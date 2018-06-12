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 Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС

За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - сказано в сообщении.

В ООС также отметили, что на луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На донецком направлении - вблизи Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация и на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

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"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. С начала текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь в наших войсках нет",  сообщили в ООС.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070968
 
 
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Були відомості про загиблих, при чому писали, що тіла в сепарів.
І ще не відомо за яку дату це відео і чи не постановка.
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Ребята погибли в районе Песок 28 мая- посмотрите сводки ССО за 28-29мая- там тоже потерь нет.
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Знаю, що були, але в яких датах, не пам'ятаю.
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Одужання пораненим бійцям.
Смерть ворогам та розпаду їхній країні.
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Нашим раненым защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, лугандонодаунецким сепаротеррорюгам и расеянам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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"Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС" - Українська співачка Лобода отримала нову премію в РФ і зізналася в любові до популярного російського співака Діми Білана.
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Hellinka 🇺🇦

Человек пишет "люблю Украину и свою семью". И тут же ему - хрясь в ответ, голосом Ляшко "чому російською пишеш, падлюка?" Так и победим.
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Мне интересно, генштабу о погибших террористах лично Захар докладывает? Или они циферки из справочника Стеля берут.
Каждый день вата гибнет. Причём они в нас из арты танков и миномётов, а у наших только автоматы пулемёты.
Сюр какой то.
И сразу не надо порохоботам мне рассказывать про страшную военную тайну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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