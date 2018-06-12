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 Политика Украины
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Все про:Берлин (140) МИД (4582) Климкин (1715) нормандская четверка (493)

 Главы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине обсудили возможность проведения встречи глав государств в ближайшее время, - Климкин

Министры иностранных дел "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) на встрече в Берлине (Германия) обсудили возможность проведения встречи лидеров государств нормандского формата в ближайшее время

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы должны определить, есть ли смысл для встречи на самом высшем уровне. Мы сегодня говорили о важности такой встречи в ближайшее время. Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы…. определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение на решения глав государств", - сказал Климкин на брифинге после встречи глав МИД нормандского формата в Берлине в ночь на вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии

"Когда мы будем иметь такую логику, мы сможем приблизиться к саммиту", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3070991
 
 
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Проведение ради договорится о новом проведении. Покак карлика ботоксного людоеда и его друганов подельников кремлядей конкретно США не прижмёт, ни хрена не будет. Ну или скорее бы Путлер сдох и Лебединое Озеро.
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С днем свободы Московии от СССР... ватнички...)
Главы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине обсудили возможность проведения встречи глав государств в ближайшее время, - Климкин - Цензор.НЕТ 5313
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Незаконно депортованому соратнику Саакашвілі, який виграв суд і здобув право повернутись в Україну, блокують виліт з Грузії. Йому повідомили, що про це клопотала СБУ.
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Ему нужно было лететь в Украину через третью страну. С нашими хитро- опыми нужно поступать соответсвенно.
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Это конкретное досягнення! Ещё буквально личэни годыны и Петро Олексийовыч принесет мир аки безвиз. Запишите кароче
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Результат встречи - договоренность о новой встрече. Обе стороны явно тянут время. Пусть эксперты объяснят, на что надеемся мы и запоребрик.
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обсудили дальнейшие обсудительные обсуждения
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обсудили возможность встреч на которой обсудят возможность встречи возможную в следующем году чтоб обсудить возможность встречи
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Домовилися про можливу!!!!!!зустріч лідерів.Сильна і багата держава Україна Европі не потрібна(і Америці також),лишній конкурент.От і тримають нас на короткому поводку,всіляко тягнуть,мурижуть,переносять.Зараз потрібне сильне,нежалежне,компетентне керівництво,а не аморфна маса на колінах.От тоді Европа і США нас буде поважати!!!!!!
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Франция и Германия последовательные враги Украины в евроинтеграции и большие друзья России. Поэтому шоколадный гений привлек эти страны в Нормандский формат.
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Трам с корейским колобком дела решают, а гейропейские торгаши,совместно с украинскими барыгами,торгуя народом и землей Украины названия и места торговых сходняков меняют...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине обсудили возможность проведения встречи глав государств в ближайшее время, - Климкин
 
 
 
 
 
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