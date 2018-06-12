 Чтобы претендовать на возвращение к формату G8, Кремль обязан прекратить вмешиваться в политику других стран, - Мэй

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте 11 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Была весомая причина тому, что G8 стала G7", - отметила она. Также Мэй напомнила, что Россия была исключена из формата за незаконную аннексию Крыма.

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"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за круглый стол или нет, не стоит вести до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение", - отреагировала Мэй отреагировала на просьбу парламентариев прокомментировать резонансное заявление президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть РФ в "Большую восьмерку".

Напомним, 8 июня Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

По итогам саммита страны G7 сумели согласовать совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.