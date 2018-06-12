 Минюст планирует упростить процедуру вывоза детей за границу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДетейНеБывает - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", - написал он.

По словам Петренко, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения.

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