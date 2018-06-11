 Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский во время экспертного круглого стола "Киберугрозы для избирательного процесса в Украине", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"После массированной хакерской атаки на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии 22 мая 2014 года все поняли, что вопросы кибербезопасности окончательно стали составной частью подготовки любых общенациональных выборов в Украине, а поэтому составляют и общественный интерес", - отметил Охендовский.
По его мнению, наибольшая опасность и наиболее серьезные кибератаки на предстоящих выборах стоит ожидать не с территории РФ или США, а "будут традиционно появляться на территории самой Украины". "К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики", - сказал Охендовский.
Он не исключает, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет походить на использование так называемого "админресурса".
"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искривления информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - отметил Охендовский.
В то же время он подчеркнул, что если на второе предположение относительно фейковых новостей ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одна из приоритетных задач Центризбиркома.
Напомним, ранее в ЦИК заявили, что понадобится 36 млн грн для того, чтобы закупить новое оборудование и обеспечить защиту своих информационных ресурсов во время проведения выборов в Украине в 2019 году.
ВЫБОРЫ БУДУТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Вот.. готовый первый кандидат для Антикорупционного суда
при нєсудімом рівень життя був у тричі вищий
пецю отправить нах на Марс
Если пойдёт не так,как хочется барыге,то есть план по обелению кандидатов
Т.Е никого из кубла не смущает,что он в любом случае уже вне закона???
И самая СЕРЬЕЗНАЯ угроза для Украины......очередной пидрах.й.
А ведь до выборов осталось 10 мес.
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Неужели из Администрации президента?