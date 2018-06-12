 Мы должны сохранять давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным, - Климкин по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки" (обновлено)

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства Украины в Германии.

"Павел Климкин по итогам "нормандских" переговоров в Берлине: "Мы должны сохранять давление на РФ по всем без исключения политических заключенных", - привели цитату в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобождение украинских политзаключенных будет приоритетом на переговорах глав МИД нормандской четверки, - Порошенко встретился с семьями украинских пленников. ФОТОрепортаж

Как сообщает Интерфакс-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главам МИД "нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины.

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий. Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными", - отметил глава МИД ФРГ, выступая на пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".

Также читайте: Италия активизирует сотрудничество с Украиной в сфере гражданского разминирования, – Ирина Геращенко

При этом Маас выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ". "Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", - подчеркнул глава германского МИД.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу полезной, пишет ТАСС. "Мы сегодня обсуждали необходимость конкретных шагов по нормализации обстановки в сфере безопасности в Донбассе, - сказал он. - Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата" лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской - будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена".

Читайте: Уместно говорить о "втором издании" холодной войны, - Лавров обвинил Запад в попытке создать негативный образ России

По словам министра, в Петровском и Золотом такие действия были предприняты. "Однако с тех пор украинские вооруженные силы вернулись в эти так называемые серые зоны", - добавил Лавров.

"Что касается Луганска, - продолжил он. - Мы сегодня акцентировали внимание на требовании Украины, украинского правительства, начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня". Глава МИД РФ заявил, что в ходе встречи были представлены факты и свидетельства того, что мониторинговая миссия ОБСЕ "более 20 раз фиксировала семидневные и более периоды полного соблюдения режима прекращения огня". "Несмотря на это украинская сторона отказывается выполнять договоренности лидеров "нормандского формата" о разведении сил и средств", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Он откомментировал и готовящееся освобождение удерживаемых лиц: "Безусловно, здесь нужно проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега Вышинский был обвинен в государственной измене, и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях".

Читайте также: Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы", - Порошенко

Напомним, 11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.