 Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

Саммит прошел в отеле Capella на острове Сентоса. Личная встреча глав США и Северной Кореи длилась примерно 35 минут. Это первая в истории встреча американского президента и северокорейского лидера.

Трамп и Ким Чен Ын назвали ее "большой прелюдией к миру". После переговоров лидеры стран провели совместный рабочий ланч. После его завершения Трамп сообщил о скором подписании соглашения, детали которого пока неизвестны.

Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом. Он отказался отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны.

Как сообщал ранее "Интерфакс-Украина", президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после рукопожатия в отеле Capella в Сингапуре провели двусторонние переговоры в формате с глазу на глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном

На них помимо руководителей двух стран присутствовали только два переводчика.

В самом начале переговоров, куда была допущена пресса, президент США Д.Трамп выразил надежду на блестящие отношения с Ким Чен Ыном.

Встреча лидеров двух стран началась с крепкого рукопожатия и взаимного приветствия. Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии.