 Четырех моряков украинского судна "ЯМК-0041" удерживают в пограничном управлении оккупированного Крыма, не предъявляя обвинения, - адвокат Семедляев

Об этом 11 июня Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никакого обвинения им не предъявлено. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Они содержатся там просто как заложники. С какой целью – неизвестно. Может, для обмена", - рассказал Семедляев.

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По его словам, он с другим адвокатом, Эмилем Курбединовым, подали ряд жалоб на действия российских силовиков, в частности о незаконном задержании моряков.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

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Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.