 Эрдоган пригласил Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода

"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы АП.

Отметим, что проект TANAP предусматривает транспортировку газа азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

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Первоначальная пропускная способность трубопровода, по прогнозам, составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

В Турцию газ попадет уже в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

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Стоимость проекта оценивается в 10-11 млрд долларов.