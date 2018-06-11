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 Пограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши

С января по май этого года, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, наблюдается снижение интенсивности движения граждан Украины на украинско-польской границе на 10%.

Об этом сообщила спикер Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимая во внимание период с 1 января по конец мая, наблюдаем снижение пограничного движения граждан Украины на 10%, сравнивая с аналогичным периодом в 2017 году. Несмотря на это, пограничное движение на границе с Украиной остается больше, чем на вместе взятых отрезках границ с Беларусью и Россией", - подчеркнула Голиас.

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Она сообщила, что на протяжении года (с 11 июня 2017 года) 28,7% всего пограничного движения с Польшей гражданами Украины осуществлено на основании безвизового режима.

В частности, на сухопутной, воздушной и морской границах Польши с 11 июня 2017 по 10 июня 2018 года граждан Украины на границе с Польшей проверено свыше 10 млн раз, в частности в рамках безвизового режима по биометрическому паспорту — свыше 2,8 млн раз. В целом, за этот период Пограничная служба РП отказала во въезде 39 тыс. 353 гражданам Украины.

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Напоминаем, безвизовый режим между Украиной и ЕС заработал с 11 июня 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070959
 
 
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люди обживаются в Польше,в Украину стали реже ездить,скоро вообще перестанут
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Пограничное движение вообще не связано с безвизом. Это челноки.
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так і є.... те, що раніше вивозили 20 човників, зараз вивозить один на бусі.... 200-300$ митникам і вперед..... митники вже живуть по "новому"
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Вот Порошенко заявил в своём твиттере "зрадофилам" (так и написал он), что 555 тысяч украинцев уже воспользовались за год новыми биометрическими паспортами и безвизом с ЕС...
Вот только он забыл указать, что этим безвизом воспользовались лишь 4% от всех граждан Украины, пересекающих границу с ЕС... Остальные 96% ездили в ЕС по старинке, по визам и со старыми паспортами. Это подтвердил сегодня и глава пограничной службы Украины.
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Так свалили ВСЕ кто хотел ,а теперь валят уже те,кто не хочет ...
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Украина без украинцев - девиз вороской власти. Рошен уже ох..ел до такой степени, что ему не нужно большинства населения Украины, ему хватит и пару миллионов украинцев для своих фабрик, заводов олигархов и полиции, судей, чиновников, покуроров...остальные пусть мол уезжают работать куда хотят и не возвращаются.
так же воровской власти Порошенко, Гройсмана не нужны пенсионеры, дети, инвалиды, итд... что бы не платить им пенсии, пособия, итд...
Ворье, на полном серьёзе, не понимает зачем они должны платить пенсии, пособия людям, если они не работают на них... в силу старости, немощи.
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Если украинцы не смогли построить свою страну,то будут жить в других странах,это закон природы выживают самые сильные
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Найбідніші українці мешкають в Україні . За кордоном мешкають більш заможні українці . Тому народ массово валить з України , спочатку на заробітки , а там старається легалізуватись за всяку ціну і врятувати ще й дітей від ніщіти .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши
 
 
 
 
 
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