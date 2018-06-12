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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (140) Россия (69595) спецслужбы (334) Климпуш-Цинцадзе (249)

 Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что российские спецслужбы активно пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины" во вторник в Киеве.

"У нас есть и серьёзные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней... Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам. "И сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Письмо конгрессменов США об антисемитизме в Украине содержит ложные обвинения, которые уже используют в гибридной войне РФ, - Ассоциация еврейских общин

"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", - уточнила вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.

Источник: https://censor.net.ua/n3070999
 
   
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вся верхушка Украины люди с еврейскими корнями,о каком антисемитизме она говорит?Толчет воду в ступе,получает зарплату ни за что
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О, модератора выманил Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7237. Целый час чекаю, когда флуд уберет. Надо было раньше твою фамилию написать. Чы картинку с каплычки идола влепить
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кончай жрать педигри - у тебя явно выраженное отупление
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Вольц...пардон Больцман, ты каннибал шоле?
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Ты таки каннибал, раз рекламируешь собачьи консервы . П.С. Не слишком тонко для тебя?
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Андгею Больцману кругом мерещатся антисемиты,кущать не может так страшно
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По ее словам, еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам. "И сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3070999

Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6042 Witalij Wolf

вся верхушка Украины люди с еврейскими корнями,о каком антисемитизме она говорит?Толчет воду в ступе,получает зарплату ни за что
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Ага! Если сама госпожа Министр заговорила, то проблема есть таки. И- немалая. Ну, а кто ж нам доктор, если куда не глянь- везде они, на всем медиа пространстве. О власти- я просто умолчу.
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украинцы в Гане зарабатывают,а евреи в Украине Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6189 Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6189
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По какой какой она интеграции? Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5678 Похоже она неверно прочитала табличку у себя на двери
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Вальц...Больцман пардон, нехватка кадров?
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А от таких картинок прёт антисемитизмом Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 476
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А почему возникает антисемитизм?
Исключительно в случае когда проявляется семитизм - логично!?
Не было бы семитизма - не было бы антисемитизма.
Так что прекращайте сеять и продвигать крайне радикальный семитизм (который кстате в сове время был признан античеловеческой идеологией) - и антисемитизм исчезнет автоматически.
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не працювали ви на запоребрік - не було б антисемітизму. антисемітизм зявився коли різні державі стародавні намагалиь захопити іудею і зробити іудеїв рабами. не виходило. особливо римська імперія вигадала багато казок, навіть християнсьтво прийняли, аби зменьшити вплив боротьби евреїв за свою свободу. запоребрик разом зі своїми агентами робтить все те ж саме що й ті загарбники робили - мало нового вигадали.
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а теперь вопрос - у меня есть еврейская кровь, что ты теперь скажешь?
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Прочитай "Протоколы сионских мудрецов", а потом скажи - не политика ли паРаши там описана?
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Вот только не надо ставить знак равенства между патриотами и откровенными нациками которые тоже есть.
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а ватників які косять під українських патріотів ще більше, хто більше всіх лякається нациків? Вата, комуняка та рашкотроль.
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она сама еврейской национальности...одним словом критиковать вальцманат низзя етта сплашной антисимитизьм и работа на хуйла
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Новая тема для отвлекалочек.........язык, религия, национальности, сорта регионов............
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яценюк, порошенко, грановский....в БПП целая диаспора.
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при чем почти все с грязи в князи вылезли ,отодвинув локтями и ногами окружающих
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кучма уничтожил Украину на взлете,янукович и порошенко по сравнению с ним карманники
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В 32м-33м был организован голодомор в Украине, есть лица официально признанные виновными в его организации - рекомендую ознакомиться с национальным составом этой банды.
А потом посмотрите что сейчас творится в Украине и посмотрите на национальный состав, банды.
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об этом он сообщила на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины"
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1. Оказывается, она - это он. Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 284
2. Что общего в истории создания Израиля и создания Украины? (иногда лучше подумать прежде, чем брякнуть)
Источник: https://censor.net.ua/n3070999
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Я отлично помню, как во времена Майдана самые недалекие слои населения кремлевские агенты отвлекали "очень важным вопросом - как правильно располагать полоски на флаге Украины: сверху желтый или снизу?" И огромная масса баранов повелась на этот вброс, считая его очень важным для становления государственности. И с пеной у рта защищала этот тезис на форумах и даже на улицах. Сейчас Кремль использует карту "жиды". И то же самое стадо баранов покорно блеет вслед за этими вбросами.

Угомонитесь, безмозглые! Беда Украины - не в том, что в ней есть евреи, а в том, что у подавляющей части населения нет мозгов. И национальность здесь - ничего не значит.
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совершенно верно - беда не в том, что они есть, беда в том, что они управляют так, что из страны по миллиону украинцев в год выезжает. Если бы в Израиле правительство (независимо от национального состава) вело такую явную антисемитскую политику в отношении жителей страны - я думаю их бы наверное расстрелляли.
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прболема в тому що 1 000 000 - 2000 000 мільйонів зовсім не евреїв в Україні підтримують жлобсьтво на бидляцьтво і бандитизм, і приймають в ц3часть у різних схемах
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Когда этническое меньшинство, составляющее примерно 0,2% населения, преобладает в высших эшелонах власти и владеет значительной, если не большей, частью активов в государстве, то определённое напряжение таки возникает..особенно на фоне катастрофического падения уровня жизни большинства домохозяйств..
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Вот такие домохозяйки, как ты, и решают своим куцым умишком, что достаточно стать евреем, чтобы быть богатым и знаменитым. Зависть - плохое чувство!
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Вполне достаточно признать угрозу национальной безопасности со стороны семитских организаций в Украине и запретить их деятельность.
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И в чём угроза семитских организаций, поделись! Пьют кровь христианских младенцев? Хватаю ночью подвыпивших мужиков и насильственно делают обрезание?
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Сокращают в геометрической прогрессии количество украинцев
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а что ты скажешь если у меня тоже есть еврейская кровь? но я имею такие взгляды.
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Fobos - это правда...., но дело в том, что где то есть и хорошие евреи...

