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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:газопровод (632) Турция (1964) Эрдоган (381)

 Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода

Президент Украины Петр Порошенко 12 июня совершит рабочий визит в Турецкую Республику и примет участие в церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP).

"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы АП.

Отметим, что проект TANAP предусматривает транспортировку газа азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Первоначальная пропускная способность трубопровода, по прогнозам, составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

В Турцию газ попадет уже в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Читайте также: РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов

Стоимость проекта оценивается в 10-11 млрд долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070960
 
   
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А потом не забыть принять участие в запуске СП-2.
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СП-2 бяка, а ТАНАП - мняка Хотя для Украины они одинаково вредны.
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Это ваш царек там будет в подтанцовке у Хуйла. Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 547
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Охотник за ленточками за очередным трофеем поедет.
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И пусть открывает. Это лишь значит, что в Украине развивается инфраструктура. Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 7872
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Надо смазать шестерни шоколадом, точно запрацюют.
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Україна запрацює...в Польщі, Чехії, Угорщині, Прибалтиці
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Следуюший этап опускания моральной планки Порошенко, это поездка Пети на открытие северного потока-2 по приглашению его хозяина пуйла.
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Ну открытие моста он прогулял. Или просто прав на Камаз нету.
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В РБ поголовно агенты Путина. И все из Ольгино. Не знали ?
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А на Южный поток тоже пригласят?
Я так думаю по Трансадриатическому газопроводу и из паРашки газ на Европу пойдет.
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Это типа не называть паРашкой торговых партнеров Пети?
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Как известно всем цивилизованным людям, кроме жителей рф, немытая недоимперия принесла вместе с русскими флагами на террриторию Украины войну.

Ихтамнеты и сказки про технику в шахтах-патроны на деревьях - гсм из кранов в квартирах - не берем во внимание, это унылый агитпром для дебилов, которые гордятся дидом на палке за 300 фублев/шт.
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Не передбачено у TANAP використовувати російський газ. Це є принциповою угодою акціонерів, так що не мрій.
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Обещать это не означает жениться.
Посмотрел на карту, так вот в районе Анкары они сходятся.
А дальше дело техники.
Ну это из разряда того, типа Украина не покупает Расейский газ.
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Но, кроме войны на территории чужой страны, в которой, кстати рф боится признаться, ибо получится, что «недострана» вертит нипадимую армию рыфы 4 года на неком органе из трех букв, рф на оккупированных территориях творит абсолютный пиз*ец в плане экологии. Честно, был бы жив Адольф, он бы к путину записался на курсы по фашизму.
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Це контролюється та є принциповим для Туреччини. Турецький потік для поставок газу в Туреччину по невигідним для росії цінам. Конкурента для себе турки створювати не будуть, бо росія їм історично ворожа країна.
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Сліпий сказав видно буде.
А вам самому не смішно, що "поганий" російський газ для власних потреб і "гарний" азербайджанський на експорт будуть транспортувати по одній трубі?
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Путин конечно же останется, но будет наместником у Си. Как Александр Ярославич "Невский" в Орде. Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 8250
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TANAP не передбачає приєднання до турецького потоку і газу з Азербайджану, а потім Туркменії достатньо для його заповнення. Російського газу недостатньо, тому росія закуповує газ в Туркменії, де він значно дешевше російського. Тому російського газу в тій трубі не буде.
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Зачем тупым американцам жопа мира типа пензы не знает никто из скрепных, но они чего-то уверены, что мечта любого американца покакать в деревянном туалете где-нибудь в захваченном морскими котиками борисоглебске.
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Мечта цивилизованных народов - уничтожить паРашку, а не захватить её. И вата это знает и боится, и правильно боится.

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За царька своего пуйла, переживают лишнехромосомные...
Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 5466
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TANAP робить турецький потік збитковим 😊 Далі по TANAP піде туркменський газ, а згодом після відміни санкцій піде іранський газ.
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Газопроводы в обход Хуйлостана выгодны Украине, потому что гарантируют реверсные поставки в том случае, если кремлядь начнет быковать и закрутит вентиль. Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 6073
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Так дошкольнику же ясно, что чем больше туркменского газа в Европе в обход Украины, тем лучше. Газпром опять же в заднице.
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Все, що знижує заробіток росії йде на користь Україні.
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Ну так ЧМ-2018 тоже снижает. Пора ехать открывать.
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Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела

етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!
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Любі газопроводи, хоч вони і з Марсу будуть газ постачати, приведуть до зменшення навантаження на нашу трубу - а це фінансові втрати. Єдине добре - що залежність від Росії ослабне, а конкуренція може призвести до падіння ціни на газ.
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Вангую - в сеть будут слиты фото пороха на чм по футболу ))))
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Ну если на открытие газопровода позвал, то тут точно 400 тысячами не отделался.
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Сам факт приглашения выглядит как насмешка (((!
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Для кацапів з їх турецьким потоком.
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Після повернення Криму Україні та виплат по репараціям.
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Ждем воя от роспропаганды о зараженной воде в ростове.
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порошенко у нас президент-открывачка.
спасает свой рейтинг бесполезным перерезанием всяких ленточек и открытием любых заведений
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кстати новый бисквитный комплекс рошена в Борисполе уже готов. уехала вся строительная техника, собрано все оборудование.
но людей на фабрику набирать не спешат. такой слепотрастовый ляп президенту-бизнесмену в преддверии выборов ни к чему. так божился продать рашен, что еще одну фабрику построил...
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Порошенко отпразднует открытие газопровода конкурента ГТС.
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Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 8213
Путин в образе голубя: мир сошел с ума
Голубь этот обосрал уже полмира...
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Президент Порошенко умеет находить новых друзей, для Украины.
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Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 8828

"А что это за краник сзади?" Сеть рассмешила "китайская" статуя Путина Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода - Цензор.НЕТ 6201
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Вітаю всіх росіян з днем незалежності росії від України!
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Кстати, из Калининграда поступило предложение о том, чтобы вернуть немцам Кёнигсберг, поскольку достался он грязным и разрушенным, а взамен взять себе аналогичный кусок земли с Мюнхеном или Дрезденом в середине.

На слове «Дрезден» Путин завис и говорят - звонил Меркель, та обещала подумать.
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стільки зустрічей, стількі документів підписано, стільки кредитів отримано, а економіці не допомогло, вся ця активність марна трата часу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода
 
 
 
 
 
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