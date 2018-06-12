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 Политика Украины
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Все про:Германия (3095) Франция (1947) Донбасс (16367) разминирование (219) нормандская четверка (488) Ле Дриан Жан-Ив (5) Маас (29)

 Франция и Германия готовы помочь в разминировании и защите гражданских объектов на востоке Украины, - глава МИД Ле Дриан

Власти Франции и Германии готовы оказать помощь в разминировании в зоне конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи "нормандской четверки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - заявил он.

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Кроме того, французский министр отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил он, подчеркнув, что в то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности и многих других объектов.

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Напомним, 11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, главам МИД "нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины: вывод тяжелых вооружений, военных, разминирование территорий. Также решались гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными, и пути к введению миротворцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3070967
 
 
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а че, норм идея.
нато вполне могло бы защитить фильтрационную станцию.
и потом использовать как модель
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