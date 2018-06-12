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 Политика Украины
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 Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что возможен вариант обмена украинцев при участии турецкой стороны.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев не исключает, что Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Джемилев напомнил, что Россия отдала политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в обмен на двух сотрудников ГРУ, "профессиональных убийц чеченских дисидентов".

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"Я все равно сказал, может быть у вас в заначке есть еще эти бандиты, может обменяем все таки на наших патриотов. "Думаем", сказала (турецкая сторона. - Ред). Я точной информации не имею. Думаю, можно добиваться этого, потому что жизнь этих людей для нас представляет большую ценность", - сказал Джемилев.

Сегодня президент Петр Порошенко будет с визитом в Турции по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071001
 
 
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А они шо турки ??? Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции, - Джемилев - Цензор.НЕТ 3476
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Турки чуть ли не единственные из стран имеют влияние на Путлера(поставки Раше фруктов, овощей, технологического оборудования,обуви и одежды).Если и Турция еще примкнет к международным санкциям,то Раше уже мало не покажется!"Здуются" гораздо быстрее!Гражданин Украины Джемилев никогда зря не говорит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции, - Джемилев
 
 
 
 
 
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