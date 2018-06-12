 Отключили электроснабжение, начали крушить ворота и с кирпичами кидаться на дежурного: "активисты" при поддержке организации догхантера Святогора блокируют работу предприятия на Киевщине

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написала директор ТОВ "Прімакс КВТ" Татьяна Кравченко.

По ее словам, производственные цехи "Прімакс КВТ" были построенны и долгое время работали на окраине с. Пилиповичи.

"Мы получили и имеем все необходимые разрешения предусмотрены в настоящее время законодательством", - отметила директор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей. ВИДЕО

Однако, по ее словам, уже почти два года предприятие не может полноценно работать: "Наше предприятие-производитель, уже второй год занимается только тем, что отстаивает свое право на существование. Начались наши неприятности с того, что земля вокруг предприятия, которая имела назначение ОСГ (Особисте селянське господарство. - Ред.), была отведена под санитарно защитную зону (СЗЗ. - Ред.), и закреплена на генеральном плане развития села как СЗЗ. За взятки, по кумовству, или по другим уважительным причинам, ее отдали жителям села под застройку Не малый такой кусок отдали - почти три гектара".

"Нужно сказать, что эта земля является не только санитарно защитной зоной нашего предприятия, но й охранной зоной линии высокого напряжения 10 кВ. Но выделение этой земли под застройку согласовал поселковый совет с. Пилиповичи, согласовало Бородянское отделения Киевэнерго, согласовал Госпотребстандарт, согласовал ГСЧС, согласовала Государственная архитектурная инспекция. Так люди, которые получили эту землю в собственность, оказались перед Законом "равнее других". В одно время на них перестали распространяются нормы действующего законодательства о том, что в этой зоне, ни при каких обстоятельствах нельзя строить жилые или нежилые сооружения, вести хозяйственную деятельность, использовать ее для нужд личного хозяйства, прочее. Владельцы земли поставили забор в 4 метрах от стен предприятия, вырубили деревья в СЗЗ, чем открыли выбросам нашего производства (разрешенным) путь на все четыре стороны. А чтобы нам было не до их нарушений, начали жаловаться на то, что запахи от производства им мешают. Сами, в это время построили под линией высокого напряжения металлический ангар таким образом, что провода под напряжением, разве не лежат на металлической крыше, и начали в этом ангаре пилить железо, используя баллоны с кислородом", - рассказала Кравченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Руководство райотдела полиции в Одессе систематически вымогало деньги у бизнеса и скрывало тяжкие преступления, - СБУ. ФОТО

По словам, директора "Прімакс КВТ" все обращения в соответсвующие контролирующие государственные органы остались безрезультатны, или вовсе без ответа.

"Девять раз, девять! я обращалась в Гаск, пока они предоставили нам Акт о том, что застройка является незаконной. На одном из этапов общения с инспектором, мне начали угрожать тем, что знают все мои личные данные, в том числе, где я живу и мне нужно думать, когда я пишу "всякую фигню". Пришлось делать заявление в полицию и идти на личный прием к начальнику ГАСК в Киевской области, после чего мы и получили Акт о наличии незаконной застройки в СЗЗ предприятия. Трижды я обращалась письмами к ГСЧС: ответ один - существует мораторий на проверки, придем когда кого-то убьет. Трижды обращалась в Госпотребстандарт, и писала жалобу на бездействие - ответа нет. Три обращения в Экологическую инспекцию, жалоба на бездействие - без ответа. Два обращения в Госгеокадастру - получили проверку своей документации на землю. Письмо Премьер-министру Украины Гройсмана В.Б. без результата. Три обращения на Горячую линию Кабинета министров. Без результата. Письмо министру экономического развития и торговли Кубиву. Без ответа. Обратная связь не работает. Обращение к Бородянской районной администрации - предоставила нам письмо, в котором указала, что СЗЗ за предприятием закреплена, строиться в ней нельзя", - пояснила Кравченко.

Вместе с тем, предприятие столкнулось с тем, что председатель поселкового совета с. Пилиповичи начала рассылать письма в контролирующие органы с просьбой проверить предприятие. В итоге, по словам директора "Прімакс КВТ", за год предприятие проверили:

Госпотребстандарт - трижды;

Экологическая инспекция - дважды внепланово, и 11 июня пытались проверить "планово" несмотря на то, что в плане проверок на 2018 г. предприятие не было включено;

Две комиссии, различных кафедр Национального университета биоресурсов и природопользования;

Комиссии в составе представителей "общественности", поселкового совета, районной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участница встречи с президентом требует выполнения президентом Порошенко его обещания по налогу на выведенный капитал

"Активисты" - владельцы полученной земли, обратились к ОО "Автономные адвокаты" которую создал известный догхантеров Алексей Святогор и которая прописала у себя в уставе, как одну из целей "Защита прав провокаторов", и начали действовать. Публиковали в местной газете ложные сведения о процессах нашего производства; распространяли селом слухи о то, что мы используем ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества; отравляем воду и рыбу в озере; травим детей в школе и детском саду; на общественных слушаниях настаивали на проверке предприятия, "потому что может они наркотики производят". Писали письма лесхозу, где мы берем древесину и Министерство сельского хозяйства, установили две камеры видеонаблюдения, которые смотрят на нашу территорию, и стали вызывать полицию на каждую машину, которая привозила древесину на предприятие. Сегодня (11 июня. - Ред.), вечером, люди, которые незаконно поселились в СЗЗ самовольно отключили нам электроснабжение, стоя под воротами предприятия начали "терять сознание" и вызвать скорую помощь, председатель поселкового совета кричала, что наш работник пьян. Эти люди, а это три семьи с взрослыми детьми, начали крушить ворота и с кирпичами кидаться на дежурного. Предприятие вызвало дежурную службу Киевэнегро, которая ответила, что это мы сами отключили и это не их проблемы. Вызвали полицию, эти даже к предприятию с первого раза не доехали, пообщались с митингующими, и уехали. Вызвали во второй раз, полицейские были недовольны, им не ясно что мы хотим", - акцентировала Кравченко.

"За это время травли, клеветы, проверок, предприятие потеряло возможность подписывать контракты и принимать на постоянную работу сотрудников, потому что мы не понимаем будем ли мы иметь возможность выполнить свои обязанности перед заказчиками, будем ли мы иметь работу, для того что бы выплатить заработную плату, или нет. Весь год мы доказывали,что деятельность предприятия не запрещена. Мы проводили "день открытых дверей" и приглашали всех желающих прийти и убедиться в том, что мы используем в производстве только лес, воду, и электричество. Мы дважды публиковали в газете результаты экспертных выводов, научных расчетов и лабораторных анализов. Но не имеем возможности работать. ... Пережив все правительства Азарова, Тимошенко и Януковича, наше предприятие исчезнет при той власти, которую мы поддерживали, приложили все свои усилия к ее становлению, и считаем единственной, которая может вывести страну на новый уровень жизни", - резюмировала директор "Прімакс КВТ".

Более подробно о ситуации вокруг предприятия "Прімакс КВТ" читайте на Цензор.НЕТ в блоге: "Підприємство зникне при тій владі, яку ми підтримували?".