 Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции, - Джемилев

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев не исключает, что Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Джемилев напомнил, что Россия отдала политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в обмен на двух сотрудников ГРУ, "профессиональных убийц чеченских дисидентов".

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"Я все равно сказал, может быть у вас в заначке есть еще эти бандиты, может обменяем все таки на наших патриотов. "Думаем", сказала (турецкая сторона. - Ред). Я точной информации не имею. Думаю, можно добиваться этого, потому что жизнь этих людей для нас представляет большую ценность", - сказал Джемилев.

Сегодня президент Петр Порошенко будет с визитом в Турции по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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