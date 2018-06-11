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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (607) США (13795) политзаключенные (793) Сенцов (530)

 Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым

Украинский конгрессный комитет Америки проводит 13 июня голодный протест в знак солидарности с политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым.

Об этом говорится на facebook-странице Комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский конгрессный комитет Америки призывает украинские-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневной голодовке в среду, 13 июня, накануне Чемпионата мира по футболу в России", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Комитет также 1 июня отправил письмо президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса, обращая внимание на Сенцова и украинских политических заключенных.

Отметим, что Комитет - беспартийная некоммерческая организация, которая представляет 1,5 миллиона членов украинской общины Соединенных Штатов. Комитет входит во Всемирный конгресс украинцев.

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Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым 01

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3070954
 
   
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я так думаю, следующий шаг толерастов, что бы Хуйло поняло, пытать, а потом перестрелять друг друга!.... Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым - Цензор.НЕТ 9856
БРАВО! ТАК ДЕРЖАТЬ! Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым - Цензор.НЕТ 2757
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Щоб тільки ця акція з одноденним голодуванням не була схожа на посміховисько.
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Я каждый день его тоже так же поддерживаю поддерживаю:
голодаю по 4 часа 3 раза на день+всю ночь.
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Чим більше галасу навколо цього, тим більше нагадує мені Савченко.
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всех освобождать.... как они дальше пользуются своей свободой - на их совести....
вот только, я думаю, мир так и будет толерастично протестовать, пока людей не замордуют...
если бы родные нашей власти (да и не только нашей) были в плену - дело двигалось бы быстрее....
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А можно считать тех, кто голодает в поддержку Сенцову сильными и хорошими людьми, а тех кто не голодает слабыми и плохими?
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Для американцев однодневная голодовка уже много .Но если продержатся часа четыре то уже не плохо .
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Спасибо украинской диаспоре за поддержку Сенцова.
Ну а жирные коты типа Розенко делают вид, что руцький беспредел в отношении граждан Украины их не касается?
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Украинские диаспоры достаточно мощные во многих странах. И похоже, что украинская власть их боится.
Хремль надсаживает своих агентов на Западе и вкладывает в это большие деньги.
Украинские диаспоры созданы давно прогрессивными людьми , но украинской власти наверно не приходит в голову ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ .
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