 "Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", - написала она.
Кроме того Беца отметила, что "журналистика должна основываться на фактах".
"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - добавила Беца.
Напомним, материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня.
In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
https://www.kiev-konditer.ru/
Онімачені, правда. Але то таке.
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conflict in eastern Ukraine.
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Где пожилой ведущий спрашивал: зачем вам телеканал - вам что, нечем заняться ?
Агенство нормальное, а некоторе ведущие куплены.
Ну а имя владельца ЭМ говорит само за себя.
Владелец Газпром-Медиа Холдинг
Февраль 2018 год.
"Вообще, должна признаться, что я видимо душе большой империалист, я любитель империй: Российской, Британской, Австрийской. Я считаю их распад большой трагедией."
https://echo.msk.ru/programs/code/2149422-echo/
Типа крутая оппозиционерка, но вбивающая в мозг россиян главный посыл пуйла:
"Империя - это круто".
Пусть идут они лесом-тайгой все эти раша-оппозиционеры...
Что дальше, дойчи?
Признаете ЛНР-ДНР?
Но это и хорошо - быстрее развалится тюрьма народов.
https://www.facebook.com/groups/1824046467623304/about/
http://www.dw.com/en/us-extends-sanctions-on-russians-over-ukraine-civil-war/a-18619568
Війни бувають внутрішніми (громадянськими) та зовнішніми. Порохорижна влада війну нікому не оголошувала, отже...