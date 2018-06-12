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Все про:Россия (69595) смерть (5011)

 Катамаран с буксиром столкнулись в РФ, погибли 10 человек

В общей сложности 28 человек находились на борту судов в момент столкновения на Волге, где катамаран врезался в буксир.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек, судьба еще одного остается неизвестной. Семь человек удалось спасти.

"Произошло столкновения маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось", - сказал Бочаров в ходе совещания на месте происшествия.

Заместитель главы региона Владимир Шкарин на оперативном штабе сообщил, что после столкновения с переохлаждением госпитализировали трех человек.

"Три человека госпитализированы в больницу №25 с общим переохлаждением, ссадинами, с ушибами легких. Помощь оказывается в полном объеме, жизни [ничего] не угрожает, состояние удовлетворительное. Двум оказана помощь на месте бригадами скорой помощи", - сказал он.

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Катамаран столкнулся с буксиром в 250 м от берега.

Представитель регионального ГУ МЧС РФ сообщил, что почти 1,4 тыс. спасателей задействованы в операции по поиску женщины, которая пропала без вести в результате столкновения. К работам также привлекли 15 водолазов.

"Общая группировка - по-прежнему около 1,4 тыс. человек. Ночью привлекали для поисков беспилотник с тепловизором. [Сейчас к поискам привлечены] 15 водолазов", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пока нет понимания, жива ли женщина.

В свою очередь источник в экстренных службах отметил, что люди на борту судна были без спасательных жилетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070986
 
   
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Не "человек", а "кацапов". Изъясняйтесь грамотно! Катамаран с буксиром столкнулись в РФ, погибли 10 человек - Цензор.НЕТ 5192
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Ай-яй-яй! Шо ж они так неосторожно. Нехай і далі щастить
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Помню, сучка, вашу радость. Это карма.
Катамаран з буксиром зіткнулися в РФ, загинуло 10 осіб - Цензор.НЕТ 1712
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Мне кажется катамаран - крайне устойчивое судно, как он мог перевернуться не понимаю
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катамаран і русскій катамаран ета савсєм разнає...
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извините что вмешиваюсь в вашу радость, но у меня вопрос а ипотеку утопцам закрыли или родственники хоронить отказываются признавая что ипотечник жив)))))))))))))
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да с ху..в ли мне переживать, цинизм согласен признаю а подлость то в чем?? детишек то не моих убили а нидерландских, если им пох..уй то мне в тройне
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-Утопленники были не свежими
-Катамаран тяжелее воды
-На борту буксира находился капитан Волошин.
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Беседа американского авианосца с испанским маяком на мысе Финистерре (Галисия)
Испанцы (помехи на заднем фоне):
- ...Говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
Американцы (помехи на заднем фоне):
- Советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
Испанцы:
- Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
Американцы (другой голос):
- С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
Испанцы:
- Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
Американцы (на повышенных тонах):
- С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДИР АВИАНОСЦА USS LINCOLN ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!
Испанцы:
- С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое. Нас сопровождают пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция и канал 106 «Экстремальные ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ...!!! меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ...!!! корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
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Катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области, экс-депутат волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев. Он же был и владельцем судна, уточняет РБК.

Хахалев в 2009 году был приговорен к четырем годам тюрьмы по пяти статьям - "Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", "Нанесение побоев из хулиганских побуждений" и "Оскорбление сотрудников милиции".

В момент столкновения с баржей Хахалев был за штурвалом и погиб. Также на судне была его родственница, она тоже не смогла спастись.

Сайт «Блокнот Волгограда» со ссылкой на свой источник сообщает, что на катамаране, плывущем по Волге, отмечали день рождения. Источник «Интерфакса» также сообщает, что на катамаране была организована вечеринка, многие из находившихся на борту были в нетрезвом состоянии.

Местные власти заявляют, что на катамаране не было сигнальных огней и специальных документов, а само судно было перегружено. Катамаран рассчитан на 12 человек, но на нем находились 16.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9581797.html
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только не нужно здесь подробностей - любой дохлый кацап это прекрасно...)))
в этом случае именно обидно то, что эти кацапы, в отличии от других - в Украине бы не воевали за свою сраную паРашу...(
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Как раз утопли те, кто гробил страну.
Жулики, коррупционеры и их прихлебатели.
Так что тут России ущерба нет.
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Без жуликов, коррупционеров и их прихлебателей россия не просуществует и дня, єто искусственное образование.
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А что -- не повод?
Во-первых: задорнов ли это?
Во-вторых: ситуация описанной катастрофы могла быть похожей на ситуацию из приведеного анекдота.
В-третьих: предлагаете поскорбеть? Не смешите!
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сидай на мои банан,а если хочешь позовем ашота у него катамаран
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-Что случилось с катамараном?
-Он утонул...
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Путлер у інтерв'ю Ларі Кінга "що трапилося з "курськом"? путлер посміхнувся: "вона потонула!". Це про атомний підводний човен коли загинули більше сотні.
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10 кацапов приобрели отрицательную плавучесть.
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Пішли на концерт хора алєксандрова. Засмучує тільки одно - малувато...
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Шкода людей.
Але ще більше шкода , що показник 86% кацапів, що вітають війну, не змінився і найближчим часом не зміниться.
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Минус 10-11 потенциальных ихтамнетов в Донбассе. Земля и вода им стекловатой !!!

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Значит, есть надежда что подохло не 10 казламордых, а больше. Это хорошо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКатамаран с буксиром столкнулись в РФ, погибли 10 человек
 
 
 
 
 
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