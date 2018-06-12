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Все про:Польша (4374) Северный поток (277)

 Во время Парламентской ассамблеи Украины и Польши в Варшаве обсудят действия по блокированию строительства Северного потока-2

В Варшаве начинается Х заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Во вторник законодатели будут вести переговоры в польском парламенте, а в среду проведут выездное заседание ассамблеи в городе Свиноуйсьце, что на северо-западе страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первый день заседания предусмотрены три рабочих сессии, на которых будут обсуждаться энергетическая безопасность в регионе и координация действий по блокированию строительства Северного потока-2; военное сотрудничество и углубление отношений Украины с ЕС и НАТО; сотрудничество в сфере обмена молодежью.

На следующий день, 13 июня, планируется выездная сессия, во время которой депутаты посетят LNG терминал для сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.

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Дискуссию политиков в рамках Парламентской ассамблеи с украинской стороны будет возглавлять заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, а с польской - вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий.

В дискуссии с польской стороны примут участие также уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий, а также заместитель министра образования Мажена Махалек.

Источник: https://censor.net.ua/n3070989
 
 
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Може й так. Але Україна Вже на активи руки наклала. За борги кацапські.
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И что, акции не под арестом а имущество филиалов никакой роли не играет.
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Випустять спільну глибокостурбовану заяву.
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Бог його знає. Я не в курсі. Хіба чув дзвін, але не знаю де він.
Припущення.
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На пустой терминал поедут смотреть .Американцы будут газ возить полякам,а поляки в два раза дороже будут продавать нам.
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так до польско-словацкой войны недалеко - в борьбе за украинский рынок
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Обсудить? Конечно! Озаботиться? Запросто! Посочувствовать? Да за милую душу! Но, не нужно ввязывать сюда бизнес интересы Евросоюза. Они, по Вашему, должны молча наблюдать за увеличивающимся товарооборотом между Расеей и Украиной и молча гробить свои экономики? Четыре года люди пытаются нам помочь и четыре года мы не делаем ничего. Скавчим и денег просим...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо время Парламентской ассамблеи Украины и Польши в Варшаве обсудят действия по блокированию строительства Северного потока-2
 
 
 
 
 
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