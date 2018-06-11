 Пограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши

Об этом сообщила спикер Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимая во внимание период с 1 января по конец мая, наблюдаем снижение пограничного движения граждан Украины на 10%, сравнивая с аналогичным периодом в 2017 году. Несмотря на это, пограничное движение на границе с Украиной остается больше, чем на вместе взятых отрезках границ с Беларусью и Россией", - подчеркнула Голиас.

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Она сообщила, что на протяжении года (с 11 июня 2017 года) 28,7% всего пограничного движения с Польшей гражданами Украины осуществлено на основании безвизового режима.

В частности, на сухопутной, воздушной и морской границах Польши с 11 июня 2017 по 10 июня 2018 года граждан Украины на границе с Польшей проверено свыше 10 млн раз, в частности в рамках безвизового режима по биометрическому паспорту — свыше 2,8 млн раз. В целом, за этот период Пограничная служба РП отказала во въезде 39 тыс. 353 гражданам Украины.

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Напоминаем, безвизовый режим между Украиной и ЕС заработал с 11 июня 2017 года.