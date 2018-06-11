EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  732  37
Материалы по теме:
Все про:корабль (949) Крым (20153)

 Крымские оккупанты продлили арест капитану захваченного украинского судна "ЯМК-0041" Новицкому, - адвокат Семедляев

Суд в оккупированном Россией Крыму 8 июня продлил арест капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 11 июня Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

"На сегодняшний день известно, что капитан этого судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", - сказал Семедляев.

Также смотрите: Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Как сообщалось, в отношении капитана судна возбуждено дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России".

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Также читайте: Обмен экипажами задержанных судов "ЯМК-0041" и "Норд" невозможен, потому что и те, и другие являются гражданами Украины, - Госпогранслужба

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

Также читайте: Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно захваченное РФ возле оккупированного Крыма и его экипаж, - заявление МИД

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

Ранее украинские пограничники сообщили, что "русские начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

Также читайте: Эскалация конфликта в Черном море между Россией и Украиной неизбежна, - Бабин

Источник: https://censor.net.ua/n3070956
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
60% раши - это Китай , остальное Украина , Скандинавия и Кавказ
 показать весь комментарий
 
 
Смешно.Чем это Украине поможет сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Украина изначально была в проигрышном положении по этому вопросу!
Совсем не понятно кто и зачем это развязал и кому надо было задерживать крымских рыбаков, на что рассчитывали что кацапы уберутся из Крыма после такого примитивного наезда?!
 показать весь комментарий
 
 
нет, как всегда рассчитывали, что проканает - А нас за що ?!
 показать весь комментарий
 
скорее всего это спланированная провокация и тот кто отдал этот приказ должен остаться без должности и это как минимум!
 показать весь комментарий
 
сколько там некотлов было - кто нибудь ответил ?
сколько воинских складов инопланетяне сожгли ?
неа, вроде даже награды вручали
 показать весь комментарий
 
"Котел" - это полное окружение противника с дальнейшим разгромом или сдачей в плен.
То что Украинци поверили в начале войны "братушкам", что они их пропустят по какому то "зеленому коридору", "котлом" даже не пахнет. Это обычная хенеральская тупость. Все кто пошел на прорыв вышли без потерь! Потери были только там кто поверил "братушкам"!
 показать весь комментарий
 
Бедных несчастных крымских рыбаков первые задержали которые ни в чём не виноваты... Меньше паситесь на ватных сайтах .
 показать весь комментарий
 
Пакостить по мелкому это как то совсем мерзко! Вот если бы отобрали вышки "бойко" то тогда - ДА! Супер!
 показать весь комментарий
 
Вот и оценка нашему МИДу 0 без палочки.
 показать весь комментарий
 
Это "всепропало-2" не мешай человеку "всепропадать"!
 показать весь комментарий
 
 
Путин и кадык
11th Июнь 2018 anti-colorados

Але! Порошенко ушел?
За последнее время мы имели возможность наслушаться страшных историй в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами. Джавелины уже по ним стреляли, Абрамсы катаются просто табунами, «Блэквотерс» и «Грейстоун» с темнокожими наемниками просто не выводятся из Авдеевки и они же составляют основной контингент снайперов, которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ, их смущают возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто недолюбливают. И то сказать, когда одвухсотившегося товарища можно легко узнать и отправить на Московию в более или менее приличном виде - одно дело, но когда отработал снайпер, приходится отправлять «всадника без головы», да еще надо и догадаться, кто этот счастливчик, кому выпал досрочный дембель. В общем, действует простое правило, чем больше что-то не нравится противнику, тем больше уверенности в правильности собственных действий. ВО время войны противник должен принимать максимально горизонтальное положение, в деревянном макинтоше и у него непременно должны быть белые тапки, а оркестр - дело вкуса. Посему, такая зависимость естественна.

Поскольку РФ уже пятый год сменила статус, относительно Украины, из потенциального противника на агрессора и оккупанта, то указанное выше правило в полной мере относится к РФ вообще, к ее холуям и в первую очередь - к Путину. Совсем недавно этот маломерный шкет заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как, только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина - воплощение зла. Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том, что лучшей рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали некоторые коллеги и мы не станем развивать именно эту мысль. Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек, в его кресле, никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть на все, кроме Пороха, который и «поссорил два братских народа». Но ведь у нас память же не совсем отшибло? Мы же помним, как именно Путин «дружил» с Украиной до вступления Порошенко в должность президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась оккупация Донбасса и полным ходом шла подготовительная фаза операций по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение в донецком аэропорту тоже произошло без Пороха и зная все это, Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана, как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная к параллельному пространству. Ему, наверное, не докладывают о том, что несколько миллионов украинцев не просто хотели бы вырвать ему кадык самостоятельно, но даже заплатили бы денег за такую возможность. Владимир Владимирович был бы удивлен, если бы кому-то пришло в голову разыграть на аукционе право сделать это собственными руками. Граждане Украины быстро создали бы фонды, в которые понеслись средства, чтобы победил именно их человек, и в отправке плешивого карлика в преисподнюю была бы личная лепта каждого. Мало того, люди вставляли бы чеки с надписью «на кадык Путина» в рамки и показывали бы его своим детям и внукам.

