 Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины" во вторник в Киеве.

"У нас есть и серьёзные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней... Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам. "И сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.

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"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", - уточнила вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.