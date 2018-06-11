 Пограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши

Об этом сообщила спикер Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Принимая во внимание период с 1 января по конец мая, наблюдаем снижение пограничного движения граждан Украины на 10%, сравнивая с аналогичным периодом в 2017 году. Несмотря на это, пограничное движение на границе с Украиной остается больше, чем на вместе взятых отрезках границ с Беларусью и Россией", - подчеркнула Голиас.
Она сообщила, что на протяжении года (с 11 июня 2017 года) 28,7% всего пограничного движения с Польшей гражданами Украины осуществлено на основании безвизового режима.
В частности, на сухопутной, воздушной и морской границах Польши с 11 июня 2017 по 10 июня 2018 года граждан Украины на границе с Польшей проверено свыше 10 млн раз, в частности в рамках безвизового режима по биометрическому паспорту — свыше 2,8 млн раз. В целом, за этот период Пограничная служба РП отказала во въезде 39 тыс. 353 гражданам Украины.
Напоминаем, безвизовый режим между Украиной и ЕС заработал с 11 июня 2017 года.
Вот только он забыл указать, что этим безвизом воспользовались лишь 4% от всех граждан Украины, пересекающих границу с ЕС... Остальные 96% ездили в ЕС по старинке, по визам и со старыми паспортами. Это подтвердил сегодня и глава пограничной службы Украины.
так же воровской власти Порошенко, Гройсмана не нужны пенсионеры, дети, инвалиды, итд... что бы не платить им пенсии, пособия, итд...
Ворье, на полном серьёзе, не понимает зачем они должны платить пенсии, пособия людям, если они не работают на них... в силу старости, немощи.