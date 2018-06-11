 Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода

"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы АП.
Отметим, что проект TANAP предусматривает транспортировку газа азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Первоначальная пропускная способность трубопровода, по прогнозам, составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.
В Турцию газ попадет уже в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Стоимость проекта оценивается в 10-11 млрд долларов.
Я так думаю по Трансадриатическому газопроводу и из паРашки газ на Европу пойдет.
Ихтамнеты и сказки про технику в шахтах-патроны на деревьях - гсм из кранов в квартирах - не берем во внимание, это унылый агитпром для дебилов, которые гордятся дидом на палке за 300 фублев/шт.
Посмотрел на карту, так вот в районе Анкары они сходятся.
А дальше дело техники.
Ну это из разряда того, типа Украина не покупает Расейский газ.
А вам самому не смішно, що "поганий" російський газ для власних потреб і "гарний" азербайджанський на експорт будуть транспортувати по одній трубі?
етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!
спасает свой рейтинг бесполезным перерезанием всяких ленточек и открытием любых заведений
но людей на фабрику набирать не спешат. такой слепотрастовый ляп президенту-бизнесмену в преддверии выборов ни к чему. так божился продать рашен, что еще одну фабрику построил...
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