Нельзя всех под одну гребенку.... Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2536
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а 1 000 000 українців без жодної еврейської краплі крові, що є паразитами над власними ж браттями-українцями, що з ними робити? А ще 5 000 000 просто бидла дикого, без жодної краплі еврейської крові, яки й досі радіють блатним пісням та пляскам і не хочуть знати рідної мови та культури? досить смердіти сталінськими методичками. на харю в дзеркало подивитесь.
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слушай, что тебе не нравится? человек факт говорит, причем вполне корректно, чего у тебя слюни во все стороны летят?
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Дааа,больше чем в Украине, евреев во власти только в Израиле а оно про антисемитизм - чудны дела твои Господи .... Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6953
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хе хе,тебе важно что про тебя думают голуби?так же и им
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Ну це вааще некрасіво, коли гої на своїх хазяїв кажуть "жиди". )))
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***
Уехал Семен Маркович в Израиль, к детям, год пожил, вернулся в Одессу
- Семен Маркович, и шо вы так быстро обратно приперлись? Не понравилось?
- Я вас умоляю! Все понравилось.. .Да только я тут наглая жи....я морда...
а там - я как все, и потом.... поговорить то не с кем... и о чем?
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Украина все время отстаивала свою независимость от нападок как слева так и с права. Все хотели захватить ее территорию с трудолюбивым народом. Поэтому в Украине были и есть только патриоты в большей или меньшей степени. Патриотизм это состояние души мировозрение и понимание того что происходит. Фамилии и национальность здесь не при чем.
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Еще немного еще чуть чуть и если ты выскалзался не лестно о евреях значит ты высказался против правительства и президента Правильно вы сказали в Украине евреев в правительстве практически равное количество с Израидем и эта дура что то о антисеметизме поет
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Думаю, что больше. Ведь в Израиле нет минстецч или министерства угольной промышленности, напрыклад
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Так...анти - це предки українців...але вони не були семітами...
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она все правильно говорит, сейчас в Украине национальное движение украинцев пытаются представить как антисемитское (нацистское) - это факт, но кто работает над этим вопросом больше - фсб или семиты внутри Украины - большой вопрос.
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Евреям бы задуматься,почему так получается... А ,может,не в евреях дело,а в отдельных представителях их народа?
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У меня есть множество знакомых евреев, которые глядя на власть, стали за последние годы антисемитами
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вот им как раз виднее. Они свой менталитет лучше понимают и знают
И раз они такими стали - значит,кто-то просто уже оборзел до безмеры.
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кацапня со зрадой сразу поняли,что о них речь.и громко заголосили.только еще не определились,кто же все таки они-патррриоты или таки да Спецслужби РФ використовують в Україні "єврейську карту", намагаючись поставити знак рівності між патріотами та антисемітами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8243
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как там пицюня? достаточно наворовал? удачно ли в этом году провел отпуск на мальдивах? что еще помогу украсть Ахметову?
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антисемитом лично я стал когда пришла к власти ваша гнойная жидовская кодла, которая умеет только воровать и мародерствовать.
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это где,у вас в бундесе? Спецслужби РФ використовують в Україні "єврейську карту", намагаючись поставити знак рівності між патріотами та антисемітами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8515
или ты имеешь ввиду митьку менделя?
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*Евреям еще не жилось так хорошо в России,как при Путине"-Берл Лазар.(глава еврейской общины России-ну как в Украине Коломойский)
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А пані Клімпуш-Цинцадзе щось про третій закон Ньютона ніколи не чула? І цілком можливо, що ФСБ то використовує, а чого б не використовувати, якщо то на поверхні, само в руки їм йде. Тут і видумувати чи брехати нічого не потрібно, бери і користуйся. А може проблема не в кацапах чи хохлах, а може проблема в самих Богомвибраних? Може то вони роблять все, щоб так було? І, головне, нічого їх історія не вчить. Ні про Коліївщину чи Хмельницького вони не пам*ятають, ні про погроми всякі чи холохости? І що цікаво, більшість з них люди як люди, але є серед них пархаті, для яких не існує ніяких ні законів, ні моральних норм, ні просто здорового глузду. Головне то гешефт і збагачення без будь-яких обмежень і гальм. Аж поки знову не почнуться нові погроми і холокости, а тоді ті десь зникають, а звичайні страждають.
Панове жиди, а самі спинитись не можете, вам ваша віра то не дозволяє чи як?
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Одного из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бизнесмена Аарона Бэнкса уличили в связях с Россией. Об этом пишет газета The Observer, принадлежащая The Guardian.
Документы, оказавшиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что Бэнкс неоднократно встречался с российскими высокопоставленными лицами в период с ноября 2015 года по 2017-й. В частности, две такие встречи прошли на той же неделе, когда было запущено общественное движение Leave.EU, объединяющее сторонников Brexit. Бэнкс вложил в него 12 миллионов фунтов стерлингов.
Одним из указанных лиц был посол в Лондоне Александр Яковенко. Бэнкс вместе с директором по коммуникациям Leave.EU Энди Уигмором был приглашен на ужин в посольство накануне старта движения в ноябре 2015 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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