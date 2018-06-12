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Все про:G7 (231) G8 (56) Великобритания (1876) Россия (69582) Мэй Тереза (100)

 Чтобы претендовать на возвращение к формату G8, Кремль обязан прекратить вмешиваться в политику других стран, - Мэй

Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за круглый стол или нет, не стоит вести, пока она не изменит свое поведение.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте 11 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Была весомая причина тому, что G8 стала G7", - отметила она. Также Мэй напомнила, что Россия была исключена из формата за незаконную аннексию Крыма.

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"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за круглый стол или нет, не стоит вести до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение", - отреагировала Мэй отреагировала на просьбу парламентариев прокомментировать резонансное заявление президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть РФ в "Большую восьмерку".

Напомним, 8 июня Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Также читайте: На партнерство США и ЕС больше нельзя просто так полагаться, - Меркель об отказе Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

По итогам саммита страны G7 сумели согласовать совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.

Источник: https://censor.net.ua/n3070962
 
 
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Тю, налякали кацапів. У них там своє Г.))
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Весомой причины для включения g 8 не было.
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Это был жест доброй воли, поощрение, аванс который не оправдался.
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если Россия претендует то почему не может Северная Корея претендовать на вступление в G8? И почему нет Израиля в G8 или Австралии? Зачем эти дикари (Россия) в G8?
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А ведь действительно - чем ресурсная заправка заслужила участие в тусовке нормальных стран????? Гигантской неуклюже слепленной территорией? Тем что досталось много природных ресурсов на продажу? Или то что это Главный террорист на планете в данное время?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧтобы претендовать на возвращение к формату G8, Кремль обязан прекратить вмешиваться в политику других стран, - Мэй
 
 
 
 
 
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