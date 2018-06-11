 Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Парубий написал в твиттере.

Он отметил: "Во время встречи с Председателем Национального собрания Франции Франсуа де Руже призвал французский бизнес отказаться от участия в сомнительном проекте по строительству Северного потока-2. Вместо этого пригласил французский бизнес приходить на украинский рынок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий