 Минюст планирует упростить процедуру вывоза детей за границу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДетейНеБывает - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", - написал он.
По словам Петренко, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения.
Хотя лично я против такой задумки, вывоза на месяц без разрешения обоих родителей. Потому как где гарантия что ребенка вернут спустя месяц!?
Как, собственно, и везде.
тільки одвічну фразу - мысли идиотов туманны
Нужно упростить процедуру заграничных поездок детей!
Вывоз, это насовсем. А за задержку более месяца, нужна уголовная ответственность.
А тепер і підробляти не треба.