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Все про:Парубий (1657) Франция (1947) Северный поток (274)

 Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во врем своего визита во Францию призвал местный бизнес не участвовать в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Парубий написал в твиттере.

Он отметил: "Во время встречи с Председателем Национального собрания Франции Франсуа де Руже призвал французский бизнес отказаться от участия в сомнительном проекте по строительству Северного потока-2. Вместо этого  пригласил французский бизнес приходить на украинский рынок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3070952
 
   
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а французи, у відповідь, закликали нас зменшити товарооборот з педерацією Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока" - Цензор.НЕТ 4875
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Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за 4 роки
ВІВТОРОК, 3 КВІТНЯ 2018, 20:00https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/3/635659/
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Пчелы против меда. О чем он думает? Лишь бы воздух сотрясать...
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Последнее американское предупреждение Кремлю

Сергей Климовский

Два настойчивых заявления Трампа о желании вернуть РФ в G-8 - это последнее американское предупреждение организованной преступной группировке из Кремля. Трамп машет перед их носом огромной и сочной «морковкой» - возврат в G-8 - это автоматическая отмена санкций и прочее, но «по умолчанию» это означает и вывод оккупационных войск РФ из Украины, Грузии, Молдовы, выплату компенсаций за оккупацию, прекращение Кремлем кибератак и информационных войн, терактов и т.д.

Трамп делает предложение кремлёвской ОПГ - давайте встретимся и договоримся об условиях мира, - не случайно, что заявлениям Трампа предшествовала «утечка» из Госдепа в The Wall Street Journal информации о подготовке встречи Трампа с Путиным. В Кремле сразу стали отрицать её подготовку и заявлять: это инициатива Вашингтона, мы ничего для организации встречи пока не делаем. Этот ход Госдепа застал их врасплох, но вскоре МИД РФ заговорил: да, было бы неплохо её организовать, тем более что мистер Трамп обещал её ещё полтора года назад.

Аналогична и реакция на заявления Трампа: сначала Лавров 9 июня пробурчал, что РФ никогда не просилась назад в G-8 и вообще всем довольна, но 10 июня актер, играющий роль Путина, находясь в китайском городе Циндао на встрече ШОС, заявил, что готов принять саммит G-8 в Москве, и что, по его мнению, РФ никогда и не покидала G-8. У Кремля, как обычно, очень специфическое видение истории, даже совсем недавней, но там правильно поняли - это последнее американское предупреждение и то самое предложение, от которого отказаться будет себе дороже.

Последнее, так как его делает «подследственный» Трамп, обвиняемый в связях с кремлёвской ОПГ. Несмотря на это, Трамп его делает настойчиво и публично, что означает - повторения не будет. Если и будет, то очень нескоро, и не от Трампа. Так что надо принимать, иначе «гибридная война» коалиции против российского империализма войдет в высокую фазу, и что случится в ней с кремлевским «гибридным режимом» - как любит называть его политолог Екатерина Шульман, не знает даже Аллах, который даёт деньги Кадырову на карманные расходы.

О деньгах Кремлю тоже прозрачно намекнули, поместив 9 июня в мировые СМИ информацию о стартовой сумме компенсации Украине за оккупацию Россией Крыма и части Донбасса. Эта информация Eurasia Center Atlantic Council, старший научный сотрудник которого Андрес Аслунд подсчитал, что РФ должна выплатить Украине около 100 млрд. долларов за ущерб, нанесенный оккупацией, и это только государству, без учёта ущерба, нанесенного частным лицам - гражданам Украины. Цена Крымского моста - около $ 5 млрд., недостроенного «Северного потока - 2» около $ 10 млрд. и Украина может принять их на свой баланс в счёт погашения выплаты Россией компенсации за оккупацию.

