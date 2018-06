 "Это неприемлемо", - МИД Украины потребовал от DW объяснений за "гражданскую войну" на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", - написала она.

Кроме того Беца отметила, что "журналистика должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - добавила Беца.







Напомним, материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня.