 Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".
Саммит прошел в отеле Capella на острове Сентоса. Личная встреча глав США и Северной Кореи длилась примерно 35 минут. Это первая в истории встреча американского президента и северокорейского лидера.
Трамп и Ким Чен Ын назвали ее "большой прелюдией к миру". После переговоров лидеры стран провели совместный рабочий ланч. После его завершения Трамп сообщил о скором подписании соглашения, детали которого пока неизвестны.
Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом. Он отказался отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны.
Как сообщал ранее "Интерфакс-Украина", президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после рукопожатия в отеле Capella в Сингапуре провели двусторонние переговоры в формате с глазу на глаз.
На них помимо руководителей двух стран присутствовали только два переводчика.
В самом начале переговоров, куда была допущена пресса, президент США Д.Трамп выразил надежду на блестящие отношения с Ким Чен Ыном.
Встреча лидеров двух стран началась с крепкого рукопожатия и взаимного приветствия. Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии.
Та Трамп вже ввійшов в історію цією зустріччю.
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12.06.2018 08:22
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пока только " обнюхались"
в Сорбонне даже таким моск развивают..
если он- доморощенний удмуртский людед,ему уже ничего не поможет.
но, некотріе приобретенніе навіки диктаторов, будут полезні в манипуляции ими же...
@tw_nd_1984
Мій улюблений експерт-міжнародник ))
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Гуго Карлович ™ @JoN_TM 59 мин.59 минут назад
«С каким-то мелким п.здюком, у которого всего одна бомба и две ракеты, Трамп удосужился встретиться, а нашего с огромной красной кнопкой и в хер не ставит».
Ядерное оружие автоматически становится американским.
Готовая военная база, контролирующая регион.
Обменялись любезностями и разъехались.
Зато полгода шуму в прессе было...
Каменный Мавзолей чЛенина в Москве соорудили в 1930 году,до этого был Деревянный...,Китай соорудил Мавзолей Маодзедуна в 1977 году.Это единственные в мире дятлы молящиеся на трупы Идолов..