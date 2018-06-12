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 Политика Украины
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 "Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе

МИД Украины требует от немецкого агентства Deutsche Welle исправить редакционную статью, в которой необъявленная война РФ против Украины называется "гражданской войной" на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", - написала она.

Это неприемлемо, - МИД Украины потребовал от DW объяснений за гражданскую войну на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии

Кроме того Беца отметила, что "журналистика должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - добавила Беца.

Это неприемлемо, - МИД Украины потребовал от DW объяснений за гражданскую войну на Донбассе 02

Напомним, материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3070982
 
 
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Німчура досить вже видавать з себе "девіХристину".Самі талібами по самий дах набиті сидять, взавтра вони у вас відкриють "нью2дойчланд" і будуть вас вбивати і одселяти за лівий берег Озера... Це теж громадянська війна?
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""Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе" - ещё потребуйте объяснений от Меркель. - На востоке Украины, гражданская война ведется при поддержке России, заявила Меркель.

In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
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Да действительно так написано в серьезном изданий Франкфурте Альгемайне : "In der Ostukraine werde ein Bürgerkrieg mit russischer Unterstützung geführt, sagte Merkel." / " На востоке Украины, гражданская война ведется при поддержке России, заявила Меркель"- перевод на русский. Здесь в Германии это не впервой. СМИ Германии и государственные в том числе (например DW) распространяют российскую пропаганду постоянно. Поэтому 2/3 немцев придерживаются российской пропаганды. За это я должен даже платить налог на Радио и Телевидение.
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Почему мы удивляемся иностранцам, если у Украины не разорваны дипломатические отношения с кацапией, а торговый оборот растет с каждым годом?

https://www.kiev-konditer.ru/
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Украине выгодны торговые отношения с Россией, а гражданская война в Украине это дело Украины.
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Треба в Німеччину привезти "гражданскую войну". Там нашІ ВерхнІ і Нижні Лужичі живуть.
Онімачені, правда. Але то таке.
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Как они еще не написали: "in south - eastern Ukraine"...
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Кремль проводит в Украине Гражданскую войну,тыря её территории, так это называется обычна оккупация "Це неприйнятно", - МЗС України зажадало від DW пояснень за "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 1494
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И ещё.. "Це неприйнятно", - МЗС України зажадало від DW пояснень за "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2838 В очередной раз Российская Федерация коварно использует форматы ведения гибридной войны, оказывая помощь террористическим организациям "Л/ДНР" и наряду с этим бесплатно утилизирует боеприпасы на украинской земле, экономя государственные средства, выделенные на утилизацию, а скорее всего обычным им способом эти средства ворует кремлевский режим.
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Ну может у кого то уже глаза откроются на "не продажность" западных сми
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Евромайдан это было вмешательство во внутренние дела россии в Украине ?
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Дойче Велле - это то агенство, которое проводило интервью с Порошенком.
Где пожилой ведущий спрашивал: зачем вам телеканал - вам что, нечем заняться ?
Агенство нормальное, а некоторе ведущие куплены.
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А что не так с Эхо москвы? Одна из единственных демократических площадок где предоставляют слово оппозиционных кремлю политиков, политологов, писателей и где можно услышать отличную от официально принятой позиции.
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Нужно же Кремлю изображать свободу слова в россии, при этом сажая за посты в соцсетях и надписи на заборах.
Ну а имя владельца ЭМ говорит само за себя.

Владелец Газпром-Медиа Холдинг
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Может и так, только всё равно кроме них больше никого нет, и даже если они изображают, то такие люди как Шендерович, Белковский, Латынина, Невзоров и пр. всё равно крупицы правды доносят до своих зрителей и даже до ваты случайно зашедшей посмотреть на "агентов госдепа".
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Доносят. Особенно Латынина со своим неизменным, как и в предыдущие, годы имперством.

Февраль 2018 год.
"Вообще, должна признаться, что я видимо душе большой империалист, я любитель империй: Российской, Британской, Австрийской. Я считаю их распад большой трагедией."
https://echo.msk.ru/programs/code/2149422-echo/

Типа крутая оппозиционерка, но вбивающая в мозг россиян главный посыл пуйла:
"Империя - это круто".
Пусть идут они лесом-тайгой все эти раша-оппозиционеры...
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DW это скорее Russia Today но разумеется без дикой пропаганды в отличие от RT. "Эхо Москвы", хот полностью под контролем Кремля, но делает вид что это оппозиция власти.
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А Порошенко ему такой: «Ах, действительно, а зачем? Ведь у нас есть канал HewsOne!».