Беженцам из Крыма и Донбасса, Сенцову, Балуху и другим заложникам Кремля компенсация должна быть выплачена РФ отдельно, подобно тому, как ФРГ и Австрия выплачивали компенсацию лицам, угнанным на работы в Третий Рейх

Таков в общих чертах круг вопросов, касающихся Украины, по которым Трампу в Вене предстоит договариваться с Путиным как лицом кремлёвской ОПГ, если такая встреча всё-таки состоится. Если не состоится и не договорятся, то Трамп уже предусмотрительно назвал Обаму чмом, которое сдало Крым. Теперь Демпартия США будет вынуждена доказывать, что Обама - не чмо, как писали русские, а только излишне политкорректный, осторожный, толерантный и ещё какой-то политик, что он хотел всем добра и наивно верил: россияне - это в своём большинстве тоже люди, а не биороботы и дикие обезьяны, застрявшие на начальной фазе эволюции и т.п. Тем самым они дадут Трампу карт-бланш на исправление ошибки Обамы. Тому самому Дональду Трампу, который на выборах обещал «осушить вашингтонское болото бюрократии», и который заодно сможет осушить ещё и кремлёвское болото, а также попутно провести «мелиорацию» всей России. Это то, чего ей именно так не хватает.

Можно долго иронизировать на тему, что россияне в 2016 г. правильно выбрали своим президентом Трампа, и возможно, он им таки когда-нибудь будет, но пока стоим перед фактом: Трамп сделал Кремлю последнее американское предупреждение. Так как в Кремле уже четвёртый год мечтают о такой встрече и видят её в форме «Ялты-2» как новый раздел мира, то высока вероятность, что она состоится.
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"Фрєзєровщік" - йди прогуляйся, у відомому тобі напрямку.. Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока" - Цензор.НЕТ 7773
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Здається, Росія чхати хотіла на трамповську морквину, зокрема по діям росіян в Донбасі цього не скажеш -гатять кожен день. Та й ваша інформація про те, що Трампу пропонується провести саміт G-8 в Росії , схоже на те: мов приїжджайте, якщо вам не лінь, а там буде видно.... У Трампа скоріш інша завдання - не допустити зближення Росії і Китаю, бо якщо останні вийдуть з доларової зони і перейдуть на євро чи юань, каюк присниться США. От Трамп і витанцьовує з "кнутом и пряником", розуміючи що США самі находяться на сковорідці. А у нас вся надія повинна бути на нас самих, допомога-допомогою, але свою силу потрібно мати.
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..ляді, - а коли ВЕЗ "Крим" законодавчо скасуєте та дроти знімете з опор ЛЕП, котрі йдуть на Крим?
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Скоро уже. Надо ж дать кацапью разобраться в турбинах Сименс. Мы ж не звери.
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а вы рукожопы до сих пор не разобрались Во-Во...?)
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Во-Во мы уже видели как машины по вашему мосту ездят - а то ещё только ветерок задувал...)))
а за электростанции - а почему вы их ещё не запустили...?)
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Так не разобрались ещё видимо. Хотя Малышенко вроде писал, что разобрались, но трубу газовую никак не подтянут. Честно не особо слежу, вроде обещали до осени запустить. Думаю Цензор нас известит.
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вот тогда и писать про это будешь Во-Во...)
а про мост что скажешь, "фуры" летают у вас кацапов - как вы их научили так...?
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А что проезд фур закрыт (до октября кажется) - ещё до открытия предупреждали. Официального обоснования на глаза не попадалось, но слышал что то типа того что конструкциям моста определённое время нужно не допускать сильных нагрузок (цемент там у них не высох, или осадка грунтов не закончилась - не знаю). Если бы не спешили - открыли бы после истечения этого срока, а так просто ограничили вес машин.
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Дурік - цемент не висихає.. Там зовсім інша хімія, "фрезєровщік" сашік..
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он думает это половая тряпка - повесил на солнышко, и она высохла...)
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Приблизно так , як вони сушать "каровьи лепешки для всерассийских саревнаваний", юродиві..
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рекристаллизация?
Это обычное изменение геометрии детали при нагреве в процессе механической обработки, а потом при ее остывании до температуры окружающего воздуха.
Эффект наиболее проявляется в осенесимметричных деталях- их как говориться «ведет».
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Ну так я в строительстве и не разбираюсь.
Факт в том - что запрет на вьезд фур обьявили ещё до того как построили мост.
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А в чому "разбирается" старий кацапський троль?
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"Уву цчит нас камуниздичческая партия, при нагоевании тела расширяются" (С). Ось приблизно це вони вчили.
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ты иди фрезеруй фрезеровщик - читай скобки кацап, и ищи видео как машинки едут по ветерку...)
ищи сам - кацапам не подаём...)
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Обещано в диапазоне "конец июня - конец лета"...
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В Крысм электроэнергия давно не поставляется. Я забегу наперед и отвечу на твой следующий вопрос: фабрика в Липецке не функционирует. Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока" - Цензор.НЕТ 5584
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Сейчас придёт Вавелесбург и объяснит Вам в чём Вы не правы.
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У них все в конечном счете сводится к фабрике в Липецке. Это источник всех зол для зрадофилов. Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4083
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Да. Я сомневался, но после того как за дело взялся Парубий все сомнения отпали.
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Ну раз Парубий призвал то конечно ,куда же теперь французам деться ... Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока" - Цензор.НЕТ 9216
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Будуть чи не будуть санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві ПП2 побачимо з часом. Поки бачимо безкарність для європейських компаній,що поставляли обладнання для кримського мосту та інших компаній типу Сіменс.
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Прямо зараз, у Львові, в четвертий рік війни спокійно собі продаються виготовлені у 2018 році російські «Ниви»!

