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 Политика Украины
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Все про:Германия (3095) заложник (1280) МИД (4582) миротворцы (694) Россия (69582) Франция (1947) политзаключенные (793) Климкин (1715) нормандская четверка (493)

 Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев

Главы внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) предметно обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Он напомнил, что встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине состоялась после длительной паузы, и эту встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", - заявил Климкин.

"Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии", - подчеркнул глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны сохранять давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным, - Климкин по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки" (обновлено)

"Это была дискуссия (по вопросам), которые никогда не обсуждались в "нормандском формате". Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях", - заявил Климкин.

"И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем сфокусировано заодно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить", - добавил он.

В этой связи он подчеркнул, что главы МИД "нормандского формата" договорились продолжать совместную работу.

"Но относительно достижения договоренности, мы договорились, что будем работать дальше, будем работать в разных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и затем мы будем смотреть, будет ли нужна еще одна министерская встреча", - подчеркнул Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3070970
 
 
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Клімкін, коли поїдеш на відкриття СП2 ? )))
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як коли? Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 5153коли завершаться формальності по передачі в управління нафтогазу заарештованих активів сп-2.ьо може раха схоче штраф сплатити,разом пєньою
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боюсь к тому времени климкин не только не будет министром, а его не будет среди живых
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и только зрада ватная вечная и неубиваемая... Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 715
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а причем тут зрада?это как бы реальное отображение реальности зрада, если б я говорил, что климкин никуда не годится, а вот представитель ювт, там бы мигом все порешал...но чудес не бывает
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как бы реальность? Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 4014 она у вас на расее уже 500 лет
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гыг, вот я не понимаю, ты действительно дебил или косишь под дебила, когда нечего сказать, а в методичке лень копаться?
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Мы договорились договариваться дальше. Всё понятно
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Коротше:
Посіділи - побалакали;
Встали і поплакали.

І які рішення прийняли, та ХЗ, головне процес!
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я так зрозумів, що хороша новина заключається в тому, що вони зустрілись Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили освобождение политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев - Цензор.НЕТ 6068
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Меркельша согласила Плешивого Педофила на Миратворцев...
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Не везет РАБссии,опять Санкции против Мавзолейных... Трамп Астанавитесь...
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Навряд чи путін погодиться на невигідні для себе умови.
Щось вигадає, аби викрутитись.
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Він нормально так собі на санкції "викручує"...)))
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та він вже давно об'явив, що асоціює себе із загнаним в куток щуром, але наголошує, що має ядерну зброю і світ без росії йому непотрібний
тому не дуже його пресують
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Природа зрадофілії така, що якщо, наприклад, почати давати її адептам по 500 євро на місяць просто так, приблизно за два місяці почнеться - "інтєрєсно, пачіму не 600?", а за півроку "скільки ж вони беруть собі, раз нам по 500 просто так? вставааай!"
На цій рисі добрих українців прекрасно навчились грати наші та підсажені політичні маніпулятори, які вже скоро добрих тридцять років щось "відроджують", прокладають "нові курси", "перемагають корупцію" і встановлюють "народовладдя".
Проте з 2014 року якимось дивом Україна отримала більше можливостей ніж за 350 попередніх років своєї історії як нації.
Але загроза їх втратити через такі спотворені пріоритети нікуди не зникла - бо занадто високий відсоток як посполитих, так і "еліти" продовжує вірити в прості рецепти з бігбордів.
І при цьому абсолютно безтурботно відноситься до неприхованої загрози Кремля знищити нашу державність.
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порохоботная методичка довольна интересна, но все же отправляется в спам...
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приучают потихоньку раху к покорности Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 354.
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Яка там покірність? путін торгується за премію Нобеля. І не здивуюся, якщо цей дурнуватий світ нагородить його просто за те, що випустить заручників.
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главное шоб выпустил...а как он это своей вате преподнесет-меня не интересует Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 1988
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Що йому заважатиме потім набрати нових?
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ну ну Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 4012 ты главное в это верь, как и в то, что раха развалится к 2017 году, а крымским мост построить невозможно Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 7914
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""Но относительно достижения договоренности, мы договорились" - Кличко нервно курит на балконе...
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В жопу новости и всю четверку. Требуйте европейских зарплат и пенсий уже сегодня. Это самая главная новость. Иначе нам удачи не видать.
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Якщо коротко : Кривоязика маріонетка вальц-мана працювала ротом. Добре, що є такі оральні працівники.
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и впервые затронули вопрос освобождения украинских политических заключенных
Клімкін розповів про хороші новини із зустрічі "нормандської четвірки": Обговорили звільнення політв'язнів і заручників, а також формат миротворців - Цензор.НЕТ 5963
А шо так?
Четыре года не хотели освобождать, и вдруг ...
.
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Тоже давно заметил что чинуши доже не понимают что несут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев
 
 
 
 
 
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