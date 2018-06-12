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Все про:Польша (4374) Евросоюз (11909) Северный поток (274)

 Польша призвала ускорить процесс изменения законодательства ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"

Польская сторона призвала министров ЕС ускорить работу над правилами, которые усложнят создание газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, на встрече министров по делам энергетики стран ЕС в Люксембурге Польша призвала ускорить работу над законодательством, которое осложнит создание газопровода "Северный поток-2".

Изменение правил Европейская комиссия предложила еще в ноябре прошлого года. Речь шла о том, чтобы все газопроводы, даже те, что пролегают по дну моря, охватило евросоюзное законодательство. Отсутствие четких положений в этом деле в прошлом было причиной различий в толковании правил ЕС и позволило сторонникам второй ветки Северного газопровода форсировать эту инвестицию.

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Прежние переговоры в деле обновления газовой директивы застряли на уровне экспертов с евросоюзных стран. Болгария, которая теперь руководит работой ЕС, тормозила работу и не выносила эту тему на уровень послов, чтобы после над ней могли работать министры. Поэтому Польша, заинтересованная в быстром просмотре правил, призвала сообщество к мобилизации, так как время играет здесь важную роль.

С 1 июля в ЕС полгода будет председательствовать Австрия, которая вместе с Германией выступает против изменений в газовой директиве. Если это дело отложить на следующий год, это означает риск, что изменений в директиве не удастся ввести перед окончанием строительства "Северного потока-2", который планируется на конец 2019 года.

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Законодательный процесс в ЕС сложный. Согласование общей позиции стран не закончит работы над изменениями в директиве. Ее итог зависит от результата переговоров представителей стран ЕС и Европарламента.

Как сообщил вице-министр по делам энергии Михал Куртика, призыв Польши ускорить работу над законодательством, которое осложнит создание "Северного потока-2", поддержали 10 стран, против были четыре: Австрия, Германия, Бельгия и Нидерланды.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2".

Для начала строительства "Северного потока‑2" осталось получить разрешения в Дании и РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070966
 
   
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Jeszcze Polska nie zginęła - Ще не вмерла Україна!
А рАзійською як? А ніяк!!! Нема таких "братів"!!! Пелена туману впала з очей, шори зірвані, кац не брат, а ворог! На віки вічні, рАзійський песець Амінь!!!
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в ЕС принимаются решения единогласно если одна из стран ес против решение не принимается, Австрия, Германия, Бельгия и Нидерланды заинтересованы в этом газопроводе... вот и всё решение.... мышиная возня.
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