 Крымские оккупанты продлили арест капитану захваченного украинского судна "ЯМК-0041" Новицкому, - адвокат Семедляев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 11 июня Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

"На сегодняшний день известно, что капитан этого судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", - сказал Семедляев.

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Как сообщалось, в отношении капитана судна возбуждено дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России".

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

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Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

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МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

Ранее украинские пограничники сообщили, что "русские начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

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