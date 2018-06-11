 Украинская община в США инициировала однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым

Об этом говорится на facebook-странице Комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский конгрессный комитет Америки призывает украинские-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневной голодовке в среду, 13 июня, накануне Чемпионата мира по футболу в России", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова. ВИДЕО

Отмечается, что Комитет также 1 июня отправил письмо президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса, обращая внимание на Сенцова и украинских политических заключенных.

Отметим, что Комитет - беспартийная некоммерческая организация, которая представляет 1,5 миллиона членов украинской общины Соединенных Штатов. Комитет входит во Всемирный конгресс украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сестра Сенцова опровергла информацию о том, что просила Путина освободить режиссера

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.