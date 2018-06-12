 Омбудсмены Украины и РФ находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД.
"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.
Он напомнил, что эту тему обсуждали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.
"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.
При этом он считает, что здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, "который обвинен в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях".
Напомним, по информации пресс-службы Президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.
Щось змінилась його риторика.
верх Україна .низ ХУЙЛОстан ...
Сволочь ты, лавруха. Профессия вышинских - уничтожать Украину. За этот "проффесионализм" и арестован. И жаль, что кормят, поят, а потом и обменяют эту гниду, а не пристрелят в печенку, чтоб мучился и медленно подыхал.