 Во время Парламентской ассамблеи Украины и Польши в Варшаве обсудят действия по блокированию строительства Северного потока-2

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первый день заседания предусмотрены три рабочих сессии, на которых будут обсуждаться энергетическая безопасность в регионе и координация действий по блокированию строительства Северного потока-2; военное сотрудничество и углубление отношений Украины с ЕС и НАТО; сотрудничество в сфере обмена молодежью.

На следующий день, 13 июня, планируется выездная сессия, во время которой депутаты посетят LNG терминал для сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.

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Дискуссию политиков в рамках Парламентской ассамблеи с украинской стороны будет возглавлять заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, а с польской - вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий.

В дискуссии с польской стороны примут участие также уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий, а также заместитель министра образования Мажена Махалек.