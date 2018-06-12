 Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил после завершения министерской встречи в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной с французским коллегой Жан-Ив ле Дрианом пресс-конференции.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации не о том, если, а о том, как, организовать такую миссию", - сказал Маас.

По словам Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов по так называемой "формуле Штайнмайера", касательно политического процесса, в частности, организации местных выборов. Когда присутствует политическая воля, можно добиться результата, заметил Маас, приведя в качестве примера декабрьский обмен пленными.

Он отметил, что тема освобождения политических заключенных и заложников поднималась в ходе берлинской встречи. Недавно ее обсуждали и президенты Украины и России по телефону, что немецкий дипломат назвал "хорошим знаком". Процесс будет продолжаться под патронатом ОБСЕ, сказал он.

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Ле Дриан со своей стороны заметил, что партнеры готовы участвовать в разминировании и предложили техническую поддержку в этом вопросе. Он также обратил внимание на необходимость защиты инфраструктуры на Донбассе.

После 16-месячного перерыва министры "провели очень конструктивный диалог, целью которого является вдохнуть новую жизнь в минский процесс", - резюмировал Маас.

Он считает, что, хотя не по всем пунктам стороны были едины во мнениях, по многим важным вопроса они наметили общие пути, чтобы приблизить выполнение целей "Минска".