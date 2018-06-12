 Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - сказано в сообщении.
В ООС также отметили, что на луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На донецком направлении - вблизи Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация и на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. С начала текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь в наших войсках нет", сообщили в ООС.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
І ще не відомо за яку дату це відео і чи не постановка.
Смерть ворогам та розпаду їхній країні.
у орков шабаш
Человек пишет "люблю Украину и свою семью". И тут же ему - хрясь в ответ, голосом Ляшко "чому російською пишеш, падлюка?" Так и победим.
Каждый день вата гибнет. Причём они в нас из арты танков и миномётов, а у наших только автоматы пулемёты.
Сюр какой то.
И сразу не надо порохоботам мне рассказывать про страшную военную тайну.