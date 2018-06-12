 Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил после завершения министерской встречи в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной с французским коллегой Жан-Ив ле Дрианом пресс-конференции.
"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации не о том, если, а о том, как, организовать такую миссию", - сказал Маас.
По словам Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов по так называемой "формуле Штайнмайера", касательно политического процесса, в частности, организации местных выборов. Когда присутствует политическая воля, можно добиться результата, заметил Маас, приведя в качестве примера декабрьский обмен пленными.
Он отметил, что тема освобождения политических заключенных и заложников поднималась в ходе берлинской встречи. Недавно ее обсуждали и президенты Украины и России по телефону, что немецкий дипломат назвал "хорошим знаком". Процесс будет продолжаться под патронатом ОБСЕ, сказал он.
Ле Дриан со своей стороны заметил, что партнеры готовы участвовать в разминировании и предложили техническую поддержку в этом вопросе. Он также обратил внимание на необходимость защиты инфраструктуры на Донбассе.
После 16-месячного перерыва министры "провели очень конструктивный диалог, целью которого является вдохнуть новую жизнь в минский процесс", - резюмировал Маас.
Он считает, что, хотя не по всем пунктам стороны были едины во мнениях, по многим важным вопроса они наметили общие пути, чтобы приблизить выполнение целей "Минска".
То хто лишається ? Раша-блок ?
він домовився і з меркель і з макроном.
гроші роблять свою справу.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.«Полтора-два года тому назад все слушать не хотели о миротворцах
Правительства США, Франции и Германии готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе
Ksenia VB
не смішіть
він домовився і з меркель і з макроном.
гроші роблять свою справу.
и будет шота типа вывода расейских войск,как с афгана.
их же людьми никто не считает..свої вожди, в первую очередь
Вата в шоці.
вполучленцы.эвакуация
Евгений Понасенков.Ютюьб.