 Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым

Об этом говорится на facebook-странице Комитета, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский конгрессный комитет Америки призывает украинские-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневной голодовке в среду, 13 июня, накануне Чемпионата мира по футболу в России", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Комитет также 1 июня отправил письмо президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса, обращая внимание на Сенцова и украинских политических заключенных.
Отметим, что Комитет - беспартийная некоммерческая организация, которая представляет 1,5 миллиона членов украинской общины Соединенных Штатов. Комитет входит во Всемирный конгресс украинцев.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
БРАВО! ТАК ДЕРЖАТЬ!
голодаю по 4 часа 3 раза на день+всю ночь.
вот только, я думаю, мир так и будет толерастично протестовать, пока людей не замордуют...
если бы родные нашей власти (да и не только нашей) были в плену - дело двигалось бы быстрее....
Ну а жирные коты типа Розенко делают вид, что руцький беспредел в отношении граждан Украины их не касается?
Хремль надсаживает своих агентов на Западе и вкладывает в это большие деньги.
Украинские диаспоры созданы давно прогрессивными людьми , но украинской власти наверно не приходит в голову ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ .