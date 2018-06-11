 Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Парубий написал в твиттере.
Он отметил: "Во время встречи с Председателем Национального собрания Франции Франсуа де Руже призвал французский бизнес отказаться от участия в сомнительном проекте по строительству Северного потока-2. Вместо этого пригласил французский бизнес приходить на украинский рынок".
ВІВТОРОК, 3 КВІТНЯ 2018, 20:00https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/3/635659/
Сергей Климовский
Два настойчивых заявления Трампа о желании вернуть РФ в G-8 - это последнее американское предупреждение организованной преступной группировке из Кремля. Трамп машет перед их носом огромной и сочной «морковкой» - возврат в G-8 - это автоматическая отмена санкций и прочее, но «по умолчанию» это означает и вывод оккупационных войск РФ из Украины, Грузии, Молдовы, выплату компенсаций за оккупацию, прекращение Кремлем кибератак и информационных войн, терактов и т.д.
Трамп делает предложение кремлёвской ОПГ - давайте встретимся и договоримся об условиях мира, - не случайно, что заявлениям Трампа предшествовала «утечка» из Госдепа в The Wall Street Journal информации о подготовке встречи Трампа с Путиным. В Кремле сразу стали отрицать её подготовку и заявлять: это инициатива Вашингтона, мы ничего для организации встречи пока не делаем. Этот ход Госдепа застал их врасплох, но вскоре МИД РФ заговорил: да, было бы неплохо её организовать, тем более что мистер Трамп обещал её ещё полтора года назад.
Аналогична и реакция на заявления Трампа: сначала Лавров 9 июня пробурчал, что РФ никогда не просилась назад в G-8 и вообще всем довольна, но 10 июня актер, играющий роль Путина, находясь в китайском городе Циндао на встрече ШОС, заявил, что готов принять саммит G-8 в Москве, и что, по его мнению, РФ никогда и не покидала G-8. У Кремля, как обычно, очень специфическое видение истории, даже совсем недавней, но там правильно поняли - это последнее американское предупреждение и то самое предложение, от которого отказаться будет себе дороже.
Последнее, так как его делает «подследственный» Трамп, обвиняемый в связях с кремлёвской ОПГ. Несмотря на это, Трамп его делает настойчиво и публично, что означает - повторения не будет. Если и будет, то очень нескоро, и не от Трампа. Так что надо принимать, иначе «гибридная война» коалиции против российского империализма войдет в высокую фазу, и что случится в ней с кремлевским «гибридным режимом» - как любит называть его политолог Екатерина Шульман, не знает даже Аллах, который даёт деньги Кадырову на карманные расходы.
О деньгах Кремлю тоже прозрачно намекнули, поместив 9 июня в мировые СМИ информацию о стартовой сумме компенсации Украине за оккупацию Россией Крыма и части Донбасса. Эта информация Eurasia Center Atlantic Council, старший научный сотрудник которого Андрес Аслунд подсчитал, что РФ должна выплатить Украине около 100 млрд. долларов за ущерб, нанесенный оккупацией, и это только государству, без учёта ущерба, нанесенного частным лицам - гражданам Украины. Цена Крымского моста - около $ 5 млрд., недостроенного «Северного потока - 2» около $ 10 млрд. и Украина может принять их на свой баланс в счёт погашения выплаты Россией компенсации за оккупацию.
Беженцам из Крыма и Донбасса, Сенцову, Балуху и другим заложникам Кремля компенсация должна быть выплачена РФ отдельно, подобно тому, как ФРГ и Австрия выплачивали компенсацию лицам, угнанным на работы в Третий Рейх
Таков в общих чертах круг вопросов, касающихся Украины, по которым Трампу в Вене предстоит договариваться с Путиным как лицом кремлёвской ОПГ, если такая встреча всё-таки состоится. Если не состоится и не договорятся, то Трамп уже предусмотрительно назвал Обаму чмом, которое сдало Крым. Теперь Демпартия США будет вынуждена доказывать, что Обама - не чмо, как писали русские, а только излишне политкорректный, осторожный, толерантный и ещё какой-то политик, что он хотел всем добра и наивно верил: россияне - это в своём большинстве тоже люди, а не биороботы и дикие обезьяны, застрявшие на начальной фазе эволюции и т.п. Тем самым они дадут Трампу карт-бланш на исправление ошибки Обамы. Тому самому Дональду Трампу, который на выборах обещал «осушить вашингтонское болото бюрократии», и который заодно сможет осушить ещё и кремлёвское болото, а также попутно провести «мелиорацию» всей России. Это то, чего ей именно так не хватает.
Можно долго иронизировать на тему, что россияне в 2016 г. правильно выбрали своим президентом Трампа, и возможно, он им таки когда-нибудь будет, но пока стоим перед фактом: Трамп сделал Кремлю последнее американское предупреждение. Так как в Кремле уже четвёртый год мечтают о такой встрече и видят её в форме «Ялты-2» как новый раздел мира, то высока вероятность, что она состоится.
а за электростанции - а почему вы их ещё не запустили...?)
а про мост что скажешь, "фуры" летают у вас кацапов - как вы их научили так...?
Это обычное изменение геометрии детали при нагреве в процессе механической обработки, а потом при ее остывании до температуры окружающего воздуха.
Эффект наиболее проявляется в осенесимметричных деталях- их как говориться «ведет».
Факт в том - что запрет на вьезд фур обьявили ещё до того как построили мост.
ищи сам - кацапам не подаём...)
Доступні вживані авто з Європи нам забороняють, і ще мають совість розказувати про несправделивість. Та як мінімум, «бляхарі» в час війни відкрито з ворогом не торгують!
P.S. А як вам ціна у 353 тисячі гривень? І чи відповідає вона «Євро-5» в реальності, а не на папері
Делов то на две минуты .
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
А то толерантность уже на исходе ....
французы ! откажитесь от СП2 и дрюжите со снашей шакала
да=рыгаловскай опэгой !
ведь "У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни ..."
(11.06.18 16:23) https://censor.net.ua/news/3070878/
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фуле, полбуюдию с медсправкой из дурки любую херню лепетать позволено
Держи карман шире.
Хух...почули... Зупинились...