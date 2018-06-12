 Главы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине обсудили возможность проведения встречи глав государств в ближайшее время, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы должны определить, есть ли смысл для встречи на самом высшем уровне. Мы сегодня говорили о важности такой встречи в ближайшее время. Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы…. определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение на решения глав государств", - сказал Климкин на брифинге после встречи глав МИД нормандского формата в Берлине в ночь на вторник.

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"Когда мы будем иметь такую логику, мы сможем приблизиться к саммиту", - добавил министр.