Доступні вживані авто з Європи нам забороняють, і ще мають совість розказувати про несправделивість. Та як мінімум, «бляхарі» в час війни відкрито з ворогом не торгують!

P.S. А як вам ціна у 353 тисячі гривень? І чи відповідає вона «Євро-5» в реальності, а не на папері
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Головне, що з них відстигнули Лоліті на Мальдіви... На все інше... - начхати... Парубій закликав французький бізнес відмовитися від участі в будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4589
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В один прекрасный день, когда укр. труба будет порезана на металл, на Новый Год россия перекроет газ Европе. Под угрозой смерти от холода, европейцы начнут покидать ЕС и НАТО ! 😱 🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏
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Це у кацапів така різдвяна колядка? Хоч би щось новеньке придумали. Яка частина кацапського начелення досі обігрівається коров'ячими лепьохами?
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а що заважає перекрити газ Росії і по українській трубі? В чому принципова різниця що одну їй трубу перекрити, що декілька?.....Треба шукати інші напрямки постачання газу для України і Європи, якщо енергетичну безпеку хочемо мати, щоб Європа і Україна не були залежні від російського газу. Проблема в іншому - якщо запрацює інший газопровід в обхід України, то Україна втратить дохід від експлуатації труби, що проходить по нашій території, а це значна частина дохідної частини бюджету.....тай наші олігархи, які присосались до газотранспортної мережі, також втратять свої прибутки, втратимо і ми прості українці, бо недофінансування бюджету буде, а значить і недофінансування його витратної частини. Втратить і Європа, бо якщо Україна ослабне, то збільшиться загроза, що Росія підійде впритул до кордонів Європи.
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Подписываем петицию в Белый дом , против ублюдка )(уйла.
Делов то на две минуты .
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
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Та европейцы уже в этом потоке с головой окунулись и не хотят обратно вылазить
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А хто з французького бізнесу взагалі почув цей заклик?Де цю інформацію можна прочитати у їхніх ЗМІ,про твіт акаунт нашого політика не будемо згадувати.Проглядаю найпопулярніші франц.газети ,нічого про Україну.Основні теми:"Трамп-Кім Чєн-ун" і.т.д,"Мігранти.Іспанія вітає в себе біженців з "Водолія"","Інвестиції:Франція отримує вигоду від Брексіта"," Air France Inter планує на цю п"ятницю страйк"...
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Про гейпарад в КИеве ничего не пишут
А то толерантность уже на исходе ....
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у полбуюдия и с логикой и с мотивацией проблемы :

французы ! откажитесь от СП2 и дрюжите со снашей шакалада=рыгаловскай опэгой !
ведь "У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни ..."
(11.06.18 16:23) https://censor.net.ua/news/3070878/
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фуле, полбуюдию с медсправкой из дурки любую херню лепетать позволено

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У этого человека из руководства страны реально справка об отклонениях или это фейк?
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И, представляете, при этом нагибает рашку...

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О! І я також))) тоді точно зроблять все,що ляпнув парубій...
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"Вместо этого пригласил французский бизнес приходить на украинский рынок".

Держи карман шире.
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А Порошенко вже не поставляє укумулятори до рашистских танків?
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Ні, зараз він поставляє вату для їхніх совків.
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Французи!!!. Астанавітесь!!!
Хух...почули... Зупинились...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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