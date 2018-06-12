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 За рубежом
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Все про:КНДР (477) США (13795) Ким Чен Ын (98) Трамп (1835)

 Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре

В Сингапуре закончились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

Саммит прошел в отеле Capella на острове Сентоса. Личная встреча глав США и Северной Кореи длилась примерно 35 минут. Это первая в истории встреча американского президента и северокорейского лидера.

Трамп и Ким Чен Ын назвали ее "большой прелюдией к миру". После переговоров лидеры стран провели совместный рабочий ланч. После его завершения Трамп сообщил о скором подписании соглашения, детали которого пока неизвестны.

Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом. Он отказался отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны.

Как сообщал ранее "Интерфакс-Украина", президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после рукопожатия в отеле Capella в Сингапуре провели двусторонние переговоры в формате с глазу на глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном

На них помимо руководителей двух стран присутствовали только два переводчика. 

В самом начале переговоров, куда была допущена пресса, президент США Д.Трамп выразил надежду на блестящие отношения с Ким Чен Ыном.

Встреча лидеров двух стран началась с крепкого рукопожатия и взаимного приветствия. Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070972
 
   
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І жодного слова про самі перемовини- а цікавить саме це.
Та Трамп вже ввійшов в історію цією зустріччю.
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Трамп в історію не війшов,а вляпався...
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72-х річний жирний котяра зміниться коли-небудь?
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Він її не міняє, а розмінює разом з )(уйлом.
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UA Миротворец Миротворец
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12.06.2018 08:22
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З тексту я зрозумів, що зустріч тільки розпочалася, а не завершилась..
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Хомяк торговаться будет, кто больше даст : рашка или США.
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рашка уже дала...они хавают єто десятки лет
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Рашка почти ничего не даёт, даёт там Китай
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Азіяти підступні. Тягне либу і не знаєш про що він думає
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35 минут - минус время на переводчиков,протокольное приветствие и взаимніе єтикетніе комплементі...
пока только " обнюхались"
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в Сорбонне даже таким моск развивают..
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Людоеды африканские тоже имели европейское образование
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Гені - єто не васи(С) ,
если он- доморощенний удмуртский людед,ему уже ничего не поможет.
но, некотріе приобретенніе навіки диктаторов, будут полезні в манипуляции ими же...

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Когда Восточные немцы ГДР соединились с ФРГ,то около 2 000 немцев Восточных получили разрыв сердца от уровня жизни в ФРГ С северокорейцами будет тоже самое когда рванут в Южную Корею..
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при их зашоренной дисциплинированности и разумном подходе,они минуя анархию і коррупцию могут в короткий промежуток,,по меркам истории, догнать своих соседей...если конечно,"никто" мешать не станет...
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РАБссия это ГАДзтлла всем навредилла....семейством Чучхэ Наградили Навечно..
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ГАДзилла Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 4882большая маленькая КГБэшная Крокодилла Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 4882
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думаю что нет...искусственный отбор сделал свое дело.
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даже после гулагов рождались свободолюбивіе ,интеллигентніе личности
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Трамп хочет выдурить Ына атомное оружие под такую же бумажку, какую впарили Украине. Но Ын не такой дурак, он на этот развод не поведется. Поставит Трампушке корейский пистон.
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после крайних 4 лет врядли в мире найдется лопух,которій поверит подобноім меморандумам
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В результате переговоров Трампа и Ына была подписана бумажка, в которой был отмечен "прогресс на переговорах" и "обещание сохранить импульс". Ничего конкретного, типа октрытия Макдонольдса в Пхеньяне или обещания Ыном поломать боеголовки, не произошло да и не могло произойти.
Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 6352.
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З цього роя не буде ні муя. Пів корея ядерна держава де факто. І навіть якщо вона щось там підірве, демонтує і таке інше, вона в будь який час за лічені роки відновить свій потенціал. А рис, рибу які їм дадуть америкоси аже з'їдять. Так шо хомячок трампушку наєб тобто обманув
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плач ваты... Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 1898

Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 59 мин.59 минут назад

«С каким-то мелким п.здюком, у которого всего одна бомба и две ракеты, Трамп удосужился встретиться, а нашего с огромной красной кнопкой и в хер не ставит».
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красная кнопка...єто ТО,что на плечах?! Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 1733
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бабушкина ,но на дедушкином органе...)
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Логичнее всего присоединить корею как штат США.
Ядерное оружие автоматически становится американским.
Готовая военная база, контролирующая регион.
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Интересно пупсик сдал пыню с поставками ракетных технологий?
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Очередные Санкции против РАБссии Трамп принял в самолете по дороге в Сингапур....пур пур Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 8177Пуф ауф,Трампыч Астанавите Музыку... Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 8177
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35 минут с переводчиками?!
Обменялись любезностями и разъехались.
Зато полгода шуму в прессе было...
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Встреча. Имхо у нас у любого нардепа комната для прислуги помпезней выглядит...
Перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї завершився в Сінгапурі - Цензор.НЕТ 4086
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Кстати о птичках...
Каменный Мавзолей чЛенина в Москве соорудили в 1930 году,до этого был Деревянный...,Китай соорудил Мавзолей Маодзедуна в 1977 году.Это единственные в мире дятлы молящиеся на трупы Идолов..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПервый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре
 
 
 
 
 
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