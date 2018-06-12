 Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины" во вторник в Киеве.
"У нас есть и серьёзные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней... Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам. "И сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.
"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", - уточнила вице-премьер.
И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.
Witalij Wolf
вся верхушка Украины люди с еврейскими корнями,о каком антисемитизме она говорит?Толчет воду в ступе,получает зарплату ни за что
Исключительно в случае когда проявляется семитизм - логично!?
Не было бы семитизма - не было бы антисемитизма.
Так что прекращайте сеять и продвигать крайне радикальный семитизм (который кстате в сове время был признан античеловеческой идеологией) - и антисемитизм исчезнет автоматически.
имхо данилыч запустил их в наш огород
А потом посмотрите что сейчас творится в Украине и посмотрите на национальный состав, банды.
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1. Оказывается, она - это он.
2. Что общего в истории создания Израиля и создания Украины? (иногда лучше подумать прежде, чем брякнуть)
Источник: https://censor.net.ua/n3070999
Угомонитесь, безмозглые! Беда Украины - не в том, что в ней есть евреи, а в том, что у подавляющей части населения нет мозгов. И национальность здесь - ничего не значит.
Нельзя всех под одну гребенку....
Уехал Семен Маркович в Израиль, к детям, год пожил, вернулся в Одессу
- Семен Маркович, и шо вы так быстро обратно приперлись? Не понравилось?
- Я вас умоляю! Все понравилось.. .Да только я тут наглая жи....я морда...
а там - я как все, и потом.... поговорить то не с кем... и о чем?
наши тоже есть
И раз они такими стали - значит,кто-то просто уже оборзел до безмеры.
или ты имеешь ввиду митьку менделя?
Панове жиди, а самі спинитись не можете, вам ваша віра то не дозволяє чи як?
Документы, оказавшиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что Бэнкс неоднократно встречался с российскими высокопоставленными лицами в период с ноября 2015 года по 2017-й. В частности, две такие встречи прошли на той же неделе, когда было запущено общественное движение Leave.EU, объединяющее сторонников Brexit. Бэнкс вложил в него 12 миллионов фунтов стерлингов.
Одним из указанных лиц был посол в Лондоне Александр Яковенко. Бэнкс вместе с директором по коммуникациям Leave.EU Энди Уигмором был приглашен на ужин в посольство накануне старта движения в ноябре 2015 года.