Но это - с одной стороны. Путин, сам того не желая, сделал нам еще одну услугу. Вот этот его текст, насчет «дружбы» и «без Пороха», в исполнении любых украинских персонажей, указывает на то, с чьих рук они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька, а выстроенная в несколько этапов схема, но тем не менее, конечного заказчика текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто.

Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла информация о фактическом заказчике «Брекзит». Примерно те же процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись за российскую дрянь, осевшую там и начавшую давать метастазы «русского мира» прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше носителей лишней хромосомы выкидывается из Польше, тем спокойнее становится обстановка.

Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную завку по поводу Пороха и она стала неким камертоном, по которому легко находить созвучие у нашей дряни. Она теперь вошла в резонанс со своим патроном и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал для известного якутского скульптора😀
 показать весь комментарий
 
 
Ну не знаю. Петр Алексеевич, конечно, много крови (или что у него там по венам течет) у ввп выпил. Но для запоребрика Петр Алексеевич явно не самый плохой вариант. Ведь, будь выборы сейчас, к власти у нас мог бы прийти более радикальный и непримиримый през, вроде Кровавого Пастора.
 показать весь комментарий
 
Вполне возможно, что Путлер это для нас с вами рекламу своему торговому партнеру устроил.
Помнится, с Ющем Путлер вообще разговаривать не желал без какой-либо войны, а с Порошенко по телефону общается.
 показать весь комментарий
 
 
+100
Что бы ни говорили про пасечника, а ввп его реально боялся.
 показать весь комментарий
 
Набивают цену. А вот экипаж НОРДа гуляет (точнее, в запоребриковском посольстве или консульстве прячется), двое сбежали. Надо еще пару-тройку отловить, и сразу в СИЗО..
 показать весь комментарий
 
 
В этом соревновании у кацапни шансов наловить сильно больше. У них пролив.
 показать весь комментарий
 
К сожалению, да. Но огрызаться все равно надо. Не мы это начали.
 показать весь комментарий
 
Шавка отличается от хомосапиенса тем что огрызается не думая! В результате получает носаком в пятак и летит к ближайшему забору!
Эта провокация уже стояла Украине три захваченных корабля! В таком духе огрызаний к концу года не будет ни одного судна!
 показать весь комментарий
 
Зачем же тогда посылать свои корабли в 100%-ю ловушку?
 показать весь комментарий
 
Зачем же тогда писать если вы не знаете сути проблемы? Еще раз, лично вам, это крымское судно
 показать весь комментарий
 
С НОРДом вообще не понятно за что их задержали. Если они граждане Украины и Украина считает Крым своей территорией то получается что задержали граждан Украины которые ловили рыбу в Украине)))
Каким то маразмом попахивает!
 показать весь комментарий
 
Нет никакого маразма. Есть оккупированная территория, на которой все морские порты и аэропорт закрыты. Судно, зашедшее сейчас в крымский порт, нарушает законодательство Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Так они не заходили, они на своей лодке ловили рыбу.
Тут тогда вообще сплошной маразм. Вам ничего делать нельзя, мы все закрыли, прошло четыре года мы вас может быть освободим, а может и нет... как получится...
а чисто с человеческой точки зрения как быть простым людям, как им жить? Если бы задержали лодку с кацапскими рыбаками и лодка с регистрацией в Сочи... ну тут понятно, все закрыто и ловить нельзя..., а так я же пишу что получается задержали граждан Украины на украинской лодке на территории Украины, которым ничего нельзя... хз короче.
 показать весь комментарий
 
ну почему же маразм
ща кто-нить даже диагноз поставит - пусть мол знают, что такое руцький мир
 показать весь комментарий
 
Ну еще украинским рыбакам по заднице надавать. Пусть знают что такое руцький мир, и в море не выходят.
 показать весь комментарий
 
Это судно заходило в крымский порт (не помню - в какой именно, но это неважно). А насчет простых людей - пусть переселяются на материковую Украину.
 показать весь комментарий
 
Это судно крымской приписки! Ясно что заходило если оно там "жило" и продолжает "жить"!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрымские оккупанты продлили арест капитану захваченного украинского судна "ЯМК-0041" Новицкому, - адвокат Семедляев
 
 
 
 
 
 вверх