умирает.
Сколько осталось? Да Бог его знает...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ
 
 
 
 
 
 вверх