 Состояние удовлетворительное, свободный доступ адвокатов, трехразовое питание, претензий нет, - Москалькова, посетив украинских заключенных в оккупированном Крыму

В ответ на официальное обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой омбудсмен РФ 19 мая проверила условия содержания и оказание необходимой медицинской помощи украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт украинского омбудсмена.

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Как сообщает по результатам визита Татьяна Москалькова, состояние здоровья задержанных медицинские работники оценили как удовлетворительное. По ее словам, в ходе бесед с задержанными и на основе предоставленных администрацией СИЗО документов было установлено, что все вышеуказанные лица прошли медицинский осмотр и при необходимости были направлены в больницу для оказания квалификационной помощи.

"Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое оснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей, работники учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные лица в СИЗО обеспечены трехразовым питанием, а также им разрешено получать без ограничений посылки и передачи. Они ежедневно имеют прогулку продолжительностью не менее часа", - говорится в ответе омбудсмена РФ.

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Татьяна Москалькова отмечает, что препятствий для посещения задержанных адвокатами не установлено. Доступ защитников в СИЗО осуществляется в установленном порядке на общих основаниях.

"Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем, они высказали ряд просьб, которые, после моего обращения к руководству заведения, были удовлетворены", - отмечается в письме.

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Так, Зеври Абсеитову было разрешено использование медикаментов, переданных ему семьей. А просьба Владимира Балуха об обеспечении приватности имеющегося в камере санузла, по словам Татьяны Москальковой, была оперативно удовлетворена работниками учреждения.

Дополнительно в отношении Владимира Балуха омбудсмен РФ сообщила, что он содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., оборудованной в соответствии с установленными стандартами. В камере имеется телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с Владимиром Балухом в камере находится еще один человек.

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"Телесных повреждений, травм или признаков осуществления на него физического или психологического давления при доставлении Владимира Балуха в СИЗО или за период его содержания в учреждении, в том числе и после выезда в изолятор временного содержания, не обнаружено. Обращения, заявления или жалобы через администрацию СИЗО Владимиром Балухом не направлялись. Претензий к условиям содержания, жалоб на унижающее или жестокое обращение в ходе посещения мной осужденных он не высказал", - отмечает Татьяна Москалькова.

Также, по информации администрации учреждения, Владимира Балуха в 2018 году 5 раз посещали адвокаты Тарас Омельченко и Ольга Динзе.

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Кроме того, ранее в телефонном разговоре о состоянии здоровья Владимира Балуха омбудсмен РФ сообщала, что "в настоящее время это не полное голодание, а питание по специальной схеме".

Напомним, оккупанты задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

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19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. С этого дня Владимир Балух голодает. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Адвокат Ольга Динзе на пресс-конференции 6 июня в Киеве сообщила, что украинский активист Владимир Балух, который более 80 дней голодает в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов". Из-за этого в СИЗО его голодающим не считают.