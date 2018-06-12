EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  877  20
Материалы по теме:
Все про:заложник (1280) Лавров (1521) Россия (69595) политзаключенные (793)

 Омбудсмены Украины и РФ находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.

 Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.

Он напомнил, что эту тему обсуждали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев

При этом он считает, что здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, "который обвинен в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях".

Напомним, по информации пресс-службы Президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3070979
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Загнанную лошадь пристреливают. Не так, ли?
 показать весь комментарий
 
" для освобождения удерживаемых лиц"
Щось змінилась його риторика.
 показать весь комментарий
 
Одессит Евгений Антипов, который разыскивается полицией за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года, зашкварен в Сирии. Похоронили в россии. На памятнике изображен "орден" ЧВК "Вагнер"

Омбудсмены Украины и РФ находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц, - Лавров - Цензор.НЕТ 5391
 показать весь комментарий
 
 
укравтодор+росавтодор знайдіть відмінності ...




верх Україна .низ ХУЙЛОстан ...
 показать весь комментарий
 
 
Крым. Жители оккупированного Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом: "Из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается.Люди уходят с пляжей. Местные жители считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна

Омбудсмены Украины и РФ находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц, - Лавров - Цензор.НЕТ 6707
 показать весь комментарий
 
 
Жена РАБссиянского киллера который сидит 12 лет,рассказала в Юьбюбе,что его выпускают на волю для очередного убийства,после выполнения "задания" киллер возвращается на "зону"........,и сколько на всей РАБссии таких Хмырей,можно только догадываться........
 показать весь комментарий
 
А как быть с теми,кто дал Бук для уничтожения Боинга?
 показать весь комментарий
 
10 июня 2018, 17.15. Ялта. Набережная. Концерт. Аншлаг.

Омбудсмени України і РФ перебувають у контакті і намагаються скласти "дорожню карту" для звільнення утримуваних осіб, - Лавров - Цензор.НЕТ 6581
 показать весь комментарий
 
 
... арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский Источник: https://censor.net.ua/n3070979
Сволочь ты, лавруха. Профессия вышинских - уничтожать Украину. За этот "проффесионализм" и арестован. И жаль, что кормят, поят, а потом и обменяют эту гниду, а не пристрелят в печенку, чтоб мучился и медленно подыхал.
 показать весь комментарий
 
 
в одноглазиках пускай попробуют договориться, бо в контакте что-то не выходит.
 показать весь комментарий
 
 
Не тот нонче никотин пошел, ох, не тот... Раньше капля коня убивала, а теперь лошак-доходяга никак не сдохнет, хоть курит поболе моего.
 показать весь комментарий
 
Лихенька конячина тюпала або більш стоту здавала, що біжить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмены Украины и РФ находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц, - Лавров
 
 
 
 
 
 вверх