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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1295) Петренко Павел (655)

 Минюст планирует упростить процедуру вывоза детей за границу

Минюст намерен законодательно закрепить норму о том, что один из родителей ребенка может вывезти его за границу без согласия второго родителя до одного месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДетейНеБывает - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", - написал он.

По словам Петренко, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко

Минюст планирует упростить процедуру вывоза детей за границу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070993
 
 
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А як будуть доводити, що дитина саме там проживає?
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Правильно, а чего геноцыде Петренко из Минюста заботиться об украинских детях. Нахрен пусть их вывозят из Украины, пусть иностранные папаши без проблем забирают у украинских матерей своих детей. За границей такое упрощение было бы невозможно, а у нас сатанячья власть на все идет,чтобы превратить жизнь украинцев в Ад.
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Мамашам надо думать до, а не после того как расставлять ноги перед чурбанами и нигерами!
Хотя лично я против такой задумки, вывоза на месяц без разрешения обоих родителей. Потому как где гарантия что ребенка вернут спустя месяц!?
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Вывозить целиком будут или частями, по органам?
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Будут разные тарифы на вывоз целиком и по частям.
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Если с дитем вывозишь пенса с Украины без возврата- Бонус!
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А как доказать, что на месяц, а не на органы?
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Та ылиминтарно:

Мін'юст планує спростити процедуру вивезення дітей за кордон - Цензор.НЕТ 5605

Как, собственно, и везде.
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Нема такої справи яку б наші люди не опоганили.
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ну що можна сказати про ініціативи МІнЮсту очолюваного цим, з дозорвлу сказати, міністром

тільки одвічну фразу - мысли идиотов туманны
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упростить процедуру вывоза детей за границу
Мін'юст планує спростити процедуру вивезення дітей за кордон - Цензор.НЕТ 4129
Нужно упростить процедуру заграничных поездок детей!
Вывоз, это насовсем. А за задержку более месяца, нужна уголовная ответственность.
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От тварюка. Уже зараз можна безкарно вивозити за підробленими нотаріусом дозволами.
А тепер і підробляти не треба.
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Не можешь победить коррупцию - возглавь. Всэ правыльно зробыв!
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Прикольно. А если через месяц ребенка обратно не вернут - то что?
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То Минюст по-европейски выразит очень глубокую озабоченность.
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Оно и логично, недавно же была новость, что в этом году появится 90 000т мест в садиках Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст планирует упростить процедуру вывоза детей за границу
 
 
 
 
 
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