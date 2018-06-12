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 Политика Украины
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Все про:МИД (4582) миротворцы (694) ООН (2486) Климкин (1715)

 Пока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии

Вопрос миротворцев ООН на Донбассе впервые был обсужден в Нормандском формате, однако было подтверждено, что позиции сторон абсолютно разные.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя переговоры в Нормандском формате, которые состоялись в понедельник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных", - признал дипломат.

По его словам, стороны по-разному понимают договоренности, совершенно по-разному понимают, какой должна быть миссия. Российская сторона предлагает "тотально фейковую миссию", с фейковой защитой СММ; украинская позиция: это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию (ведь "просто ходить вместе с СММ", нет никакого смысла), которая постепенно будет перебирать контроль на всей оккупированной территории, которая будет иметь реальный мандат, мандат влияния, мандат относительно разоружения, совместного с ОБСЕ контроля над отводом тяжелого оружия и его поиска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев

Позицию России относительно миротворческой миссии Климкин назвал "еще хуже", чем казалось сначала: сейчас Москва настаивает на том, что миротворцы могут только "сопровождать" наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории, но не будут способны делать ничего другого.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3070975
 
 
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То есть, как это очевидно: полный провал переговоров. Не, если позиции сторон- в разных Вселенных. Ну, что и было понятно. И без всяких переговоров.
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Да ладно кокетничать, в разных. Деньги вы воруете одинаково, масштаб только может быть разный. Плохих людей меньше, но им легче договорится. Одна надежда на нашего президента Петра Порошенко.
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"Пока еще в разных вселенных". Но больной не хочет возвращаться из параллельной вселенной с вЯличием и бЯрезками, где все восхищаются его "духовностью, скрепанутостью и умственной полноценностью"
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Как Москаль руководит Закарпатской обл

Пока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии - Цензор.НЕТ 522
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Очень правильно. Горти возглавлял фашистский режим в Венгрии и был союзником Гитлера. Был настолько жесток, что когда начался полный геноцид закарпатских народностей, то даже Гитлер был шокирован и обратился напрямую к Горти, чтоб тот прекратил. Есть доки.
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Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев
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Президент України Петро Порошенко заявив, що мінімальне грошове забезпечення на передній лінії оборони на Донбасі становить 20 тисяч гривень на місяць. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.
Поки що в різних всесвітах, - Клімкін про позиції України та РФ щодо формату миротворчої місії - Цензор.НЕТ 396
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это даже не вселенные а несовместимые измерения:недоимперия в агонии распада с отношением к другим народам как к насекомым.Кацапским шизофреникам место в клетке вместе с их навязчивыми идеями и разговаривать с ними можно только как с собакой Павлова через рефлексы
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Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе олигарха Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет.
Почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт - четыре у Коломойского.

Поки що в різних всесвітах, - Клімкін про позиції України та РФ щодо формату миротворчої місії - Цензор.НЕТ 2950
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии
 
 
 
 
 
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