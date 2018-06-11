 Крымские оккупанты продлили арест капитану захваченного украинского судна "ЯМК-0041" Новицкому, - адвокат Семедляев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 11 июня Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.
"На сегодняшний день известно, что капитан этого судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", - сказал Семедляев.
Как сообщалось, в отношении капитана судна возбуждено дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России".
4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.
Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".
Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.
МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".
Ранее украинские пограничники сообщили, что "русские начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.
Совсем не понятно кто и зачем это развязал и кому надо было задерживать крымских рыбаков, на что рассчитывали что кацапы уберутся из Крыма после такого примитивного наезда?!
сколько воинских складов инопланетяне сожгли ?
неа, вроде даже награды вручали
То что Украинци поверили в начале войны "братушкам", что они их пропустят по какому то "зеленому коридору", "котлом" даже не пахнет. Это обычная хенеральская тупость. Все кто пошел на прорыв вышли без потерь! Потери были только там кто поверил "братушкам"!
11th Июнь 2018 anti-colorados
Але! Порошенко ушел?
За последнее время мы имели возможность наслушаться страшных историй в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами. Джавелины уже по ним стреляли, Абрамсы катаются просто табунами, «Блэквотерс» и «Грейстоун» с темнокожими наемниками просто не выводятся из Авдеевки и они же составляют основной контингент снайперов, которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ, их смущают возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто недолюбливают. И то сказать, когда одвухсотившегося товарища можно легко узнать и отправить на Московию в более или менее приличном виде - одно дело, но когда отработал снайпер, приходится отправлять «всадника без головы», да еще надо и догадаться, кто этот счастливчик, кому выпал досрочный дембель. В общем, действует простое правило, чем больше что-то не нравится противнику, тем больше уверенности в правильности собственных действий. ВО время войны противник должен принимать максимально горизонтальное положение, в деревянном макинтоше и у него непременно должны быть белые тапки, а оркестр - дело вкуса. Посему, такая зависимость естественна.
Поскольку РФ уже пятый год сменила статус, относительно Украины, из потенциального противника на агрессора и оккупанта, то указанное выше правило в полной мере относится к РФ вообще, к ее холуям и в первую очередь - к Путину. Совсем недавно этот маломерный шкет заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как, только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина - воплощение зла. Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том, что лучшей рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали некоторые коллеги и мы не станем развивать именно эту мысль. Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек, в его кресле, никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть на все, кроме Пороха, который и «поссорил два братских народа». Но ведь у нас память же не совсем отшибло? Мы же помним, как именно Путин «дружил» с Украиной до вступления Порошенко в должность президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась оккупация Донбасса и полным ходом шла подготовительная фаза операций по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение в донецком аэропорту тоже произошло без Пороха и зная все это, Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана, как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная к параллельному пространству. Ему, наверное, не докладывают о том, что несколько миллионов украинцев не просто хотели бы вырвать ему кадык самостоятельно, но даже заплатили бы денег за такую возможность. Владимир Владимирович был бы удивлен, если бы кому-то пришло в голову разыграть на аукционе право сделать это собственными руками. Граждане Украины быстро создали бы фонды, в которые понеслись средства, чтобы победил именно их человек, и в отправке плешивого карлика в преисподнюю была бы личная лепта каждого. Мало того, люди вставляли бы чеки с надписью «на кадык Путина» в рамки и показывали бы его своим детям и внукам.
Но это - с одной стороны. Путин, сам того не желая, сделал нам еще одну услугу. Вот этот его текст, насчет «дружбы» и «без Пороха», в исполнении любых украинских персонажей, указывает на то, с чьих рук они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька, а выстроенная в несколько этапов схема, но тем не менее, конечного заказчика текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто.
Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла информация о фактическом заказчике «Брекзит». Примерно те же процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись за российскую дрянь, осевшую там и начавшую давать метастазы «русского мира» прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше носителей лишней хромосомы выкидывается из Польше, тем спокойнее становится обстановка.
Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную завку по поводу Пороха и она стала неким камертоном, по которому легко находить созвучие у нашей дряни. Она теперь вошла в резонанс со своим патроном и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал для известного якутского скульптора😀
Помнится, с Ющем Путлер вообще разговаривать не желал без какой-либо войны, а с Порошенко по телефону общается.
Что бы ни говорили про пасечника, а ввп его реально боялся.
Эта провокация уже стояла Украине три захваченных корабля! В таком духе огрызаний к концу года не будет ни одного судна!
Каким то маразмом попахивает!
Тут тогда вообще сплошной маразм. Вам ничего делать нельзя, мы все закрыли, прошло четыре года мы вас может быть освободим, а может и нет... как получится...
а чисто с человеческой точки зрения как быть простым людям, как им жить? Если бы задержали лодку с кацапскими рыбаками и лодка с регистрацией в Сочи... ну тут понятно, все закрыто и ловить нельзя..., а так я же пишу что получается задержали граждан Украины на украинской лодке на территории Украины, которым ничего нельзя... хз короче.
ща кто-нить даже диагноз поставит - пусть мол знают, что такое руцький мир