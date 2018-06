 "Отличные отношения": кадры встречи Трампа и Ким Чен Ына. ВИДЕО

Дональд Трамп и Ким Чен Ын вышли к прессе, чтобы пожать друг другу руки и сказать пару слов, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты даже подсчитали – историческое рукопожатие длилось 12 секунд. Инициативу проявлял американский президент – он первым протянул руку, а затем жестом пригласил Ким Чен Ына повернуться к прессе для совместного фото.

BREAKING: President Trump and Kim Jong Un meet and shake hands to open a historic summit between the leaders in Singapore. pic.twitter.com/RYPEo7FPtg — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

Встреча лидеров "тет-а-тет" длилась около 35 минут, на ней были только переводчики. После Трамп с балкона Capella Hotel в Сингапуре заявил журналистам: "Отличные отношения".

JUST IN: President Trump and Kim emerge from first meeting.



"Very good. Very, very good. Excellent relationship," says President Trump https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/h4rx81lnEr — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

Затем коллеги прогулялись и отправились на следующий раунд переговоров, но уже в расширенном составе. От американской стороны в них приняли участие госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон​.

"It's going great. We had a really fantastic meeting ... better than anybody could have expected. Top of the line. Really good. We're going right now for a signing."



- President Trump says after emerging from working lunch with Kim Jong Un pic.twitter.com/HuiHGKYvFj — MSNBC (@MSNBC) 12 июня 2018 г.

President Trump to Kim: "It's a great honor to be with you, and I know we'll have tremendous success together. We'll solve the big problem, the big dilemma, that until this point has been unable to be solved." https://t.co/iwAPHi65ak pic.twitter.com/xP2VmBeQx0 — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

WATCH: President Trump and Kim Jong Un meet at historic summit in Singapore. https://t.co/MmLKv5K6vV pic.twitter.com/rlVlIPEYLn — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

