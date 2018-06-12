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 Политика Украины
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Все про:Германия (3095) заложник (1280) миротворцы (694) ООН (2486) Донбасс (16367) политзаключенные (793) Маас (29)

 Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас

Дипломаты "нормандского формата" в ближайшие недели должны провести консультации по вопросам формата миссии ООН на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил после завершения министерской встречи в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной с французским коллегой Жан-Ив ле Дрианом пресс-конференции.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации не о том, если, а о том, как, организовать такую миссию", - сказал Маас.

По словам Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов по так называемой "формуле Штайнмайера", касательно политического процесса, в частности, организации местных выборов. Когда присутствует политическая воля, можно добиться результата, заметил Маас, приведя в качестве примера декабрьский обмен пленными.

Он отметил, что тема освобождения политических заключенных и заложников поднималась в ходе берлинской встречи. Недавно ее обсуждали и президенты Украины и России по телефону, что немецкий дипломат назвал "хорошим знаком". Процесс будет продолжаться под патронатом ОБСЕ, сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили освобождение политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев

Ле Дриан со своей стороны заметил, что партнеры готовы участвовать в разминировании и предложили техническую поддержку в этом вопросе. Он также обратил внимание на необходимость защиты инфраструктуры на Донбассе.

После 16-месячного перерыва министры "провели очень конструктивный диалог, целью которого является вдохнуть новую жизнь в минский процесс", - резюмировал Маас.

Он считает, что, хотя не по всем пунктам стороны были едины во мнениях, по многим важным вопроса они наметили общие пути, чтобы приблизить выполнение целей "Минска".

Источник: https://censor.net.ua/n3070971
 
 
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Країни НАТО не будуть приймати участі у миротворчій місії.
То хто лишається ? Раша-блок ?
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Які ще будуть країни крім Фінляндії ?
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А які гарантії, що з ними не домовився і путін ?
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не смішіть
він домовився і з меркель і з макроном.
гроші роблять свою справу.
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В Украине на 17 тыс кв км (имеется в виду площадь оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей - Авт.) мы просим 20 тыс миротворцев и 4 тыс полицейских. Очевидно, нужно думать об определенном объединении миротворцев ООН с другими организациями, учитывая присутствие там СММ ОБСЕ. Это позволит выполнять функции мандата по обеспечению безопасности, а также сдерживать нарушителей. Также много кто говорил, что в составе миссии должны быть те, кто знает русский язык, кто сможет общаться с местным населением. Но на днях мы услышали, что в ООН есть достаточное количество переводчиков"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.«Полтора-два года тому назад все слушать не хотели о миротворцах
Правительства США, Франции и Германии готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе
Формат миротворчої місії ООН на Донбасі обговорюватиметься найближчими тижнями, - Маас - Цензор.НЕТ 1059 Ksenia VB

не смішіть
він домовився і з меркель і з макроном.
гроші роблять свою справу.
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Плешивый Педофил боится НАТО, что Мавзолей чЛенина Кайзера Вильгельма и Гитлера... Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас - Цензор.НЕТ 1574
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в афгане на десятый год опомнились...и то не до конца.до сих пор не капитуляцией называют-а "а выводом советских войск"
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ватное население надо постепенно приучать к мысли,шо пора домой с донбасу и крыму.ща завернут в какую нить красивую обертку ,типа "пабидили на дамбасе"-и вперёд.ну,типа как игил победили .
и будет шота типа вывода расейских войск,как с афгана.
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постепенно приучать(С)...точнее приручать...
их же людьми никто не считает..свої вожди, в первую очередь

Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас - Цензор.НЕТ 8392
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Коктебель закрили на чотирирічний ремонт чи перестройку.
Вата в шоці.
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вони вже Ханський палац "перетраивают"..скоти! Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас - Цензор.НЕТ 2276
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Зараз бацка заметушиться в намаганні підсунути нам свого "троянського коня" під виглядом миротворців..
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Почему РАБссия проиграла все войны?
Евгений Понасенков.Ютюьб. Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас - Цензор.НЕТ 1352
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФормат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас
 
 
 
 
 
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