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шо такое "обеспокоенность" прошла?
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Сначала Сименс с турбинами, потом Северный поток-2, теперь "гражданская война".
Что дальше, дойчи?
Признаете ЛНР-ДНР?
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У меня стойкое ощущение какого-то троллинга, непрерывного. Вот на прошлой неделе Таймс, "чуток ошиблась", с Крымом. Скока таких ошибок, на которые едва успевает огрызаться МИД- пальцев на руках и ногах не хватит. Но, с определением агрессии- это впервые, такое серьезное издание.
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В Германии все время цитируют российскую пропаганду а МИД Украины только проснулись.
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Да бросьте. Нефтебабло газпрома, это сила россии.

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А бюджет Германии - с налогов от разных там "северо-западных потоков", "рургазов" и прочих "сименсов с крымскими турбинами"... Все логично.
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для них це чужа війна. Спеціалістів по пострадянському простору мало, журналісти незалежні, ось кожен на свій хлопський розум й пише.
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Рашка не жалеет денег на пропаганду и подкуп политиков и журналистов.
Но это и хорошо - быстрее развалится тюрьма народов.
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А что насчет свободы слова? Неужели кто-то надеется провести цензуру в немецких государственных изданиях???
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да надо просто в ответ в "Урядовом курьере" выдать статью про возрождение недобитого третьего рейха в Германии в результате из случки с недоделанным третьим рейхом москалей.
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100% да и пора нам уже про ту же их коррупцию им в морду тыкать!Эта статья.что на ровном месте появилас?По не знанию автора?Щас!У них половина политикума купллена на бабки хуйла,и пора нам им про это говорить!И про рейх,да и всё что в голову влезет,потом не в падлу,и извинится,если и они так
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Это желательно лично Елене Сомовой, чуть повыше написать.
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Ч то неприемлемо, такая же гражданская война как была в Испании куда с СССР гнали военных, добровольцев и технику.
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Усе, що треба знати про "правдивість та неупередженість" медіа.
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То было "весь мир за нас", теперь "весь мир против нас". Великая зрада, весь мир - агенты кремля!
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пролаченная статья в DW - это «весь мир»?
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откуда ты знаешь что она проплачена? а если бы в той газете написали что Путин - х.ло, можно было бы считать что статья проплачена укр. властью?
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Зачем проплачивать очевидные факты, известные и так всему миру?
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Наверняка на странице нет пропаганды терроризма, иначе модераторы уже бы их прикрыли, а сепаратизм во многих странах не уголовно наказуем, поэтому видно в международно признанной соцсети и не считается преступлением.
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Поэтому в Нормандский формат шоколадные гении привлекли злейших врагов евроинтеграции Украины - Францию,Германию и Россию...
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слабка наша дипломатія. дуже слабка. не вистачає кваліфікованих дипломатів.
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в стране гражданская война- воюют восток и запад
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Залупа гражданская, армия, оружие, офицеры, наемники, вся поддержка идет с РФ, если нет, то нужно пересмотреть итоги нюрбергского процесса и всех колобороционистов воевавших на стороне третьего рейха квалифицировать как участников гражданской войны.🤤
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Ну, вот. Дойче Велле уже принесла извинения. Оперативненько!
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Европейские пидоры уже лизали Гитлеру в 1938-39 годах, думая, что "несут мир целому поколению" позорно "отдав Гитлеру Судеты, а потом и всю Чехию (предки нынешних подхуйловских Земанов, правда, особо и сопротивлялись пассивному сексу с нацистами, исправно паша на них до конца войны). Закончилось - парадом Гитлера в Париже и бомбардировками Лондона. История учит, что ничему не учит...
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Порошенко просрал время поддержки Европы. Зачем им вписываться за главного коррупционера Украины?
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До чого тут аґрєссія? "Це неприйнятно", - МЗС України зажадало від DW пояснень за "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 4251
Війни бувають внутрішніми (громадянськими) та зовнішніми. Порохорижна влада війну нікому не оголошувала, отже...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе
 
 
 
 
 
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