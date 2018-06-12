 Катамаран с буксиром столкнулись в РФ, погибли 10 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек, судьба еще одного остается неизвестной. Семь человек удалось спасти.

"Произошло столкновения маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось", - сказал Бочаров в ходе совещания на месте происшествия.

Заместитель главы региона Владимир Шкарин на оперативном штабе сообщил, что после столкновения с переохлаждением госпитализировали трех человек.

"Три человека госпитализированы в больницу №25 с общим переохлаждением, ссадинами, с ушибами легких. Помощь оказывается в полном объеме, жизни [ничего] не угрожает, состояние удовлетворительное. Двум оказана помощь на месте бригадами скорой помощи", - сказал он.

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Катамаран столкнулся с буксиром в 250 м от берега.

Представитель регионального ГУ МЧС РФ сообщил, что почти 1,4 тыс. спасателей задействованы в операции по поиску женщины, которая пропала без вести в результате столкновения. К работам также привлекли 15 водолазов.

"Общая группировка - по-прежнему около 1,4 тыс. человек. Ночью привлекали для поисков беспилотник с тепловизором. [Сейчас к поискам привлечены] 15 водолазов", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пока нет понимания, жива ли женщина.

В свою очередь источник в экстренных службах отметил, что люди на борту судна были без спасательных жилетов.