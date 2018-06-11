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 Политика Украины
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 Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский

Наибольшая опасность и самые серьезные киберугрозы на предстоящих выборах будут исходить не из-за границы, а с территории Украины.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский во время экспертного круглого стола "Киберугрозы для избирательного процесса в Украине", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"После массированной хакерской атаки на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии 22 мая 2014 года все поняли, что вопросы кибербезопасности окончательно стали составной частью подготовки любых общенациональных выборов в Украине, а поэтому составляют и общественный интерес", - отметил Охендовский.

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По его мнению, наибольшая опасность и наиболее серьезные кибератаки на предстоящих выборах стоит ожидать не с территории РФ или США, а "будут традиционно появляться на территории самой Украины". "К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики", - сказал Охендовский.

Он не исключает, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет походить на использование так называемого "админресурса".

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"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искривления информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - отметил Охендовский.

В то же время он подчеркнул, что если на второе предположение относительно фейковых новостей ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одна из приоритетных задач Центризбиркома.

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Напомним, ранее в ЦИК заявили, что понадобится 36 млн грн для того, чтобы закупить новое оборудование и обеспечить защиту своих информационных ресурсов во время проведения выборов в Украине в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070950
 
 
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Клята оппозиция опять будет мешать очередному хозяину Пидрахуя-2.0
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Якщо ПаРаша вмішувалась у вибори в США, то в українські само собою.
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Канешна. И результат этого втручання...пардон вмишування - 54%
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если не поменяют охендовского
ВЫБОРЫ БУДУТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
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Какао-боб может поменять Охындовського только на такого же охындовського
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тогда нужно собраться и объяснить что они не правы
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самая большая опасность для Украины исходит от продажного охендовского

Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский - Цензор.НЕТ 9993
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меня беспокоит один вопрос: почему эта мразь,Охендовский еще не в тюрьме? Найбільш серйозні кіберзагрози виборів-2019 будуть походити не з території РФ або США, а з України, - Охендовський - Цензор.НЕТ 971
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потому что его другая мразь прикрывает на Банковой
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чи йому щось на голову впало?! Шо воно меле? Як у сра..у замерзло!
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він правий на 100% - головна загроза існуючої влади - це активні виборці.... рахуй...підрахуй... а результату ...уй Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский - Цензор.НЕТ 9156
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Всякої влади. Особливо кремлівської. Для кремля майдан поки що кошмарний сон.
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Хоче реваншу,але життя коротке. Не дочекається!!!!!!!!!!!!
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Чомусь думається,що найбільші загрози будуть від ахєндовського...
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Это не соевый метод. Вот поднять цены на тырнет в десять раз, а тем, кто нуждается дать субсидии ото самое оно. Багати должны платить за бидных! Шоб не було корупцийи Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский - Цензор.НЕТ 3331
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ой,я что-то не подумала... Но инет надо бы перекрыть. От греха подальше. А то повадились будку шатать людишки.. Правды требовать..
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Запретить интернет и поднять цены на интернет на порядок - это одно и то же. Только первое - признак клятого тоталитаризма, а второе - разгул демократии и борьба с корупцией, бо тырнет такой же товар как газ. И вообще в Дании знаете скоко интернет стоит? Ого-го! А в Норвегии ишо больше
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Найбільша загроза - саме перебування "орденоносця" незаконно на посаді вже чотири роки.. Про що воно верзе?
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Кто бы сомневался, что будете манипулировать. Тебе же второй орден хочется, а не сидеть за первый. Наиболее серьезные киберугрозы украинским выборам будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский - Цензор.НЕТ 7685
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Ось воно як, "народні" обранці вже заочно вирішили, що вони в першу чергу бояться українців, бо українці становлять для них загрозу.
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Ну и с..ка,лицо недовласти соевых.Каким же г..ном надо быть,чтоб это вещать.Еще есть желающие на мирные майданы?
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т.е. Охендовский всех уже готовит... ))
Вот.. готовый первый кандидат для Антикорупционного суда
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Хтось дуже хоче вернуть дважди "нєсудімого".
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замість овоча ще є підсвинків та свиноматок,вони лишилися, не потікали нікуди, вже в передчутті!
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нє канаєт
при нєсудімом рівень життя був у тричі вищий
пецю отправить нах на Марс
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От як ни рахуй,все-равно получишь Юлю.Бегите,ее мечта-всех вас посадить.
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Угу. Вірус Петя-2:"миротворець, державник, борець з корупцією і оффшорами))) відновив армію, безвіз, антикорупційний суд.." І все це ВІН! Ой, я зараз лусну 🤣
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Картавенький, а накуя тебе 36 млн так срочно понадобились, на атаки...?
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все помнят как Охендовский с Лукаш Овоща 51 % отстаивали в Верховном Суде ..и как он теперь глава ЦВК ???? после такого .... памятники Ленину убрали а Охендовского нет ,получается Охендовский круче Ленина
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О це отмазка соевых...
Если пойдёт не так,как хочется барыге,то есть план по обелению кандидатов
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охеровского готовят на …...ндцатый срок????
Т.Е никого из кубла не смущает,что он в любом случае уже вне закона???
И самая СЕРЬЕЗНАЯ угроза для Украины......очередной пидрах.й.
А ведь до выборов осталось 10 мес.
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Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский

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Неужели из Администрации президента?
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Убрали донецких, пришли другие, уселись на этих схемах и это называется революцией.
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Если бы выборы на что-то влияли, их бы давно запретили. (с)
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Ну да, с Украины. Этот пацак точно знает, что Украина - рассадник коррупционного зла, и это зло поддерживается выборной системой
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Опаньки! Кого я вижу,старые лица -новые песни.Что случилось? Мы снова идем на выборы?А уголовное дело Юрий Витальевич прикрыл уже ?И замок времен Ренессанса в декларации честно заработан?По-моему они вообще уху ели
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Вылезло рыгоблевотное...Хоть бы память Ярослава Мудрого не паскудили, разбрасываясь орденами.
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Старый конь процент на выборах не испортит,а подправит.И полностью на крючке из-за уголовного дела.Отработает натурой.
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Охендовского Гарант сделает главой Антикоррупционного суда.Самый достойный кандидат.
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А Охендовский ,Кивалов что эти ублюдочные твари до сих пор не в тюрьме?
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Странно, одни ж завзятые патриоты вокруг...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский
 
 
 
 
 
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