 Климкин рассказал о хороших новостях со встречи "нормандской четверки": Обсудили вопросы освобождения политзаключенных и заложников, а также формат миротворцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Он напомнил, что встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине состоялась после длительной паузы, и эту встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", - заявил Климкин.

"Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии", - подчеркнул глава МИД.

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"Это была дискуссия (по вопросам), которые никогда не обсуждались в "нормандском формате". Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях", - заявил Климкин.

"И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем сфокусировано заодно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить", - добавил он.

В этой связи он подчеркнул, что главы МИД "нормандского формата" договорились продолжать совместную работу.

"Но относительно достижения договоренности, мы договорились, что будем работать дальше, будем работать в разных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и затем мы будем смотреть, будет ли нужна еще одна министерская встреча", - подчеркнул Климкин.



